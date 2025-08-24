Δολοφονία σε live μετάδοση: Ο IDF σκότωσε Παλαιστίνιο εικονολήπτη εν ώρα εργασίας

Άλλος ένας Παλαιστίνιος εργαζόμενος σε μέσα ενημέρωσης σκοτώθηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως μετέδωσε σήμερα το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.
O Χάλεντ αλ-Μαντχούν ήταν εικονολήπτης και εκείνη τη στιγμή κάλυπτε ισραηλινή επίθεση σε κέντρο διανομής κοντά στο πέρασμα Ζικίμ, αναφέρουν οι ίδιες πηγές.
Μέχρι στιγμής ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε χθες Σάββατο.
Η Ένωση Παλαιστίνιων Δημοσιογράφων εξέφρασε την οδύνη της για τον θάνατό του και κατήγγειλε «τη συνεχιζόμενη εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον δημοσιογράφων με στόχο να φιμωθεί το παλαιστινιακό αφήγημα».
Σημειώνεται ότι από τον Οκτώβριο του 2023 έως σήμερα έχουν σκοτωθεί πάνω από 180 δημοσιογράφοι - κυρίως Παλαιστίνιοι. Ενώ, μόνο στη Γάζα, σκοτώθηκαν τρεις φορές περισσότεροι δημοσιογράφοι σε σύγκριση με όλη τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα Αυγούστου τέσσερις δημοσιογράφοι του Al Jazeera σκοτώθηκαν από τα ισραηλινά πυρά στην πόλη της Γάζας.
