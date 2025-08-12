Η δημοσιογραφική φωνή δολοφονείται στη Γάζα

Τα ξημερώματα, η Αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε στοχευμένη επίθεση κατά της σκηνής του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera στον περίβολο του νοσοκομείου Αλ Σίφα στη Γάζα. Ο απολογισμός είναι φρικτός καθώς καταγράφηκαν επτά θάνατοι Παλαιστίνιων δημοσιογράφων που δολοφονήθηκαν επιτόπου ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ανάμεσά τους και ο Ανας αλ Σαρίφ, ένας νέος πατέρας, ένας θαρραλέος δημοσιογράφος που δήλωσε λίγο πριν ξεψυχήσει: «Δεν θα φύγω από τη Γάζα παρά μόνο για τον Παράδεισο». Δεν ήταν απλώς ακόμα ένας θάνατος. Ηταν η συνέχεια μιας εγκληματικής πολιτικής εξόντωσης της φωνής της αλήθειας. Περισσότεροι από 238 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία δύο χρόνια – όχι τυχαία, όχι κατά λάθος, αλλά επειδή το να καταγράφεις την αλήθεια στη Γάζα είναι πλέον ποινή θανάτου.

Το αίμα των συναδέλφων σας, το αίμα της ελευθερίας του Τύπου, ποτίζει πλέον το χώμα της Γάζας και φωνάζει για δικαιοσύνη. Δεν είναι απλώς αριθμοί - είναι άνθρωποι, πρόσωπα, φωνές που σίγησαν βίαια γιατί τόλμησαν να καταγράψουν την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια δεν θα δικαιωθεί με ευχολόγια και άνευρες δηλώσεις, με ανακοινώσεις «συμπάθειας» και διπλωματικές αποστάσεις. Ο δημοσιογραφικός κόσμος οφείλει να σταθεί στο ύψος της ιστορικής του ευθύνης.

Η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος καλεί όλα τα ελληνικά ΜΜΕ, τις δημοσιογραφικές ενώσεις, τα σωματεία του Τύπου, τα ανεξάρτητα δίκτυα και τους επαγγελματίες δημοσιογράφους να βγουν μπροστά. Να μην ανεχτούν άλλο αυτή την εκστρατεία εξόντωσης των συναδέλφων μας στην Παλαιστίνη. Να πάψουν να κρύβονται πίσω από την «ουδετερότητα» όταν η γενοκτονία μεταδίδεται πλέον ζωντανά. Καλούμε σε άμεση και εμπράγματη κινητοποίηση: να ακουστεί η φωνή των δολοφονημένων μέσα από τη δική σας φωνή. Αν όχι εσείς - ποιος; Αν όχι τώρα - πότε;