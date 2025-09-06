Η μεγάλη πετυχεσιά

Δεν ξέρω ποιος συμβούλεψε το ΠΑΣΟΚ στην καμπάνια για τη «μαύρη βίβλο» της κυβέρνησης, αλλά η επιλογή τού «ΑΠΟΤΥΧΑΤΕ» ως κατακλείδα των τεσσάρων θεματικών -ανάπτυξη, ανισότητες, περιβάλλον, δημοκρατία- ήταν ατυχής. Ουδείς μπορεί να καταλογίσει στη μητσοτάκεια εξαετία αποτυχία. Αντιθέτως, σε όλα τα πεδία ήταν (είναι) μια μεγάλη, τεράστια πετυχεσιά. Κι έτσι όπως το γράφω, πετυχεσιά (ή πετυχεσά), όχι επιτυχία. Πετυχεσιά με τη διττή σημασία της λογοπαιγνιώδους λέξης: και πέτυχαν και μας πέτυχαν με το δυσώδες προϊόν της επιτυχίας τους. Δηλαδή μας έχεσαν.

Ο Μητσοτάκης, που δεν του το ’χαμε, αποδείχτηκε θεούλης. Οσο γκαφατζής έδειχνε με τη γλώσσα του σώματος και τη γλώσσα του στόματος, τόσο αποτελεσματικός αποδείχθηκε στις βασικές επιλογές του. Τις δικές του, της φαμίλιας, της «Μητσοτάκης Α.Ε.», τις ευρύτερες των φίλων της φαμίλιας, που την περιβάλλουν σε ομόκεντρους κύκλους, σε απόσταση ανάλογη με τον βαθμό πρόσβασης στο Πρυτανείο, τις ευρύτατες της τάξης του (ή καλύτερα της μερίδας της που κάνει ό,τι μπορεί για την παραμονή του στην εξουσία) και, τελικά, όλης της εκλογικής πελατείας που παραμένει προσκολλημένη στη συγκεκριμένη, μητσοτάκεια εκδοχή Δεξιάς, η οποία πουλάει πολιτικο-ιδεολογική αφοσίωση ανάλογα με την πρόσβαση στο μπαγιόκο.

Αληθινά, αγαπητοί ΠΑΣΟΚοι, πού βλέπετε αποτυχία; Ο Κυριάκος ήθελε να παρακολουθεί φίλους και αντιπάλους -και τον αρχηγό σας- και το πέτυχε. Θέλησε να θάψει το σκάνδαλο των υποκλοπών και το πέτυχε. Ηθελε να χειραγωγήσει τη Δικαιοσύνη και το πέτυχε. Ηθελε να κάνει αντίστροφη αναδιανομή πλούτου, από κάτω προς τα πάνω, και το πέτυχε. Ηθελε να ταΐσει την απληστία των ραντιέρηδων του real estate και το πέτυχε. Να απογειώσει την κερδοφορία των επιχειρήσεων, να πουλήσει ό,τι προλάβει από τη δημόσια περιουσία, να φέρει ιδιωτικά πανεπιστήμια, να αγοράσει πανάκριβα νέα όπλα, να μοιράσει δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ, της ΚΑΠ, του Ταμείου Ανάκαμψης στην κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα και τα πέτυχε. Το χειρότερο απ’ όλα: θέλησε να εξουδετερώσει το μεγαλύτερο κίνημα οργής εδώ και δεκαετίες, των Τεμπών, και το πέτυχε. Ή μήπως όχι;