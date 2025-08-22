Ένοπλοι οι εθνοφρουροί στην Ουάσινγκτον - Η αστυνομοκρατία «εξάγεται» και σε άλλες πόλεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη δήμαρχο της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ «να ανασκουμπωθεί» απειλώντας ότι δεν θα παραμείνει στη θέση της για πολύ καιρό, και ανακοινώνοντας παράλληλα ότι σκοπεύει να αναπτύξει στρατό και σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως στο Σικάγο, τη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο. Ένα στέλεχος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας δήλωσε εξάλλου την Παρασκευή ότι οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς που αναπτύχθηκαν στην πρωτεύουσα «σύντομα» θα οπλοφορούν.

«Ήταν επικίνδυνη» η κατάσταση στην Ουάσινγκτον, είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Οβάλ Γραφείο. «Ήταν φρικτό και η δήμαρχος Μπάουζερ καλά θα κάνει να συγκροτηθεί, διαφορετικά δεν θα είναι δήμαρχος για πολύ καιρό ακόμη, επειδή αναλάβαμε με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να λειτουργήσουμε (σ.σ. ενν. την πόλη) όπως θα έπρεπε να λειτουργεί», είπε.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εγκληματικότητα στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και ανέπτυξε Εθνοφρουρούς και ομοσπονδιακούς πράκτορες στους δρόμους της.

Την Παρασκευή είπε ότι σχεδιάζει να επεκτείνει την «πάταξη της εγκληματικότητας» και στο Σικάγο όπου «είναι χάλια». «Το Σικάγο θα είναι πιθανότατα η επόμενη πόλη που θα καταστήσουμε ασφαλή, και μετά θα βοηθήσουμε τη Νέα Υόρκη», είπε. «Όταν είμαστε έτοιμοι, θα ξεκινήσουμε από το Σικάγο. Μπορεί να καθαρίσουμε και το Σαν Φρανσίσκο», πρόσθεσε.

«Κατά διαταγή του υπουργού Άμυνας, τα μέλη της Εθνοφρουράς, στην αποστολή τους για τη μείωση της εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα της χώρας μας, σύντομα θα υπηρετούν με τον οπλισμό τους», είπε στην Ουάσιγκτον, αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.