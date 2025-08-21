Εθνοκάθαρση στοχευμένη σε μητέρες και βρέφη

Eνα μείγμα χαράς και αγωνίας κατέκλυσε τη Χούντα όταν κατάλαβε πέρσι πως ήταν έγκυος. Συγκίνηση αλλά και απελπισία που το μωρό της θα γεννιόταν στην ισοπεδωμένη, πολιορκημένη Γάζα. Στα τέλη Ιουλίου έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί. «Γέννησα την κόρη μου έπειτα από μέρες πείνας και συνεχείς απώλειες. Ενα δώρο και μια τεράστια ευθύνη. Δεν ξέρω πώς να την προστατέψω», έλεγε στη δημοσιογράφο Σαρλίν Αν Ροντρίγκες του BBC, με την οποία επικοινωνεί εδώ και δύο χρόνια, όταν οι συνθήκες και το ίντερνετ το επιτρέπουν.

Οι συνθήκες που περιγράφει η Χούντα στο βρετανικό δίκτυο είναι απάνθρωπες. Στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της επέζησε με όλο και μικρότερες ποσότητες τροφίμων, όποιας κονσέρβας έβρισκε, με ελάχιστο αλεύρι, φακές, ρεβίθια, μελιτζάνες. Οποτε τις πουλούσαν, γιατί φρέσκα λαχανικά, φρούτα και κρέας σχεδόν δεν κυκλοφορούν πια στη Γάζα.

Και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο να τα βρεις όταν πρέπει να εκτοπιστείς τρεις ή και τέσσερις φορές, όπως εκείνη, χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να πάρεις μαζί σου τα ελάχιστα απαραίτητα. Οταν ζεις στη μόνιμη ανασφάλεια και το «ασφαλές» καταφύγιό σου βομβαρδίζεται. Χωρίς ιατρική περίθαλψη και προγεννητικό έλεγχο. Ζώντας σε ένα βομβαρδισμένο κτίριο. Χωρίς σταθερό ηλεκτρισμό και με το νερό να έρχεται κάθε 3 ή 4 μέρες και εσύ να πασχίζεις να πλύνεις το μωρό σου. «Οσο για τις πάνες, είναι είδος απόλυτης πολυτέλειας, ένα πακέτο των 64 μπορεί να στοιχίζει 190 δολάρια ή και περισσότερα (αν το βρεις)· έτσι που αναγκάζομαι κάποιες, αν δεν είναι πολύ βρόμικες, να τις καθαρίζω με υγρά πανιά και να τις ξαναχρησιμοποιώ στο μωρό».

Δραματική μείωση γεννήσεων

Ο πληθυσμός της Παλαιστίνης έχει μειωθεί δραστικά σε λιγότερο από δύο χρόνια. Το Ισραήλ έχει σκοτώσει 62.000 ανθρώπους, το 2,7% των 2,2 εκατομμυρίων κατοίκων που υπήρχαν στη Γάζα πριν από τον πόλεμο, σύμφωνα με την (ανεξάρτητη) Παλαιστινιακή Κεντρική Υπηρεσία Στατιστικών (PCBS). Αλλοι τουλάχιστον 11.000 παραμένουν θαμμένοι στα ερείπια (0,5% του πληθυσμού) και περίπου 100.000 (4,5%) εγκατέλειψαν τη Λωρίδα για να ξεφύγουν από τον όλεθρο. Ο παλαιστινιακός πληθυσμός μειώθηκε πολύ σύντομα κατά 7,2%, ενώ το ποσοστό αυτό φτάνει στο 10% αν ληφθεί υπόψη η δημογραφική αύξηση που αναμενόταν με βάση τον προβλεπόμενο (σε ομαλές συνθήκες) αριθμό γεννήσεων ώς τα μέσα του 2025.

Η καταστροφή που κυριαρχεί στη Γάζα και εντείνεται συνεχώς έχει μειώσει δραματικά τον αριθμό γεννήσεων. Σύμφωνα με το Ταμείο Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών (UNFPA), το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκε μείωση των γεννήσεων κατά 41% σε σχέση με το ίδιο διάστημα το 2022, πριν από την ισραηλινή επιχείρηση στη Γάζα, με την περιφερειακή διευθύντρια της οργάνωσης για τα Αραβικά Κράτη, Λάιλα Μπέικερ, να δηλώνει σε ρεπορτάζ της El País ότι αυτό «είναι συνέπεια σκόπιμων πράξεων» του ισραηλινού στρατού.

Η Μπέικερ απαριθμεί τις ανυπέρβλητες συχνά δυσκολίες που ευθύνονται για αυτή τη μείωση των γεννήσεων. Δεν υπάρχει καμία ιδιωτικότητα εν μέσω των συστηματικών εντολών του ισραηλινού στρατού για «εκκένωση». Πολλά ζευγάρια αρνούνται να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί μέσα σε αυτό το χάος του θανάτου. Ο αποκλεισμός εισόδου τροφίμων κρατά τον πληθυσμό πεινασμένο και αδύναμο.

Τα προβλήματα υγιεινής που οφείλονται στην έλλειψη προϊόντων για την εμμηνορρυσία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές μολύνσεις επηρεάζοντας τη γονιμότητα των γυναικών. «Αν τελικά μείνουν έγκυες, θα είναι τυχερές αν βρουν ένα νοσοκομείο, αφού το Ισραήλ έχει καταστρέψει ή προκαλέσει ζημιές στο 94% των νοσοκομείων της Γάζας. Κι αν το νεογέννητο χρειαστεί θερμοκοιτίδα, ίσως να τη μοιραστεί με άλλα τέσσερα, όπως έχει συμβεί, μειώνοντας τις πιθανότητες επιβίωσής του ή σωστής ανάπτυξης των οργάνων του. Κι αν τα ξεπεράσεις όλα αυτά, πρέπει να επιστρέψεις με το μωρό σε μια περιοχή όπου επικρατεί το χάος της καταστροφής, η ανασφάλεια και οι ανθυγιεινές συνθήκες».

Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Η UNFPA, λέει η Μπέικερ στην ισπανική εφημερίδα, έχει καταγγείλει πως από τον Μάρτιο έχει 170 φορτηγά στα σύνορα της Γάζας που περιέχουν μονάδες τοκετού, θερμοκοιτίδες, φάρμακα για τις μητέρες, αλλά το Ισραήλ δεν εγκρίνει την πρόσβαση σε αυτές τις προμήθειες. Η ομάδα της οργάνωσης που δουλεύει στο πεδίο, στη Γάζα, προσπαθεί να βρίσκει εγκυμονούσες για να τους δώσει ένα καθαρό σεντόνι, ένα ψαλίδι, λίγο σπάγκο κι ένα σαπούνι: τα ελάχιστα αν χρειαστεί να γεννήσουν σε κάποιο καταφύγιο ή στα ερείπια του κατάντησε το σπίτι τους, «που μπορεί να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο».

Κατεστραμμένες κλινικές

Η Διεθνής Ανεξάρτητη Επιτροπή Ερευνας για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη έχει καταγγείλει τη συστηματική καταστροφή των κέντρων σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας στη Γάζα στην οποία έχει επιδοθεί ο ισραηλινός στρατός, αλλά και της μεγαλύτερης κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καταστρέφοντας χιλιάδες γονιμοποιημένα έμβρυα.

Και την ίδια στιγμή γυναίκες και κορίτσια αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρα οργανικά και ψυχικά προβλήματα από τις συνθήκες στις οποίες τις έχεις καταδικάσει να ζουν το Ισραήλ, έλεγε η πρόεδρος της Επιτροπής, Νάβι Πιλάι, «κάτι που θα έχει μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στις μακροπρόθεσμες προοπτικές αναπαραγωγής και γονιμότητας στη Γάζα».

Διεθνείς οργανώσεις καταγγέλλουν πως το Ισραήλ επιδιώκει να κάνει τον βίο αβίωτο στη Γάζα ώστε να προχωρήσει σε μια εθνοκάθαρση με το πρόσχημα μιας δήθεν «εθελούσιας μετανάστευσης». Και η Πιλάι τονίζει πως «αυτές οι ενέργειες επιβάλλουν σκόπιμα όρους που οδηγούν στη φυσική καταστροφή του πληθυσμού της Γάζας στο σύνολό του». Κι αυτό αποτελεί μία από τις πράξεις γενοκτονίας που προβλέπονται στη Σύμβαση για τη Γενοκτονία και, όπως σημειώνει η Πιλάι, μία από τις πράξεις που εμπίπτουν στον ορισμό της γενοκτονίας της Σύμβασης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση του Εγκλήματος της Γενοκτονίας.

Ναι. Το επιβεβαιώνουν και οι στατιστικές: από τους 62.000 νεκρούς σχεδόν οι 19.000 είναι παιδιά και νέοι μέχρι 17 ετών, ενώ περισσότερο από το 50% είναι νεότεροι των 30 ετών: άντρες και γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, αυτοί που θα έφερναν τις επόμενες γενιές των Παλαιστινίων, οι οποίοι πλέον συρρικνώνονται σκόπιμα ως πληθυσμός όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο μέλλον.