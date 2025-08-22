Καταδίκη του Ισραήλ από τους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ ως άλλοθι- για κυρώσεις ούτε λέξη

Μάλλον από υποχρέωση συγκεντρώθηκαν οι ΥΠΕΞ των 25 Ευρωπαϊκών χωρών, μαζί και ο δικός μας Γ. Γεραπετρίτης, την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι από τους πλέον ισχυρούς υποστηρικτές του Μπενιαμίν Νετανιάχου.
Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι αποφεύγουν να καταδικάσουν τον ακροδεξιό υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ, για τις δηλώσεις ότι είναι «δικαιολογημένο και ηθικό» να επιβάλλει το Ισραήλ λιμοκτονία σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους στη Γάζα.
Παράλληλα, έσπευσαν να υπογράψουν κονδύλι ενός δισ. ευρώ για την ενίσχυση της Άμυνας της Ουκρανίας, από το οποίο οι μόνες που θα επωφεληθούν θα είναι οι στρατιωτικές βιομηχανίες της Ε.Ε, με πρώτη τη γερμανική.
Άλλωστε απέφυγαν, μάλλον συνειδητά, να αποφασίσουν να καλέσουν για εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ.
Η ευρωπαϊκή διπλωματία χαρακτηρίζεται από άκρατη υποκρισία και αυτό είναι γνωστό. Άλλωστε απέφυγαν χαρακτηριστικά να κάνουν αναφορά στη γενοκτονία μέσω λιμού που έχει επιβάλλει ο Νετανιάχου στη Γάζα.
