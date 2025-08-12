Τραμπ - Ουάσινγκτον: Ακροδεξιό σόου κοινωνικού αυτοματισμού [βίντεο]

Ο αμερικανός πρόεδρος σε νέα εμμονή του: παραβιάζοντας το αυτοκυβέρνητο της πολιτείας-προπυργίου των Δημοκρατικών. την αναγκάζει να λειτουργήσει ενάντια στους αστέγους και να παρακολουθεί μαζικές συλλήψεις όλη την ημέρα μέσα στο κέντρο της πόλης. ● Oι δρόμοι θυμίζουν σκηνές από ταινία, ενώ οι διαδηλώσεις δεν έχουν σταματήσει, με τους κατοίκους να παρακολουθούν σοκαρισμένοι τα γεγονότα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέπτυξε Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον, σε μια ιστορική επίθεση στην αυτονομία της πρωτεύουσας, επικαλούμενος λόγους, τους οποίους τα γεγονότα δεν επιβεβαιώνουν. Oι δρόμοι θυμίζουν σκηνές από ταινία, ενώ οι διαδηλώσεις δεν έχουν σταματήσει, με τους κατοίκους να παρακολουθούν σοκαρισμένοι τα γεγονότα. Η απόφαση του Τραμπ να περάσει υπό ομοσπονδιακό έλεγχο την αστυνομία της Ουάσινγκτον, να ανακοινώσει την αποστολή 800 στρατιωτών της Εθνοφρουράς και να στείλει ομοσπονδιακές υπηρεσίες, προκάλεσε διαμαρτυρίες στην πόλη

«Οι άστεγοι πρέπει να φύγουν, ΑΜΕΣΩΣ», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. «Θα σας δώσουμε μέρη για να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την πρωτεύουσα. Όσο για τους εγκληματίες, δεν χρειάζεται να φύγετε. Θα σας βάλουμε στη φυλακή, στην οποία και ανήκετε». Υπάρχουν 3.782 άστεγοι στην πόλη των περίπου 700.000 κατοίκων, σύμφωνα με την Community Partnership, μια οργάνωση που δραστηριοποιείται για τη μείωση της αστεγίας στην Ουάσινγκτον. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους βρίσκονται σε καταφύγια έκτακτης ανάγκης ή σε προσωρινά καταλύματα, και όχι στους δρόμους, σύμφωνα με την οργάνωση.

Είπε είπε πως πρόκειται για έκτακτη ανάγκη δημόσιας ασφάλειας, με την εγκληματικότητα να έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «η πρωτεύουσά μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες, περιπλανώμενες συμμορίες οπλισμένων νέων, μανιακούς πρώην ναρκoμανείς και άστεγους, και δεν πρόκειται να αφήσουμε να συμβεί άλλο αυτό. Δεν πρόκειται να το δεχθούμε».

Τα δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό, ωστόσο ο Τραμπ είχε στοχεύσει ήδη στην “κατάληψη” ενός συμβολικού στόχου, ενός δημοκρατικού προπυργίου, με ποσοστό 90% να έχει «Η Ουάσινγκτον είναι από τα χειρότερα μέρη στη Γη, μια από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στον κόσμο, εκτός ελέγχου βίαιο έγκλημα», σχολίασε.

🚨 HERE WE GO. THE CAPITAL IS UNDER MILITARY CONTROL



FBI and National Guard are set to flood the streets of D.C. Police under federal command.



President Trump calls it “Liberation Day.”



Remember the barricades surrounding the White House & Treasury?



Is this protection or the… pic.twitter.com/MfGRwVDADn — HustleBitch (@HustleBitch_) August 11, 2025

Πολλαπλές πηγές όμως, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Ουάσινγκτον, του FBI και αναλύσεις από μη κομματικούς οργανισμούς, όπως το Συμβούλιο Ποινικής Δικαιοσύνης, δείχνουν ότι το βίαιο έγκλημα στην Ουάσινγκτον έχει μειωθεί σημαντικά από το 2023 των 274 ανθρωποκτονικών, που ήταν οι περισσότερες από το 1997. Χαρακτηριστικά, το 2024 έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών και το 2025 μειώθηκε κατά 26% επιπλέον, σε σχέση με το 2024. Συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2024, φέτος οι ανθρωποκτονίες μειώθηκαν κατά 12%, οι ληστείες κατά 29%, οι βιαιοπραγίες κατά 20% και οι κλοπές αυτοκινήτων κατά 37%.

Τα βίαια εγκλήματα στην Ουάσινγκτον έχουν μειωθεί από το πικ του 2023. Τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν μείωση κατά 26% στα βίαια εγκλήματα, μείωση κατά 12% στις ανθρωποκτονίες (99 το 2025, έως τις 10 Αυγούστου) και μείωση κατά 37% στις κλοπές αυτοκινήτων (188 το 2025, έναντι σχεδόν 300 το 2024 για την ίδια περίοδο). Ο ειδικός σε δεδομένα εγκληματικότητας, Τζεφ Άσερ, σημείωσε ότι το ποσοστό βίαιων εγκλημάτων στην Ουάσινγκτον το 2024 ήταν το δεύτερο χαμηλότερο από το 1966 και οι τάσεις του 2025 συνεχίζουν αυτή την πτώση.

Oι αναλυτές έκαναν λόγο για «ιστορική επίθεση, στην αυτονομία της πρωτεύουσας». Οι επικριτές, συμπεριλαμβανομένου του γερουσιαστή Ντικ Ντέρμπιν και του Γενικού Εισαγγελέα της Ουάσινγκτον, Μπράιαν Σβαλμπ, έχουν χαρακτηρίσει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς ως «πολιτικό θέατρο», υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ υπερβάλλει ως προς το έγκλημα, ώστε να αποσπάσει την προσοχή από άλλα ζητήματα -ή για να δείξει δυνατός εν όψει της συνάντησης του με τον Πούτιν.