Αθήνα, 31°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
32.4° 30.2°
3 BF
39%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.6° 28.1°
3 BF
27%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
28°C
30.0° 28.3°
2 BF
65%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
37%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
26%
Βέροια
Αίθριος καιρός
29°C
29.3° 29.3°
3 BF
35%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
2 BF
21%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
30.5° 30.5°
3 BF
38%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
31.4° 28.8°
4 BF
69%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.5° 29.9°
4 BF
36%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
4 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
2 BF
54%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
61%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
1 BF
20%
Λαμία
Αίθριος καιρός
33°C
32.7° 29.5°
2 BF
33%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 30.8°
4 BF
56%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.0° 29.8°
4 BF
32%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.3° 28.3°
3 BF
49%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
28°C
27.5° 27.5°
4 BF
34%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
29°C
28.5° 28.5°
0 BF
31%
ΜΕΝΟΥ
Κυριακή, 24 Αυγούστου, 2025
ICE
AP Photo/Jenny Kane

WP: Ο Τραμπ σχεδιάζει στρατιωτική επέμβαση στο Σικάγο για «νόμο και τάξη»

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Θεριεύει ο τραμπισμός: Ξανά η Εθνοφρουρά στους δρόμους για να παταχθεί «το έγκλημα, η αστεγία και η παράτυπη μετανάστευση».

Σε ένα ακόμα επεισόδιο ακροδεξιάς ρητορικής, ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να στείλει την Εθνοφρουρά στους δρόμους του Σικάγο, επικαλούμενος «πάταξη του εγκλήματος, της αστεγίας και της παράτυπης μετανάστευσης». Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα πόλης σε αποσύνθεση, την ώρα που τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πτώση της εγκληματικότητας.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε το Σάββατο η Washington Post, επικαλούμενη πηγές της στον κρατικό μηχανισμό ενήμερες σχετικά, το αμερικανικό Πεντάγωνο καταρτίζει τις τελευταίες εβδομάδες σχεδιασμούς για την ανάπτυξη στοιχείων των ενόπλων δυνάμεων στο Σικάγο (Ιλινόι, μεσοδυτικά).

Οι σχεδιασμοί αυτοί συμπεριλαμβάνουν διάφορες «επιλογές», ανάμεσά τους την ανάπτυξη τουλάχιστον μερικών χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς, κι η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να λάβει αποφάσεις εντός εβδομάδων, πιθανόν μέσα στον Σεπτέμβριο, πρόσθεσε η εφημερίδα.

«Το Σικάγο είναι ένα χάλι», πέταξε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους προχθές Παρασκευή, καταφερόμενος εναντίον του δημοκρατικού δημάρχου — συνεχίζοντας τις φραστικές επιθέσεις του εναντίον αιρετών σε πόλεις όπου κυβερνούν αντιπολιτευόμενοι. «Και θα βάλουμε τάξη εκεί πέρα, πιθανόν αμέσως μετά» την Ουάσιγκτον, πρόσθεσε.

Το Πεντάγωνο ανέφερε σε ανακοίνωσή του αργά χθες βράδυ πως «δεν σεναριολογούμε για μελλοντικές επιχειρήσεις», τονίζοντας πάντως πως το υπουργείο Άμυνας κάνει διαρκώς «σχεδιασμούς» και «συνεργάζεται με άλλους φορείς-εταίρους του για σχέδια όσον αφορά την υπεράσπιση ομοσπονδιακών πόρων και του προσωπικού».

Όταν του ζητήθηκε σχόλιο από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ προχθές Παρασκευή.

Ο Τζέι Μπι Πρίτσκερ, ο δημοκρατικός κυβερνήτης στο Ιλινόι, όπου υπάγεται διοικητικά το Σικάγο, τόνισε σε ανακοίνωσή του ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν έχει επικοινωνήσει με την πολιτεία του για να τη ρωτήσει αν χρειάζεται βοήθεια. Επέμεινε πως δεν υπάρχει καμιά κατάσταση έκτακτης ανάγκης που να δικαιολογεί την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς ή άλλων στοιχείων του στρατού.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να κατασκευάσει μια κρίση, να πολιτικοποιήσει τους ένστολους Αμερικανούς που υπηρετούν και να συνεχίσει να καταχράται την εξουσία του για να αποσπάσει την προσοχή από τα προβλήματα που προκαλεί στις οικογένειες εργαζόμενων Αμερικανών», έκρινε ο κυβερνήτης Πρίτσκερ.

Εκπρόσωπος του δημάρχου στο Σικάγο, του Μπράντον Τζόνσον, δεν απάντησε αμέσως όταν του ζητήθηκε σχόλιο. Προχθές Παρασκευή, ο κ. Τζόνσον δήλωσε πως η πόλη του ανησυχεί έντονα για τον αντίκτυπο που θα είχε οποιαδήποτε ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, που θα ήταν παράνομη, όπως τόνισε.

«Το πρόβλημα με την προσέγγιση του προέδρου είναι πως είναι ασυντόνιστη, αχρείαστη και σαθρή», είπε ο δήμαρχος προσθέτοντας πως την τελευταία χρονιά στην πόλη του οι ανθρωποκτονίες έχουν μειωθεί κατά 30% και πλέον, οι κλοπές κατά 35% και τα βίαια επεισόδια με τη χρήση πυροβόλων όπλων κατά σχεδόν 40%.

Κατόπιν αιτήματος του Τραμπ το περασμένο σαββατοκύριακο, οι ρεπουμπλικάνοι κυβερνήτες τριών πολιτειών έστειλαν εκατοντάδες μέλη της εθνοφρουράς εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, στην Ουάσιγκτον.

Ο μεγιστάνας των ακινήτων φιλοτεχνεί με μελανά χρώματα τον πίνακα μιας πόλης όπου το έγκλημα είναι εκτός ελέγχου, παρότι δεδομένα του υπουργείου Δικαιοσύνης δείχνουν πως τα βίαια εγκλήματα υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών πέρυσι.

Η πρωτεύουσα έχει διοικητικό αυτοδιοίκητο, δεν λογοδοτεί παρά μόνο στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο.

Τον Ιούνιο, ο Τραμπ διέταξε να αναπτυχθούν 700 μέλη των πεζοναυτών και 4.000 μέλη της εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες –αψηφώντας την εναντίωση του δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ–, για να αποκατασταθεί κατ’ αυτόν η τάξη στη μεγαλούπολη, έπειτα από επεισόδια στις διαδηλώσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις επιχειρήσεις-σκούπες για να συλληφθούν μετανάστες από την ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη μετανάστευση (ICE).

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
WP: Ο Τραμπ σχεδιάζει στρατιωτική επέμβαση στο Σικάγο για «νόμο και τάξη»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual