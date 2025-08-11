Εφιάλτης Τραμπ - Κατεβάζει την εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον, διώχνει όλους τους άστεγους

Φασιστικό σόου από τον Αμερικανό πρόεδρο • Στοχοποιεί τους αστέγους και ετοιμάζει πογκρόμ • Θέτει την την αστυνομία της Ουάσιγκτον υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και κηρύσσει «απελευθέρωση» από την εγκληματικότητα

Πογκρόμ κατά των αστέγων και στρατιωτικό κλοιό στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε μέσα σε ένα τρομολαγνικό παραλήρημα ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας ένα, ακόμη, επικίνδυνο βήμα για την αμερικανική δημοκρατία.

Την καλά σχεδιασμένη επικοινωνιακά κίνηση, εν μέσω αποκαλύψεων για το σκάνδαλο Έπσταϊν, συνομιλιών με τον Πούτιν και γενοκτονίας στη Γάζα είχε προαναγγείλει το βράδυ της Κυριακής, γράφοντας στο Truth Social «οι Άστεγοι πρέπει να απομακρυνθούν, ΑΜΕΣΩΣ. Θα σας δώσουμε μέρη για να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την Πρωτεύουσα. Οι Εγκληματίες, δεν χρειάζεται να φύγετε. Θα σας βάλουμε στη φυλακή όπου ανήκετε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι «απελευθερώνουμε την Ουάσιγκτον από την εγκληματικότητα», έκανε λόγο για ιστορική κίνηση «για να πάρουμε την πρωτεύουσά μας πίσω», ενώ ανακοίνωσε πως θα αναπτύξει στρατό της Εθνοφρουράς για να «επιβάλει ξανά τον νόμο και την τάξη». Την ίδια στιγμή, όπως μεταδίδουν New York Times και Washington Post η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να βάλει πράκτορες του FBI για να βοηθήσουν στις νυχτερινές περιπολίες της πρωτεύουσας.

Το παραλήρημά του ήταν τέτοιο που υποστήριξε ότι θα ξεφορτωθεί την αστεγία και την εγκληματικότητα από την Ουάσιγκτον, ενώ παρουσιάστηκε στη συνέντευξη Τύπου μαζί με την ηγεσία του υπουργείου Άμυνας και του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Κήρυξε κατάσταση «έκτακτης υγειονομικής ανάγκης» και επιβεβαίωσε πως η γενική εισαγγελέας της πόλης θα είναι εκείνη που θα επιβλέπει τις αστυνομικές δυνάμεις στην πρωτεύουσα.

Παρουσίασε, μάλιστα, κάποια γραφήματα από πηγές που δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής, ισχυριζόμενος ότι η εγκληματικότητα στην πρωτεύουσα είναι χειρότερη από πόλεις όπως η Βαγδάτη, η Μπογκοτά, η Μπραζίλια και η πόλη του Παναμά.

Ωστόσο, τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης για το 2024 δείχνουν ότι η εγκληματικότητα ήταν σε χαμηλό τριαντακονταετίας.

Συνεχίζοντας το παραλήρημα σημείωσε «η πρωτεύουσά μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοσταγείς εγκληματίες. Συμμορίες από άγρια νιάτα, μαστουρωμένους μανιακούς και αστέγους και δεν θα το αφήσουμε να συνεχιστεί» για να προσθέσει «ξέρετε τους αρέσει να φτύνουν στο πρόσωπο τους αστυνομικούς, καθώς κάθονται εκεί με τη στολή τους. Κάθονται και τους φωνάζουν στο πρόσωπό τους και μετά αρχίσουν να τους φτύνουν. Κι εγώ είπα να τους πείτε "you tell them you spit, and we hit" (μτφ »εσείς φτύνετε κι εμείς χτυπάμε»)».

«Έχουμε παραγκουπόλεις εδώ, θα απαλλαχθούμε από αυτές. Το ξέρω ότι δεν είναι πολιτικά ορθό, θα πείτε "πόσο τρομερό είναι αυτό"» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για να συμπληρώσει «θα απαλλαχθούμε από τους ανθρώπους που ζούνε κάτω από γέφυρες και σε δημόσιους χώρους σε όλη την πόλη. Θα τους βοηθήσουμε όσο μπορεί κάποιος να βοηθήσει, αλλά δεν θα τους επιτρέψουμε να μετατρέψουν την πρωτεύουσά μας σε χωματερή».

Ερωτηθείς ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως ο αριθμός των στελεχών της Εθνοφρουράς που θα αναπτυχθούν στην πρωτεύουσα θα είναι 800 άτομα και εάν χρειαστεί θα αυξηθεί.

Παίρνοντας τον λόγο μετά τον πρόεδρο, ο Πητ Χεγκσεθ, υπουργός Άμυνας, ανακοίνωσε ότι από σήμερα το πρωί έδωσε εντολή στα στελέχη της Εθνοφρουράς να αναπτυχθούν στην Ουάσιγκτον.

«Θα εργαστούμε μαζί με την αστυνομία της πόλης και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η πόλη είναι ασφαλής. Αυτή η πόλη είναι όμορφη και όπως λέω πάντα για τον πρόεδρο Τραμπ στους στρατιώτες “έχει την υποστήριξή μου”. Και το μήνυμά μου προς την εθνοφρουρά και τις ομοσπονδιακές αρχές είναι το ίδιο. Είμαστε μαζί σας και σας στηρίζουμε. Να είστε σκληρή, να είστε δυνατοί, είμαστε στο πλευρό σας» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι, την Κυριακή, η Δημοκρατική δήμαρχος της πόλης, Μιούριελ Μπόουζερ απάντησε στους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου μέσω συνέντευξης στο MSNBC.

Η Μπόουζερ ανέφερε «είναι αλήθεια πως είχαμε τραγική άνοδο στο έγκλημα το 2023, αλλά τώρα δεν έχουμε 2023, έχουμε 2025» εκφράζοντας, παράλληλα σοβαρές επιφυλάξεις για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον.

Σχολιάζοντας τις αιτιάσεις του στενού συμβούλου του Τραμπ, Στέφεν Μίλερ, ότι η Ουάσιγκτον είναι χειρότερη από τη Βαγδάτη, επισήμανε «η οποιαδήποτε σύγκρουση με μια χώρα διαλυμένη από τον πόλεμο είναι υπερβολική και ψεύτικη».