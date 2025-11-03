«Βράζει» η Ν.Δ. αλλά ο Μητσοτάκης έπαθε… αφωνία

Καζάνι που βράζει είναι η Ν.Δ. τα τελευταία 24ωρα, με αφορμή το αιφνιδιαστικό λουκέτο σε πάνω από 200 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, καθώς βουλευτές τόσο σε μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια δέχονται τρομερές πιέσεις από τους πολίτες. Αλλά παρά τον ορυμαγδό αντιδράσεων ακόμα και από κυβερνητικούς βουλευτές που τοποθετούνται και δημόσια για το ζήτημα, ο πρωθυπουργός απέφυγε την οποιαδήποτε σχετική αναφορά στο κυριακάτικο μήνυμά του.

Περισσότερο εξοργιστικός είναι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να δικαιολογήσει το αιφνιδιαστικό λουκέτο, ακόμα και αν υπήρξε μια μικρή, αλλά πάντως πρόσκαιρη, υποχώρηση από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Κυβερνητικά στελέχη απέδιδαν τις σφοδρές αντιδράσεις στην ελλιπή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης, υποστηρίζοντας ότι είναι «αναγκαία για την επιβίωσή τους η εξυγίανση των ΕΛΤΑ» και ταυτόχρονα υπενθυμίζοντας στη διοίκηση πως οι τοπικές κοινωνίες «αποτελούν την ισχυρή τους πελατειακή βάση».

Κληθείς να δώσει εξηγήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε (OPEN) πως «ο κόσμος σε οποιοδήποτε σημείο στην Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει χωρίς άμεση και φυσική παρουσία των ΕΛΤΑ, είτε με κατάστημα το οποίο θα είναι ανοιχτό είτε με κούριερ είτε με διανομείς είτε με συγκεκριμένους συνεργάτες, οι οποίοι θα έχουν προσωπική επαφή με τους συνταξιούχους, τους ανθρώπους σε απομακρυσμένες περιοχές», καθώς και ότι «δεν πρόκειται κανένας μόνιμος υπάλληλος των ΕΛΤΑ να χάσει τη δουλειά του». Επιπλέον, τόνισε ότι η διανομή του έντυπου Τύπου «είναι απολύτως διασφαλισμένη» σε κάθε περιοχή. Ο Παύλος Μαριανάκης έστριψε δε τα βέλη του κατά του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι επί ΣΥΡΙΖΑ πέρασαν τα ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο και ότι ο εξορθολογισμός του δικτύου είχε ξεκινήσει ήδη τα προηγούμενα χρόνια.

Παύλος Μαρινάκης, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Στέλιος Πέτσας, Μαρία Συρεγγέλα, Αντώνης Σαμαράς

Εσωκομματική αναταραχή

Από την Παρασκευή, αρκετοί βουλευτές έχουν τοποθετηθεί ανοιχτά κατά της απόφασης, επισημαίνοντας τα προβλήματα που προκαλεί στις εκλογικές τους περιφέρειες. Εξάλλου, το ζήτημα των ΕΛΤΑ μοιάζει σαν μια ακόμα σταγόνα στο ήδη γεμάτο πικρό ποτήρι για τους βουλευτές που εισπράττουν την οργή του κόσμου για τις αγροτικές επιδοτήσεις, την ακρίβεια και άλλα θέματα τοπικού ή γενικού ενδιαφέροντος. Ετσι, δεν προκαλεί εντύπωση που ακόμα και μετά τη μερική υποχώρηση με την τρίμηνη παράταση για κάποιες περιοχές, κυβερνητικοί βουλευτές εξακολουθούν να είναι ανάστατοι.

«Υπήρξε ένας άσκοπος αιφνιδιασμός. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έγινε αυτό το λάθος. Δεν λέω ότι είναι λάθος η προσπάθεια εξυγίανσης των ΕΛΤΑ και η συλλογιστική να λυθεί το πρόβλημα. Από την άλλη όμως, δεν μπορεί κάποιος τεχνοκράτης να αποφασίζει, έστω και αν έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα στο Υπερταμείο, έναντι των βουλευτών. Η εξέλιξη δεν ικανοποιεί. Η λύση που ανακοινώθηκε χθες δεν με καλύπτει, καθώς δεν παίρνω μέρος, όπως και όλοι οι συνάδελφοι, στη διαβούλευση. Δεν καταλαβαίνω τον διαχωρισμό μεταξύ λεκανοπεδίου Αττικής και υπόλοιπης περιφέρειας», τόνισε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής στη Β΄ Πειραιώς και μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, που θα συνεδριάσει εκτάκτως αύριο για το ζήτημα. Ο ίδιος σημείωσε ακόμα, πως χωρίς να αφήνει «καμιά μομφή» προς τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα ήθελε να ακούσει τον κ. Παπαστεργίου: «Δεν γνωρίζω, αιφνιδιάστηκε και το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής; Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Οι τεχνοκράτες αποφασίζουν και οι πολιτικοί παρακολουθούν; Αυτό για μένα δεν είναι ανεκτό. Δεν μπορεί ο βουλευτής να είναι θεατής του τι αποφασίζει το Υπερταμείο και του τι αποφασίζει ένας μάνατζερ. Είναι λάθος», τόνισε.

Αλλά και ο Στέλιος Πέτσας επέμεινε επικριτικά: «Το ένα λάθος δεν διορθώνεται με άλλο» υπογράμμισε σε χθεσινή του ανάρτηση και διερωτήθηκε: «Αραγε πόσο στρατηγικό είναι το σχέδιο της διοίκησης των ΕΛΤΑ για τη βιωσιμότητά τους, όταν αλλάζει μέσα σε λίγες ώρες, πρόσκαιρα και για επικοινωνιακούς λόγους, μπροστά στις απολύτως αναμενόμενες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις; Και άραγε ποια τεχνοκρατικά κριτήρια υπαγορεύουν να μένουν ανοικτά καταστήματα με κατά τεκμήριο μικρότερο “όγκο υπηρεσιών” και να κλείνουν αυτά με μεγαλύτερο; Λυπάμαι, αλλά αντί για σοβαρότητα, εκπέμπεται προχειρότητα», τόνισε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής.

Ηχηρή ήταν και η παρέμβαση της βουλεύτριας του Δυτικού Τομέα Αθηνών Μαρίας Συρεγγέλα, η οποία μέσω ανάρτησής της διερωτάται: «Πώς δικαιολογείται η τόσο ξαφνική αναστολή στο 45% του συνόλου των υποκαταστημάτων –χωρίς καν να έχει ενημερωθεί η κυβέρνηση– και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν ακόμα και καταστήματα με πολύ μεγάλα έσοδα για τον οργανισμό, όπως αυτό του Χαϊδαρίου;».

«Τα καταστήματα των ΕΛΤΑ δεν είναι πινέζες στον χάρτη», τόνισε ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ζητώντας την άμεση επανεξέταση της απόφασης. Παράλληλα, ο βουλευτής Μεσσηνίας απευθυνόμενος στην κυβέρνηση εξέφρασε την ελπίδα, μετά τη συνεδρίαση των επιτροπών στη Βουλή, «να μην επιτρέψει ακόμα μια εξαφάνιση της κρατικής παρουσίας από την ελληνική επαρχία. Μια κρατική παρουσία που πρέπει να λειτουργεί κοινωνικά, να διευκολύνει τους πολίτες ειδικά στην απομόνωση της επαρχίας και να στέκει αρωγός και όχι εμπόδιο στην ανάπτυξη και στην αποκέντρωση».

Βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος πνέουν μένεα για τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. «Τι ακριβώς έχει κάνει τα τελευταία τρία χρόνια και πόση είναι δική του ευθύνη για ό,τι έχει γίνει;», σχολίαζε στην «Εφ.Συν.» «γαλάζια» πηγή, παρατηρώντας πως «το ’23 και το ’24 είχε παρουσιάσει μια άλλη εικόνα». «Δεν μπορεί να λες από τη μια ότι κάνω περικοπές και από την άλλη να αυξάνεις τις διευθυντικές θέσεις», επισημαίνει η ίδια πηγή, ενώ περιμένει εξηγήσεις τόσο για τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ελήφθη η απόφαση όσο και γιατί δεν ενημερώθηκε η κυβέρνηση, όσο και για το τι μέλλει γενέσθαι.

Επιπλέον, ερωτήσεις στη Βουλή κατέθεσαν οι Νεοκλής Κρητικός, Κατερίνα Μονογιού, Μάρκος Καφούρος και Βασίλης Οικονόμου, ενώ σχετικές παρεμβάσεις έκαναν η Θεοδώρα Αυγερινοπούλου και ο Γιάννης Γιώργος.

Χτύπημα Σαμαρά

Παρέμβαση για το ζήτημα έκανε και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι «πρέπει να επανεξεταστεί» η απόφαση και ότι πρέπει «να καταλάβουν λοιπόν οι υπεύθυνοι, ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους». Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμα πως «ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία –και ιδίως η ακριτική Ελλάδα– αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη».