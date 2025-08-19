«Εξαγωγή» εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον από Ρεπουμπλικανούς κυβερνήτες

Εκατοντάδες επιπλέον στρατιώτες στην αμερικανική πρωτεύουσα για να στηριχθούν τα ακραία σχέδια του προέδρου.

Ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες σπεύδουν προς υποστήριξη των ακραίων ορέξεων του Ντόναλντ Τραμπ για την αμερικανική πρωτεύουσα, στέλνοντας εκατοντάδες στελέχη της εθνοφρουράς για να «καθαρίσουν» την Ουάσιγκτον.

Η δυστοπία που επιχειρεί εδώ και ημέρες να επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος στρατιωτικοποιώντας την Ουάσινγκτον και στοχοποιώντας τους αστέγους βρίσκει «οπαδούς» και από άλλες πολιτείες, καθώς, ο Τζόναθαν Τέιτ Ριβς, ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Μισισίπι στέλνει 200 εθνοφρουρούς στην περιοχή, ακολουθώντας το παράδειγμα των κυβερνητών του Οχάιο, της Δυτικής Βιρτζίνια και της Νότιας Καρολίνας.

«Ενέκρινα την ανάπτυξη στην Ουάσινγκτον περίπου 200 στρατιωτών της Εθνοφρουράς του Μισισίπι για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να επαναφέρει τον νόμο και την τάξη στην πρωτεύουσα του έθνους μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης Τέιτ Ριβς.

Σημειώνεται πως ήδη έχει ανακοινωθεί ότι το Οχάιο θα στείλει 150 εφέδρους, η Νότια Καρολίνα περίπου 200, ενώ η Δυτική Βιρτζίνια θα παράσχει περίπου 350, μερικοί από τους οποίους έχουν ήδη φθάσει στην Ουάσινγκτον. Εκεί, θα ενωθούν με τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς της πρωτεύουσας, που έχουν ήδη κινητοποιηθεί.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε ισχυριστεί πως θέτει την τήρηση της τάξης στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα υπό τον έλεγχο της κυβέρνησής του και αναπτύσσει εκεί την Εθνοφρουρά.

Η δημοκρατική δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, αρνήθηκε ότι υπάρχει εκεί αύξηση της βίας, διαβεβαιώνοντας πως η εγκληματικότητα στην αμερικανική πρωτεύουσα βρίσκεται «στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών», κάτι που επιβεβαιώνουν και επίσημα στοιχεία των αμερικανικών αρχών.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε ήδη αναπτύξει την Εθνοφρουρά, καθώς και τους Πεζοναύτες στο Λος Άντζελες στη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων του Ιουνίου κατά της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησής του.

Επρόκειτο τότε για την πρώτη από το 1965 τέτοιου είδους ανάπτυξη ενάντια στη βούληση του τοπικού κυβερνήτη.