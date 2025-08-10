Ουκρανικό: Η «αργή ήττα» του Κιέβου και η ευρωπαϊκή αντιπρόταση

Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν αναζητούν οι δυο τους λύση στο αδιέξοδο • Ευρώπη και Ζελένσκι πασχίζουν να βρουν τον δικό τους ρόλο στις διαπραγματεύσεις • Η ανάλυση του CNN και η αποκάλυψη της Wall Street Journal.

Το επικείμενο ραντεβού ανάμεσα στον Αμερικανό και τον Ρώσο πρόεδρο την επόμενη Παρασκευή έθεσε σε κίνηση τον διεθνή διπλωματικό παράγοντα, καθώς Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθούν τετ α τετ για πρώτη φορά και τα βλέμματα όλου του πλανήτη στρέφονται στην παγωμένη Αλάσκα ως το θέατρο όπου θα αναζητηθεί πρόοδος στην επίλυση του ουκρανικού και το τέλος του πολέμου.

Όπως δείχνουν οι αναφορές οι συζητήσεις για τη σύρραξη Ρωσίας - Ουκρανίας ενδέχεται να περιλαμβάνουν και παραχώρηση εδαφών, ενώ, παρότι ο Τραμπ δήλωσε ανοικτός σε μια συμμετοχή και του Βολοντίμιρ Ζελένκσι, κάτι τέτοιο θεωρείται απίθανο.

Ψάχνουν βηματισμό Ευρώπη και Κίεβο

Υπό τον φόβο να βρεθούν ξανά ουραγοί στις εξελίξεις και προ τετελεσμένων Ευρωπαίοι ηγέτες, αλλά και η Κομισιόν, έδωσαν στη δημοσιότητα ένα κοινό ανακοινωθέν ζητώντας να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία, αλλά και να συμπεριληφθεί η Ουκρανία στη λήψη των αποφάσεων.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος, χαιρέτισε την κίνηση αυτή, ενώ έχει εκφραστεί αρνητικά για τη σύνοδο Τραμπ - Πούτιν, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι προς διαπραγμάτευση η εδαφική ακεραιότητα της χώρας του.

CNN: Μια αργή ήττα για την Ουκρανία

Μέσα σε αυτό το κλίμα το αμερικανικό δίκτυο παρουσιάζει ανάλυση με τίτλο «Μία αργή ήττα για την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκα «ευνοούν τόσο πολύ τη Μόσχα, που είναι προφανές ότι ο Πούτιν άρπαξε την ευκαιρία, μετά από μήνες ψεύτικων διαπραγματεύσεων» και υπογραμμίζοντας «είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς θα προκύψει μια συμφωνία που δεν θα διαλύει την Ουκρανία».

Το CNN εκτιμά πως ο Ρώσος πρόεδρος έχει καταφέρει να προωθήσει αρκετά την ιδέα της κατάληψης εδαφών χωρίς μάχη, ενώ αφήνει αιχμές κατά του Στιβ Γουίτκοφ, σημειώνοντας ότι έχει ενεργήσει ως «πρόθυμος αποδέκτης» για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τι θα μπορούσε, όμως, να πάρει πίσω η Ουκρανία στο πλαίσιο της «ανταλλαγής» που έχει αναφέρει ο Τραμπ; «Ίσως τα μικρά τμήματα των παραμεθόριων περιοχών στις περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο που κατέχει η Ρωσία, αλλά ρεαλιστικά όχι πολλά περισσότερα».

Το αμερικανικό δίκτυ, ακόμη, σχολιάζει ότι σε σχέση με την επεισοδιακή εμφάνιση Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο έχουν, πλέον αλλάξει δύο βασικά στοιχεία.

Πρώτον ο Τραμπ έχει ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο με την Ινδία και με την Κίνα, με τις δύο χώρες να επικοινωνούν με το Κρεμλίνο και να παίζουν τον δικό τους ρόλο στο να πειστεί ο Πούτιν να πει «ναι» στο τετ α τετ.

Το δεύτερο στοιχείο, σύμφωνα με το CNN, είναι πως ο Τραμπ εκτιμά ότι, πλέον, η αντίληψή του για τον Πούτιν έχει αλλάξει και για τον λόγο αυτό έχει χρησιμοποιήσει τον τελευταίο καιρό σκληρές λέξεις και εκφράσεις.

«Πολλά θα μπορούσαν να πάνε καλά. Αλλά το σκηνικό έχει στηθεί για κάτι πιο δυσοίωνο. Σκεφτείτε για μια στιγμή τη νοοτροπία του Πούτιν. Η τρίτη απειλή του Τραμπ για κυρώσεις δεν υπάρχει πια και οι δυνάμεις του εισέρχονται σε μια περίοδο στρατηγικών κερδών στην πρώτη γραμμή. Έχει λάβει την πρώτη του πρόσκληση στις ΗΠΑ μετά από μια δεκαετία για να συζητήσει την ειρήνη στην Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία, συζητώντας μια συμφωνία όπου δεν χρειάζεται καν να πολεμήσει για να καταλάβει μέρος των εδαφών που επιθυμεί. Και αυτό πριν ο πρώην κατάσκοπος της KGB αρχίσει να ασκεί την προφανή μαγεία του στον Τραμπ» καταλήγει με νόημα η ανάλυση του CNN.

Η αντιπρόταση της Ευρώπης

Πριν από μερικές ημέρες η Wall Street Journal σε ρεπορτάζ της αποκάλυψε τις απαιτήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν προκειμένου να δώσει το πράσινο φως για τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Ρώσος πρόεδρος ζητά από την Ουκρανία να παραδώσει το Ντονμπάς, να αποσύρει τις δυνάμεις της από όλη την ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ και η Ρωσία να αποκτήσει τον έλεγχο της περιοχής. Παράλληλα, η Ρωσία επιθυμεί το Λουχάνσκ, καθώς και τη χερσόνησο της Κριμαίας που προσάρτησε το 2014 και ζητά να αναγνωριστεί ως ρωσικό έδαφος. Η Ρωσία απαιτεί επί της ουσίας η Ουκρανία να εκχωρήσει τέσσερις περιφέρειες που κατέχει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και να πάψει να δέχεται δυτική στρατιωτική βοήθεια. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία κατέχει σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις ελέγχουν σημαντικές περιοχές - οχυρά.

Η ρωσική πρόταση δεν περιλαμβάνει άμεσα το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ένταξης στο ΝΑΤΟ. Αναφορικά με την Ε.Ε., ο Πούτιν δεσμεύεται να νομοθετήσει πως δεν θα επιτεθεί στην Ευρώπη εάν ικανοποιηθούν τα παραπάνω αιτήματά του. Ο ισχυρισμός αυτός αντιμετωπίζεται με έντονο σκεπτικισμό από Ευρωπαίους αξιωματούχους, περιγράφει η WSJ.

Τώρα η Wall Street Journal, επικαλούμενη Ευρωπαίους αξιωματούχους, κάνει λόγο για ευρωπαϊκή αντιπρόταση, με τη ελπίδα πως αυτή θα χρησιμοποιεί και στο πλαίσιο των συνομιλιών ανάμεσα σε Τραμπ και Πούτιν.

Το εν λόγω σχέδιο απορρίπτει τις ρωσικές απαιτήσεις για παράδοση τμημάτων της περιοχής του Ντονέτσκ και προτείνει τη συμμετοχή της Ουκρανίας και της Ευρώπης στις όποιες συζητήσεις, αλλά και την κατάπαυση πυρός προτού μπουν σε κίνηση τα όποια σχέδια, ενώ φέρεται να υποβλήθηκε το περασμένο Σάββατο σε Αμερικανούς αξιωματούχους στην Αγγλία.