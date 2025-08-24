Δολοφονία σε live μετάδοση: Ο IDF σκότωσε Παλαιστίνιο εικονολήπτη εν ώρα εργασίας

Το Ισραήλ επιχειρεί τη φίμωση της ενημέρωσης για να μην μπορεί κανείς να δει τα εγκλήματά του • Νεκρός από πυρά του IDF ο Χάλεντ αλ-Μαντχούν την ώρα που κάλυπτε επίθεση σε κέντρο διανομής βοήθειας στη βόρεια Γάζα.

Άλλος ένας Παλαιστίνιος εργαζόμενος σε μέσα ενημέρωσης σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως μετέδωσε σήμερα το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

O Χάλεντ αλ-Μαντχούν ήταν εικονολήπτης και εκείνη τη στιγμή κάλυπτε ισραηλινή επίθεση σε κέντρο διανομής κοντά στο πέρασμα Ζικίμ, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

BREAKING: Journalist Khaled Mohammad Al-Madhoon, a cameraman for Palestine TV, was killed by Israeli gunfire while covering the Israeli army's targeting of aid seekers near Zikim crossing in northern Gaza. pic.twitter.com/gOVDpKnBfV — Quds News Network (@QudsNen) August 23, 2025

Μέχρι στιγμής ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χθες Σάββατο.

Η Ένωση Παλαιστίνιων Δημοσιογράφων εξέφρασε την οδύνη της για τον θάνατό του και κατήγγειλε «τη συνεχιζόμενη εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον δημοσιογράφων με στόχο να φιμωθεί το παλαιστινιακό αφήγημα».

Σημειώνεται ότι από τον Οκτώβριο του 2023 έως σήμερα έχουν σκοτωθεί πάνω από 180 δημοσιογράφοι - κυρίως Παλαιστίνιοι. Ενώ, μόνο στη Γάζα, σκοτώθηκαν τρεις φορές περισσότεροι δημοσιογράφοι σε σύγκριση με όλη τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Αυγούστου τέσσερις δημοσιογράφοι του Al Jazeera σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πυρά στην πόλη της Γάζας.