Τα 46 ταχυδρομεία που βάζουν λουκέτο από Δευτέρα

Ποιες περιοχές σε πόλεις και νησιά, μένουν από αύριο χωρίς κατάστημα ΕΛΤΑ

Μετά την μερική αναδίπλωση της, κυβερνητικά ορισμένης, διοίκησης των ΕΛΤΑ ενόψει των μεγάλων αντιδράσεων, και την αναβολή διάρκειας τριών μηνών όσον αφορά την κατάργηση των 158 από τα 204 καταστήματα της εταιρίας, το μέτρο θα εφαρμοστεί κανονικά για τα υπόλοιπα 46 καταστήματα, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων, βρίσκεται στην Αθήνα και τον Πειραιά.

Από τα 46 καταστήματα που κλείνουν, τα 33 είναι στην Αθήνα και τον Πειραιά: Αγ. Ιερόθεου, Αγ. Ι. Ρέντη. Αερολιμένα Αθήνας, Ακρόπολης (ΑΘ 171), Αλίμου, Αμαρουσίου-2 (Carrefour), Ανω Λιοσίων, Ασπροπύργου, Βούλας. Βριλησσίων, Γαλατσίου, Γέρακα, Δάφνης. Δραπετσώνας, Θησείου (ΑΘ 18), Θρακομακεδόνων, ΚΕΜΠ Παραδείσου Αμαρουσίου, Καλαμακίου, Καλλίπολης, Καματερού, Κουμουνδούρου (ΑΘ 49), Κυψέλης (ΑΘ 13), Λένορμαν, Μεταμόρφωσης, Μητροπόλεως (ΑΘ 54), Νεάπολης (ΑΘ 14), Νέας Ερυθραίας, Νέας Φιλαδέλφειας, Νίκαιας, Περάματος, Καισαριανής (Πλατεία), Χαϊδαρίου και Χολαργού.

Στη Θεσσαλονίκη κλείνουν 8 καταστήματα, ΒΙΠΕΘ, Συκιών, Ιωνίας, Πανοράματος, Αγ. Τριάδας (ΘΕΣ 11), Πυλαίας, Δικαστικού Μεγάρου και Πανεπιστημιούπολης (ΘΕΣ 17) και στην Πάτρα ένα (3).

Τέλος θα σταματήσουν τη λειτουργία τους ένα κατάστημα στα Γιάννενα.(2), δύο στην Κρήτη -συγκεκριμένα ένα στα Χανιά (Κ.Δ.) και ένα στην Ιεράπετρα- και ένα στη Ρόδο (2).