«Χτύπημα» Σαμαρά στην κυβέρνηση για τα ΕΛΤΑ

Θέση για τον αιφνίδιο «θάνατο» των μισών περίπου υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πήρε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, κατακεραυνώνοντας την κυβέρνηση.
Ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι η απόφαση πρέπει να επανεξεταστεί, καθώς ο συμβολισμός της κίνησης υπερβαίνει τα λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης.
Ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει πως η εν λόγω απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους και πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους.
Η δήλωση Σαμαρά για τα ΕΛΤΑ
Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί. Γιατι ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχεδια μιας επιχείρησης.
Ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία - και ιδίως η ακριτική Ελλάδα- αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη.
Να καταλάβουν λοιπόν οι υπεύθυνοι, ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους»
