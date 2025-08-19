Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
33.5° 31.0°
3 BF
36%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.8° 27.6°
3 BF
53%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
30.0° 29.9°
1 BF
54%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
47%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
39%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
29°C
29.3° 29.3°
2 BF
48%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
38%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
29°C
29.2° 29.2°
2 BF
32%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
31.4° 27.8°
4 BF
68%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.4° 28.8°
3 BF
50%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
3 BF
51%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.7° 28.7°
3 BF
61%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
62%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
2 BF
37%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
31.6° 29.0°
2 BF
37%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.8° 28.2°
4 BF
70%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
31.6° 30.8°
2 BF
37%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.3° 27.1°
2 BF
64%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
28.1° 27.5°
3 BF
57%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
26°C
25.7° 25.7°
0 BF
56%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 19 Αυγούστου, 2025
εθνοφρουρά ΗΠΑ
Στρατιωτικός αστυνομικός της Εθνοφρουράς κρατά μια χούφτα πλαστικά δεματικά (zip ties) για να τα χρησιμοποιήσει ως χειροπέδες, ενώ επιτηρεί την άφιξη ταξιδιωτών στον σταθμό Union Station κοντά στο Καπιτώλιο, στην Ουάσινγκτον. | AP Photo / J. Scott Applewhite

«Εξαγωγή» εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον από Ρεπουμπλικανούς κυβερνήτες

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Εκατοντάδες επιπλέον στρατιώτες στην αμερικανική πρωτεύουσα για να στηριχθούν τα ακραία σχέδια του προέδρου.

Ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες σπεύδουν προς υποστήριξη των ακραίων ορέξεων του Ντόναλντ Τραμπ για την αμερικανική πρωτεύουσα, στέλνοντας εκατοντάδες στελέχη της εθνοφρουράς για να «καθαρίσουν» την Ουάσιγκτον.

Η δυστοπία που επιχειρεί εδώ και ημέρες να επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος στρατιωτικοποιώντας την Ουάσινγκτον και στοχοποιώντας τους αστέγους βρίσκει «οπαδούς» και από άλλες πολιτείες, καθώς, ο Τζόναθαν Τέιτ Ριβς, ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Μισισίπι στέλνει 200 εθνοφρουρούς στην περιοχή, ακολουθώντας το παράδειγμα των κυβερνητών του Οχάιο, της Δυτικής Βιρτζίνια και της Νότιας Καρολίνας.

«Ενέκρινα την ανάπτυξη στην Ουάσινγκτον περίπου 200 στρατιωτών της Εθνοφρουράς του Μισισίπι για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να επαναφέρει τον νόμο και την τάξη στην πρωτεύουσα του έθνους μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης Τέιτ Ριβς.

Σημειώνεται πως ήδη έχει ανακοινωθεί ότι το Οχάιο θα στείλει 150 εφέδρους, η Νότια Καρολίνα περίπου 200, ενώ η Δυτική Βιρτζίνια θα παράσχει περίπου 350, μερικοί από τους οποίους έχουν ήδη φθάσει στην Ουάσινγκτον. Εκεί, θα ενωθούν με τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς της πρωτεύουσας, που έχουν ήδη κινητοποιηθεί.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ είχε ισχυριστεί πως θέτει την τήρηση της τάξης στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα υπό τον έλεγχο της κυβέρνησής του και αναπτύσσει εκεί την Εθνοφρουρά.

Η δημοκρατική δήμαρχος της Ουάσινγκτον, Μιούριελ Μπάουζερ, αρνήθηκε ότι υπάρχει εκεί αύξηση της βίας, διαβεβαιώνοντας πως η εγκληματικότητα στην αμερικανική πρωτεύουσα βρίσκεται «στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών», κάτι που επιβεβαιώνουν και επίσημα στοιχεία των αμερικανικών αρχών.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε ήδη αναπτύξει την Εθνοφρουρά, καθώς και τους Πεζοναύτες στο Λος Άντζελες στη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων του Ιουνίου κατά της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησής του.

Επρόκειτο τότε για την πρώτη από το 1965 τέτοιου είδους ανάπτυξη ενάντια στη βούληση του τοπικού κυβερνήτη.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Εξαγωγή» εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον από Ρεπουμπλικανούς κυβερνήτες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual