«Κόλαση» στην ΚΟ της ΝΔ για τα ΕΛΤΑ, βαρύτατες εκφράσεις

Βαθύτατη εσωκομματική κρίση στη γαλάζια κυβερνώσα παράταξη μετά το τεράστιο αυτογκόλ με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και το «λουκέτο» που εξόργισε όλη την κοινωνία.

Το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ με αρκετούς βουλευτές να «βομβαρδίζουν» την κυβέρνηση και τη διοίκηση των ΕΛΤΑ για τις απαράδεκτες ενέργειές τους και το αιφνιδιαστικό κλείσιμο των ταχυδρομείων. Ορισμένοι βουλευτές φέρονται να έχουν ζητήσει τις παραιτήσεις των υπεύθυνων γι' αυτό το φιάσκο και απαιτούν να μάθουν ποιος σχεδίασε το αιφνιδιαστικό κλείσιμο.

Οι διάλογοι που έχουν διαρρεύσει είναι χαρακτηριστικοί της έντασης και της εσωστρέφειας στην οποία έχει περιέλθει το κόμμα:

Βασίλης Οικονόμου: «Λάθος ότι η σύσκεψη έπεται των ανακοινώσεων»

Σέβη Βολουδάκη: «Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουμε τώρα κι αυτά»

Γιάννης Παππάς: «Δεν αντέχω άλλο να απολογούμαι για αποφάσεις άλλων για τις οποίες δεν φέρω ευθύνες, δεν έχω ενημερωθεί και δεν συμφωνώ», ενώ στην αιχμηρή παρέμβασή του αναφερόμενος στο λουκέτο καταστημάτων το 2023 και το τελευταίο σήμερα, είπε πως «δεν περιμένω κάτι άλλο πέρα από τις παραιτήσεις των υπευθύνων των ΕΛΤΑ».

Δημήτρης Μαρκόπουλος: «Πάρτε το πίσω, δεν μπορούμε να το στηρίξουμε κοινοβουλευτικά αύριο αυτό το πράγμα».

Νίκος Παναγιωτόπουλος: «Έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οχι τεχνοκρατική δημοκρατία. Ποιοι είστε και πώς την έχετε δει; Ακούω 180.000 ευρώ ενοίκιο στα κεντρικά δίνετε, αν βρίσκατε γραφεία με 100.000 θα γλυτώνατε 80.000 ευρώ. Μισθοί πόσων ταχυδρόμων. Είναι τεράστιο αυτογκόλ. Τι πλάνο υπάρχει; Να κλείσουμε τα ταχυδρομεία να πηγαίνει ο κόσμος στην άλλη άκρη;».

Θεόδωρος Καράογλου: «Με εσάς ισχύει το "ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος". Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες. Τους είπατε ότι έχετε πρόβλημα, μήπως συστεγαστείτε, Όλα αυτά προϋποθέτουν διάλογο, εσείς όμως δείχνετε αδυναμία διαλόγου».

Φωτεινή Αραμπατζή: «Η χώρα πέρασε τη φάση των μνημονίων. Δεν είμαστε σε τέτοιο καθεστώς για να επικαλείστε άμεση ανάγκη. Κάνετε διάλογο εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής. Δεν έχετε έστω και την ελάχιστη ενσυναίσθηση. Ξεχείλισε το ποτήρι».

Μίλτος Χρυσομάλλης: «Όποιος θέλει να καλύπτει το πουκάμισο της αχρηστίας φοράει το σακάκι του τεχνοκρατισμού..Εσείς οι τεχνοκράτες εάν ρωτήσετε έναν απόφοιτο γυμνασίου θα σας πει ότι στα δύο χρόνια του Covid όλες οι κούριερ έκαναν χρυσές δουλειές και ανοίξανε άπειρες courier και έρχεστε σήμερα να μας πείτε ότι πρέπει να κλείσουν 200 καταστήματα γιατί τα ΕΛΤΑ είναι ζημιογόνα . Ε θα σας πουν άχρηστους παντελώς».

Την ανάκληση της απόφασης για λουκέτο ζήτησε ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας.

Ο βουλευτής Κυκλάδων Μάρκος Καφούρος φέρεται να χαρακτήρισε «αλαζόνα» τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα.

Η δυσαρέσκεια και ο θυμός για το θέμα είναι φανεροί από το σαββατοκύριακο. Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν αρχίσει να εκτοξεύουν τα βέλη τους και ζητούσαν να ανακληθεί η απόφαση. Ωστόσο, παρά τη φωτιά που «σιγόκαιγε», ο πρωθυπουργός... έκανε αφωνία στο κυριακάτικο μήνυμά του και δεν αναφέρθηκε καθόλου στο θέμα του «λουκέτου». Παρέμβαση για το ζήτημα έκανε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, πυροδοτώντας ακόμη περισσότερο την ένταση στη δεξιά πολυκατοικία.