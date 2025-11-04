Απολογία Χατζηδάκη σήμερα στην επιτροπή της Βουλής ζητά η αντιπολίτευση

Την ώρα κατά την οποία η κυβέρνηση θολώνει τα νερά σε σχέση με τις ευθύνες της για το αιφνίδιο λουκέτο στα ταχυδρομεία, η αντιπολίτευση κορυφώνει την πίεσή της έχοντας στο επίκεντρο τη σημερινή κοινοβουλευτική συνεδρίαση δύο επιτροπών για το παρόν και το μέλλον των ΕΛΤΑ.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε έτσι, αίτημα προς τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων Θανάση Καββαδά και προς τον πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης Τάσο Μπαρτζώκα, να καλέσουν να παραστούν στη συνεδρίαση την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, την Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών.

Σύμφωνα με τους έντεκα υπογράφοντες βουλευτές, «η παρουσία των φορέων αυτών κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου τα μέλη των επιτροπών να ενημερωθούν πλήρως για τις αποφάσεις αναστολής ή κλεισίματος καταστημάτων και τις επιπτώσεις τους στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και την κοινωνική συνοχή, καθώς και για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής».

Την ίδια στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με το πρωτοσέλιδο της «Εφ.Συν.» ανά χείρας ζητούσε να κληθεί ο Κωστής Χατζηδάκης στην κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών. Το σχετικό αίτημα κατέθεσε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και προς τους προέδρους των δύο επιτροπών ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Διονύσης Καλαματιανός. «Η παρουσία του κρίνεται απαραίτητη», επισημαίνει ο βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., δεδομένου ότι «όπως προκύπτει από δημοσιεύματα, ο αντιπρόεδρος φέρεται να είχε πλήρη ενημέρωση από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου για τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν».

Συγκεκριμένα ερωτήματα έθεσε από την πλευρά του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.: «Μετά τις αποκαλύψεις της «Εφημερίδας των Συντακτών» για την ενημέρωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, για το σχέδιο κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, τα ερωτήματα, είναι πλέον αμείλικτα: Γνώριζε ή όχι ο κ. Χατζηδάκης ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε ήδη προχωρήσει σε απόφαση για τη μαζική αναστολή λειτουργίας δεκάδων καταστημάτων; Γνώριζε ή όχι ότι από την περασμένη Παρασκευή η διοίκηση των ΕΛΤΑ επέδωσε περίπου 600 “φύλλα πορείας” σε προσωπικό 204 καταστημάτων για να γίνουν διανομείς αλλού, με αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές να μένουν χωρίς βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες;

»Οπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, ο ίδιος είχε ήδη λάβει από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου αναλυτική επιστολή από τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ και στενό συνεργάτη του, Γρηγόρη Σκλήκα, στην οποία περιγραφόταν με κάθε λεπτομέρεια η οικονομική κατάσταση του οργανισμού και το σχέδιο συρρίκνωσής του. Σύμφωνα με πηγές των ΕΛΤΑ, η επιστολή αυτή είχε κοινοποιηθεί και στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, που έχει την εποπτεία της “καθολικής υπηρεσίας”. Η ενημέρωση υπήρξε πλήρης. Η σιωπή, ωστόσο, εκκωφαντική».

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «αν (ο Κ. Χατζηδάκης) γνώριζε, είναι συνυπεύθυνος για μια πρωτοφανή πράξη απαξίωσης του δημόσιου οργανισμού. Αν δεν γνώριζε, τότε τίθεται ζήτημα λειτουργίας και αξιοπιστίας του “επιτελικού κράτους” και της ίδιας της κυβέρνησης». Και, εν κατακλείδι, «η κυβέρνηση δεν μπορεί να παριστάνει την ανήξερη. Οι πολίτες αξίζουν καθαρές απαντήσεις».

Για το ίδιο θέμα, «δεν υπάρχει καμία δημόσια διαβούλευση ούτε για τα 46 που κλείσανε, ούτε για τα 204 που θέλανε να κλείσουν και υπαναχώρησαν μερικώς και για ένα τρίμηνο», επισήμανε ο Κώστας Ζαχαριάδης (τηλεόραση ΣΚΑΪ). «Τι θα μείνει όρθιο στις δυσπρόσιτες, στις μειονεκτικές περιοχές και στην ακριτική Ελλάδα, στη νησιωτικότητα; [...] Αν κλείσουν τα πάντα παντού, πώς θα μείνουν άνθρωποι εκεί;», διερωτήθηκε.

Παρών ο Αλ. Χαρίτσης

Στη συνεδρίαση των επιτροπών θα παρέμβει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, όπως έχει κάνει γνωστό από την Κυριακή. Η τελική απόφαση για το λουκέτο ελήφθη σε σύσκεψη στο μέγαρο Μαξίμου, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, πιστεύει ο Αλ. Χαρίτσης. Θεωρεί δε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης άναψε το πράσινο φως για την αιφνίδια απόφαση, παρά την προειδοποίηση από άλλους συμμετέχοντες στη σύσκεψη, για τις αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών και υπαλλήλων των ΕΛΤΑ.