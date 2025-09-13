ΣΟΣ Πεντάγωνο καλεί... φελιζόλ!

Ανάμεσα στα πολλά και τρομερά διεθνή γεγονότα που καταγράψαμε εδώ στην «Εφ.Συν.» τις τελευταίες μέρες –ο πισώπλατος βομβαρδισμός του Κατάρ από το αφιονισμένο Ισραήλ και τις διπρόσωπες «συμμάχους» ΗΠΑ, η πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού και τα σοβαρά επεισόδια στην εξεγερμένη Γαλλία, η κλιμακούμενη πολεμική αντιπαράθεση με τις μοντέρνες αμερικανικές «κανονιοφόρους» στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, και βέβαια η οσμή ενός επικείμενου εμφυλίου πολέμου στις ίδιες τις ΗΠΑ, μετά τη δολοφονία του «μάρτυρα» της αμερικανικής Ακροδεξιάς, Τσάρλι Κερκ–, ίσως τα ανησυχητικότερα για τη χώρα και γενικότερα την ήπειρό μας ήταν όσα συνέβησαν στην Πολωνία.

Οπου, με αφορμή το «ξεστράτισμα», πιθανότατα λόγω παρεμβολών από ουκρανικά ή ΝΑΤΟϊκά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, και την είσοδο στον πολωνικό εναέριο χώρο μερικών ρωσικών μη επανδρωμένων και κυρίως... μη οπλισμένων αεροσκαφών, ξετυλίχτηκε από τη νύχτα της Τρίτης και μετά ένα απίθανο γαϊτανάκι πολεμοκάπηλων ενεργειών και δηλώσεων, που λίγο έλειψε να οδηγήσει σε άμεση στρατιωτική εμπλοκή του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία! Κι αυτό γιατί οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι «πρόθυμοι» πολέμαρχοι της ηπείρου μας βρήκαν (αν δεν «βοήθησαν» κιόλας να στηθεί) την ευκαιρία να πυροδοτήσουν έναν απίστευτο μιντιακό πανικό κατηγορώντας τη Μόσχα για δήθεν πολεμική επίθεση κατά της Πολωνίας και να ζητήσουν, οι άφρονες, την εφαρμογή του Αρθρου 5 της Συμμαχίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη... μη επιβίωση του είδους μας.

Ευτυχώς, όπως είχε συμβεί και σε παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, οι πιο ψύχραιμες φωνές επικράτησαν και ο Τρίτος Παγκόσμιος αποφεύχθηκε. Και λέμε ευτυχώς, γιατί γρήγορα αποδείχτηκε από τις φωτογραφίες πως τα δήθεν «επιτιθέμενα» ρωσικά drones ήταν decoys, ιπτάμενα δολώματα τύπου «Ζέρμπερα», τα οποία είναι φτιαγμένα από... σανίδες κόντρα πλακέ και φελιζόλ, δεν φέρουν πολεμικές κεφαλές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να «μπερδεύουν» με ψευδή σήματα τα εχθρικά ραντάρ, ώστε να περνάνε ευκολότερα από την αεράμυνα οι πραγματικοί πύραυλοι! Γι’ αυτό άλλωστε και δεν προκάλεσαν καμιά ζημιά στα σημεία όπου έπεσαν.

Ταυτόχρονα, οι δήθεν «αιφνιδιασμένοι» Πολωνοί, που σήκωσαν ολόκληρη αρμάδα δικών τους και συμμαχικών μαχητικών αεροπλάνων, κατέρριψαν τρία drones και έσπευσαν να κλείσουν επ’ αόριστον τα σύνορα με την... κακιά Λευκορωσία, αναγκάστηκαν την επομένη να παραδεχτούν πως είχαν προειδοποιηθεί εγκαίρως για τον ερχομό των ρωσικών drones από τη... –ναι, το βρήκατε– κακιά Λευκορωσία, με την οποία όπως αποδεικνύεται έχουν ανοιχτό «κανάλι» επικοινωνίας ακριβώς για τέτοιες περιπτώσεις. Μάλιστα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Λουκασένκο υποστήριξε πως και η λευκορωσική αεροπορία αναγκάστηκε να καταρρίψει κάποια «χαμένα» ρωσικά μη επανδρωμένα που πετούσαν πάνω από την επικράτειά της, ως αποτέλεσμα ηλεκτρονικών παρεμβολών – συμπληρώνοντας ότι το Μινσκ ενημέρωσε την Πολωνία πριν τα επίμαχα drones πλησιάσουν τα σύνορά της.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, αυτό που εν τέλει μετράει δεν είναι το ίδιο το μάλλον ασήμαντο γεγονός, αλλά η υπερ-αντίδραση σε αυτό – και είναι προφανές ότι οι πολεμοκάπηλοι Ευρωπαίοι βρήκαν το πάτημα που ήθελαν για να αξιώσουν την περαιτέρω κλιμάκωση του ακήρυχτου πολέμου με τη Ρωσία. Ετσι, η Βαρσοβία ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί το Αρθρο 4 του ΝΑΤΟ και στέλνει άλλους 40.000 στρατιώτες στα (κλειστά, όπως προαναφέραμε) σύνορά της με τη Λευκορωσία, ενώ αρκετές άλλες «πρόθυμες» χώρες του ΝΑΤΟ, όπως η Ολλανδία και η Τσεχία, ανακοίνωσαν την αποστολή πρόσθετων στρατευμάτων στην Πολωνία. Ο πρωθυπουργός της οποίας, ο Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε πως η χώρα του «βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε στρατιωτική σύγκρουση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», και φυσικά ζήτησε –τι άλλο– την ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της συμμαχικής στρατιωτικής βοήθειας.

Μακρόν, Στάρμερ, Ούρσουλα, Κάλας, Ρούτε – όλη η κουστωδία του ευρωπαϊκού «Κόμματος του Πολέμου» έσπευσε να πλειοδοτήσει σε μιλιταριστικές αντιρωσικές δηλώσεις. Και στη Γερμανία, ο ολοένα και πιο επικίνδυνος καγκελάριος Μερτς δήλωσε ότι η χώρα διέρχεται «τη σοβαρότερη κρίση ασφαλείας της μεταπολεμικής ιστορίας της», την ώρα που ο επικεφαλής της Βέρμαχτ... συγγνώμη, της Μπούντεσβερ ήθελα να πω, ο Αλφονς Μάις, δήλωσε πως ο γερμανικός στρατός πρέπει να υπερδιπλασιαστεί σε μέγεθος και να επιταχύνει τον επανεξοπλισμό του, ώστε «να είναι έτοιμος για πόλεμο ώς το 2029». Με ποιον θα πολεμήσει – με την Αυστρία ή την Ελβετία; Με τη Ρωσία, προφανώς. Ασε που, όταν ακούμε στην Ευρώπη για επανεξοπλισμό της Γερμανίας, κάτι μας πιάνει – τι μπορεί αλήθεια να πάει στραβά;

Ευτυχώς, βέβαια, οι «προτάσεις» του αγαπημένου μας Ζελένσκι για τη δημιουργία κοινής αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής ασπίδας του ΝΑΤΟ που θα αναχαιτίζει τους ρωσικούς πυραύλους και drones πάνω από την Ουκρανία (!) δεν εισακουστήκαν ούτε τώρα – και ο Τραμπ, ο πραγματικός στόχος όλης αυτής της πολεμικής υστερίας, τους «άδειασε» όλους λέγοντας πως η διείσδυση των drones «ήταν μάλλον ένα λάθος». Ουφ, πάλι καλά. Σκέφτεστε να καιγόταν η μισή Ευρώπη για λίγα ιπτάμενα φελιζόλ, με μόνο φορτίο λίγα καλώδια και ένα ασύρματο μόντεμ 4G; Ποιος θα ήθελε αλήθεια κάτι τέτοιο, προκειμένου να μπει το ΝΑΤΟ στον πόλεμο και να σώσει την υπό κατάρρευση στο πεδίο της μάχης Ουκρανία, πριν αυτή αναγκαστεί να συνθηκολογήσει με τον Πούτιν, με τις ευλογίες μάλιστα του Τραμπ;

Χμμμ... Ισως είναι οι ίδιοι αρχιστράτηγοι από το κάτω ράφι που, σύμφωνα με το Politico, σήκωσαν ένα σμήνος υπερσύγχρονα ολλανδικά μαχητικά Lockheed Martin F-35 και ενεργοποίησαν ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού του ΝΑΤΟ, ένα ιταλικό αεροπλάνο επιτήρησης και ένα γερμανικό σύστημα αεράμυνας Patriot, ξοδεύοντας εκατομμύρια δολάρια για να καταρρίψουν με πανάκριβους πυραύλους τρία drones που κοστίζουν λιγότερα από 10.000 δολάρια το κομμάτι!

Οι ίδιοι που κάνουν την τρίχα τριχιά, για να δικαιολογήσουν τη μαζική επαναστρατιωτικοποίηση της ηπείρου και το ξόδεμα τρισεκατομμυρίων ευρώ απέναντι σε μια κατασκευασμένη και ανύπαρκτη απειλή, θυσιάζοντας –μετά την άμοιρη Ουκρανία– το μέλλον ολόκληρης της Ευρώπης!