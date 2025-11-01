«Χτύπημα» Σαμαρά στην κυβέρνηση για τα ΕΛΤΑ

Να το ξανασκεφτούν στην κυβέρνηση, το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού.

Θέση για τον αιφνίδιο «θάνατο» των μισών περίπου υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πήρε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, κατακεραυνώνοντας την κυβέρνηση.

Ο κ. Σαμαράς υποστηρίζει ότι η απόφαση πρέπει να επανεξεταστεί, καθώς ο συμβολισμός της κίνησης υπερβαίνει τα λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει πως η εν λόγω απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους και πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους.

Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί.

Γιατι ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχεδια μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία - και ιδίως η ακριτική Ελλάδα- αναζητά με κάθε… — Σαμαράς Αντώνης (@samaras_antonis) November 1, 2025