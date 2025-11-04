Πανικός μετά την ανταρσία για τα ΕΛΤΑ: Σύσκεψη στο Μαξίμου, βλέπει την έξοδο ο Σκλήκας

«Φορτώνουν» όλες τις ευθύνες στον πρόεδρο των ΕΛΤΑ για να γλιτώσουν από την οργή • Η έκρηξη εντός ΚΟ της Ν.Δ. έφερε ανατροπές • Ο Μαρινάκης κάνει ανακοινώσεις το μεσημέρι • «Στον αέρα» η προγραμματισμένη συνεδρίαση στη Βουλή;

Απόδραση μέσω... παραίτησης Σκλήκα αναζητούν στο Μαξίμου, μετά τις εκρηκτικές διαστάσεις που πήρε το μπάχαλο που δημιούργησαν κυβέρνηση, ΕΛΤΑ και Υπερταμείο με τον «ξαφνικό θάνατο» εκατοντάδων υποκαταστημάτων, επιφέροντας καίριο πλήγμα στις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα εκτός αστικών κέντρων.

Βέβαια, οι μεθοδεύσεις αυτές είναι στα όρια, καθώς, όπως έχει ήδη σπεύσει να δηλώσει η κυβέρνηση, τα ΕΛΤΑ υπάγονται στο Υπερταμείο, συνεπώς το Μαξίμου τυπικά δεν έχει λόγο στη λήψη αποφάσεων, έχει, όμως, εποπτικό ρόλο.

Η πρώτη μικρή υποχώρηση με την τρίμηνη αναστολή στο κλείσιμο υποκαταστημάτων της επαρχίας που αποφασίστηκε ως επικοινωνιακή ντρίμπλα είναι ξεκάθαρο πως δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, αντιθέτως μεγάλωσε την οργή και εντός της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας.

Η «ανταρσία» φέρνει εξελίξεις

Μετά την χθεσινή εκτός ορίων τηλεδιάσκεψη με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπου κυβέρνηση και ΕΛΤΑ έγιναν δέκτες σοβαρών παραπόνων και με σκληρή γλώσσα, το Μαξίμου φαίνεται πως αποφάσισε να επιταχύνει τις διαδικασίες και να πετάξει εξ ολοκλήρου το μπαλάκι των ευθυνών στον Γρηγόρη Σκλήκα.

Έτσι, στον σημερινό πρωινό καφέ υπό τον πρωθυπουργό, ο οποίος φρόντισε να μην βγάλει «άχνα εδώ και τέσσερις ημέρες, συζητήθηκε εντόνως το θέμα και στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε έκτακτη σύσκεψη με κλειστό κύκλο συνεργατών του, όπου αποφασίστηκε να οδηγηθεί ο κ. Σκλήκας, προσωπική επιλογή του Κωστή Χατζηδάκη, σε... οικειοθελή παραίτηση προκειμένου να πέσουν οι τόνοι και να «μπαζωθεί» εκ νέου ακόμη ένα σοβαρό ζήτημα.

Θα πάνε στη Βουλή;

Υπό το φως αυτών των εξελίξεων τίθεται εν αμφιβόλω η πραγματοποίηση της συζήτησης στη Βουλή που έχει προγραμματιστεί για σήμερα και στην οποία περιμένουν με «άγριες διαθέσεις» βουλευτές της αντιπολίτευσης, αλλά και της συμπολίτευσης. Στόχος να γλιτώσει ο Κωστής Χατζηδάκης και κατά συνέπεια η κυβέρνηση από ένα ακόμη σφυροκόπημα. Τίθεται, εξάλλου, και το ερώτημα ποιος θα εκπροσωπήσει τα ΕΛΤΑ σε μια τέτοια συνεδρίαση εάν έχει παραιτηθεί η διοίκηση.

Μάλιστα, η κυβέρνηση έχει φροντίσει να διαρρεύσει από νωρίς ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, θα κάνει σήμερα στις 13.30 παρέμβαση στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ από όπου και θα ξεκινήσει το «μασάζ» προς τους πολίτες για το νέο πλαίσιο για τα ΕΛΤΑ.