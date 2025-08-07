Η κούρσα εξοπλισμών απογειώνει την αμυντική βιομηχανία της Γερμανίας

Κέρδη-ρεκόρ κατέγραψε κατά το α' εξάμηνο του έτους η μεγαλύτερη αμυντική βιομηχανία της Γερμανίας Rheinmetall, σε μια περίοδο ραγδαίας αύξησης των δαπανών για στρατιωτικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, οι πωλήσεις του ομίλου από την αρχή του έτους έως και το τέλος Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 24% στα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη έφθασαν τα 475 εκατομμύρια ευρώ, από 404 εκατομμύρια κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, με αύξηση 18%, παρά το γεγονός μάλιστα ότι η Rheinmetall μόλις επένδυσε εκατομμύρια στην κατασκευή νέου εργοστασίου αεροσκαφών στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία.

«Η Rheinmetall βρίσκεται σε επιτυχημένη πορεία προς την ανάδειξή της σε παγκόσμιο πρωταθλητή στα αμυντικά συστήματα. Τα βιβλία παραγγελιών μας είναι γεμάτα και θα συνεχίσουν να γεμίζουν και στο μέλλον», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Άρμιν Πάπεργκερ και εξήγησε ότι η αιτία για τις θετικές επιδόσεις είναι η άνθηση των εξοπλισμών στην Ευρώπη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η

ζήτηση για νέα όπλα και εξοπλιστικά συστήματα τόσο στη Γερμανία όσο και στις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ είναι τεράστια, επισήμανε, για να προσθέσει: «Εργαζόμαστε σκληρά για να συνεχίσουμε να αυξάνουμε μαζικά τις πωλήσεις και επενδύουμε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να δημιουργήσουμε νέα δυναμική. Κατασκευάζουμε νέα εργοστάσια, επεκτείνουμε τα υπάρχοντα και έχουμε επίσης μετατρέψει εγκαταστάσεις από πολιτική σε στρατιωτική παραγωγή».

Η γερμανική εταιρεία σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην Κεντρική και στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ σύντομα θα εγκαινιάσει το μεγαλύτερο εργοστάσιο πυρομαχικών της Ευρώπης στην Κάτω Σαξονία. Η παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων πρόκειται επίσης να επεκταθεί στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία.