«Αν διαβάζετε αυτά τα λόγια, το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει...»

Κατακραυγή για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Ανάς αλ-Σαρίφ • «Μην ξεχνάτε τη Γάζα», ένα από τα τελευταία μηνύματά του • Το συγκινητικό τελευταίο «αντίο»

Συγκλονίζει η τελευταία ανάρτηση που φιλοξενεί ο προσωπικός λογαριασμός του Ανάς αλ-Σαρίφ, δημοσιογράφου του πρακτορείου Al Jazeera, τον οποίο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρό τους και τον σκότωσαν, χαρακτηρίζοντάς τον ως «νεαρό τρομοκράτη που παρίστανε τον δημοσιογράφο».

Η δολοφονία του έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια αδιανόητης φονικής επίθεσης κατά δημοσιογράφων από το Ισραήλ. Οι άλλοι νεκροί είναι ο ανταποκριτής Μοχάμεντ Κουράικα, καθώς και οι εικονολήπτες Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα. Τα ονόματά τους έρχονται να προστεθούν στη λίστα των πάνω από 240 δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ στη διάρκεια του πολέμου.

«Αυτή είναι η διαθήκη μου και το τελευταίο μου μήνυμα. Αν αυτά τα λόγια φτάσουν σε εσάς, να ξέρετε ότι το Ισραήλ κατάφερε να με σκοτώσει και να φιμώσει τη φωνή μου», αναφέρει το μήνυμα που έγραψε ο ίδιος στις 6 Απριλίου του 2025 και που ζήτησε να δημοσιευθεί στην περίπτωση θανάτου του (κάτι που έκανε το Al Jazeera, σεβόμενο την τελευταία του επιθυμία).

Επίσης, ο δημοσιογράφος σημειώνει ότι «έζησα τον πόνο σε όλες τις λεπτομέρειες, γεύτηκα τα βάσανα και την απώλεια πολλές φορές, κι όμως ποτέ δεν δίστασα να μεταφέρω την αλήθεια όπως είναι, χωρίς διαστρέβλωση ή παραποίηση». Και προσθέτει: «Ο Αλλάχ ας μαρτυρήσει εναντίον εκείνων που έμειναν σιωπηλοί, εκείνων που δέχτηκαν τη δολοφονία μας, εκείνων που μας έπνιξαν την αναπνοή και των οποίων οι καρδιές δεν συγκινήθηκαν από τα σκόρπια λείψανα των παιδιών και των γυναικών μας, χωρίς να κάνουν τίποτα για να σταματήσουν τη σφαγή που αντιμετωπίζει ο λαός μας για περισσότερο από ενάμιση χρόνο».

Σε κάθε περίπτωση, ζητά να «μην ξεχνάτε τη Γάζα..», τονίζοντας ότι ο ίδιος «κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια και όλη μου τη δύναμη να είμαι στήριγμα και φωνή για τον λαό μου, από τότε που άνοιξα τα μάτια μου στη ζωή στα σοκάκια και τους δρόμους του καταυλισμού προσφύγων της Τζαμπάλια».

This is my will and my final message. If these words reach you, know that Israel has succeeded in killing me and silencing my voice. First, peace be upon you and Allah’s mercy and blessings.



Allah knows I gave every effort and all my strength to be a support and a voice for my… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιούλιο, ο Ανάς αλ-Σαρίφ δήλωσε στην Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) ότι έζησε με το «αίσθημα πως θα μπορούσα να βομβαρδιστώ και να πεθάνω ως μάρτυρας ανά πάσα στιγμή».

Αποκαλώντας τον αλ-Σαρίφ «έναν από τους πιο γενναίους δημοσιογράφους της Γάζας», το Al Jazeera ανακοίνωσε ότι η επίθεση κατά δημοσιογράφων ήταν «μια απεγνωσμένη προσπάθεια να φιμωθούν φωνές εν αναμονή της κατοχής της Γάζας».

► Στο πρόσφατο παρελθόν, τόσο ο αλ-Σαρίφ όσο και το Al Jazeera είχαν απορρίψει ως αβάσιμο τον ισχυρισμό του ισραηλινού στρατού πως ο δημοσιογράφος ήταν ο ηγέτης ενός πυρήνα της Χαμάς. Αυτή ήταν η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ο ισραηλινός στρατός ανέλαβε γρήγορα την ευθύνη για τον θάνατο δημοσιογράφου.

«Πυρά» κατά Ισραήλ

Όπως ήταν αναμενόμενο, η (νέα) επίθεση κατά των δημοσιογράφων από το Ισραήλ προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) τόνισε ότι οι δημοσιογράφοι «δεν πρέπει ποτέ να γίνονται στόχος εν καιρώ πολέμου». Σύμφωνα με την Τζόντι Γκινσμπεργκ, διευθύντρια της CPJ, «το διεθνές δίκαιο είναι σαφές: Μόνο οι ενεργοί μαχητές είναι δικαιολογημένοι στόχοι σε ένα πολεμικό πλαίσιο. Επομένως, εκτός αν ο ισραηλινός στρατός μπορεί να αποδείξει ότι ο Άνας αλ-Σαρίφ ήταν ακόμα ενεργός μαχητής, δεν υπάρχει δικαιολογία για τη δολοφονία του».

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλε «με σφοδρότητα και οργή τη δολοφονία», τονίζοντας ότι «ο Ανάς Αλ Σαρίφ, ένας από τους πιο γνωστούς δημοσιογράφους της Λωρίδας της Γάζας, ήταν η φωνή για τα δεινά που επιβλήθηκαν από το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους της Γάζας». Η ΜΚΟ απαίτησε «ισχυρή δράση από τη διεθνή κοινότητα για να σταματήσει τον ισραηλινό στρατό».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε τον φόνο δημοσιογράφων, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ. «Ο γενικός γραμματέας ζητεί ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα για αυτούς τους φόνους», τονίζει ο εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Τουλάχιστον 242 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου. Οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης πρέπει να χαίρουν σεβασμού, να προστατεύονται και να τους επιτρέπεται να εκτελούν το έργο τους χωρίς φόβο και παρενόχληση».

Διευκρινίσεις για τον θάνατο των δημοσιογράφων ζήτησε από το Ισραήλ η γερμανική κυβέρνηση, καταδικάζοντας την επίθεση εναντίον τους. «Με συντριβή λάβαμε γνώση των αναφορών για την δολοφονία δημοσιογράφων. Καταδικάζουμε επί της αρχής την δολοφονία δημοσιογράφων. Είναι κάτι απολύτως απαράδεκτο, βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Εάν όμως συμβεί, όπως συνέβη τώρα, τότε εναπόκειται στην πλευρά που διαπράττει μια τέτοια δολοφονία να εξηγήσει με σαφήνεια γιατί ήταν απαραίτητη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Γιόζεφ Χιντερζέχερ και, αναφερόμενος σε περισσότερους από 200 δημοσιογράφους που έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου, τόνισε ότι «ένας τόσο μεγάλος αριθμός θανάτων είναι απαράδεκτος».

Ο κ. Χιντερζέχερ επισήμανε ακόμη ότι εφόσον το Ισραήλ στόχευε στην επίθεσή του σε ένα συγκεκριμένο άτομο, «το πρώτο ερώτημα που θα πρέπει να απαντηθεί είναι γιατί σκοτώθηκαν πέντε συνάδελφοι» και πρόσθεσε ότι «οι δημοσιογράφοι διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη της πραγματικότητας του πολέμου και της σύγκρουσης και πρέπει να προστατεύονται», ενώ κάλεσε τις ισραηλινές αρχές και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι δημοσιογράφοι στην Λωρίδα της Γάζας μπορούν να εκτελούν το έργο τους «ελεύθερα και με ασφάλεια».

Για το ίδιο θέμα, η Γερμανική Ένωση Δημοσιογράφων (DJV) ζήτησε επίσης εξηγήσεις από την ισραηλινή κυβέρνηση. Ακόμη και αν ο δημοσιογράφος Ανάς αλ-Σαρίφ ήταν τρομοκράτης, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, «αυτό δεν δικαιολογεί μια αεροπορική επιδρομή σε μια σκηνή δημοσιογράφων», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Μίκα Μπίστερ, τονίζοντας ότι «το στοχευμένο κυνήγι εργαζόμενων στα ΜΜΕ βάσει κατηγοριών οι οποίες δεν μπορούν να επαληθευτούν είναι απαράδεκτο».

Το τελευταίο «αντίο»

Εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην κηδεία του δημοσιογράφου, με τη σορό του να μεταφέρεται στους δρόμους της πόλης. Μαζί του, κηδεύτηκαν και οι άλλοι δημοσιογράφοι - θύματα του ισραηλινού χτυπήματος.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο νεκροταφείο Sheikh Radwan στην καρδιά της Λωρίδας της Γάζας για να θρηνήσουν τους δημοσιογράφους, των οποίων οι σοροί ήταν τυλιγμένοι σε λευκά σεντόνια στο συγκρότημα του νοσοκομείου αλ-Σίφα πριν από την ταφή τους.

Φίλοι, συνάδελφοι και συγγενείς αγκάλιασαν και παρηγόρησαν ο ένας τον άλλον για τον αδόκητο χαμό τους.