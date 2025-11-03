Υπουργέ, έχεις μήνυμα στον υπολογιστή

Το περίεργο είναι ότι γίνονται επισημάνσεις και για περιοχές όπου παλαιότερα υπήρχαν έντονες αντιδράσεις αλλά δεν φαίνεται να λαμβάνεται κάποια διαφορετική μέριμνα, ενώ επιχειρείται από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να πείσει ότι υπάρχει ολοκληρωμένη τεκμηρίωση για την τελική της πρόταση. Αφού γίνονται αναφορές σε μια σειρά από άλλες ενέργειες, στο τέλος ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα καταστήματα των ΕΛΤΑ ανά την Ελλάδα, εκείνα που θα κλείσουν και όσα θα απομείνουν ανά περιοχή.

Μάλιστα, στην επιστολή υπάρχει και μια έμμεση... μπηχτή για το τραπεζικό δίκτυο, καθώς φαίνεται ότι η διοίκηση των ΕΛΤΑ επιχειρεί να καταδείξει πως το δικό τους δίκτυο ακόμη και με το λουκέτο σχεδόν στα μισά καταστήματα παραμένει καλύτερο και πιο πυκνό, αφού ανά σημείο εξυπηρετούνται 10.000 με 12.000 άτομα, όταν για τις τράπεζες αυτό είναι τριπλάσιο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην επιστολή γίνεται λόγος για σημαντικά οικονομικά προβλήματα του οργανισμού που ολοένα και διογκώνονται κυρίως εξαιτίας της συνεχώς αυξανόμενης μείωσης της ζήτησης του επιστολικού έργου. Οι ζημίες που δημιουργούνται σε μια σειρά υποκαταστημάτων φαίνεται ότι είναι αυτές που υποχρεώνουν στη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ, η οποία θα προξενήσει μεγάλα προβλήματα ειδικά σε ορισμένες περιοχές.

Προφανώς και στην πρωινή σύσκεψη του Σαββάτου στο μέγαρο Μαξίμου «δεν ήξερε» για αυτό το σχέδιο και την εφαρμογή του - όμως, πηγές από τα ΕΛΤΑ κάνουν λόγο για ενημέρωση του Κωστή Χατζηδάκη μέσω αναλυτικής επιστολής την οποία και έλαβε το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και η οποία του εστάλη από τον δικό του άνθρωπο, τον διευθύνοντα σύμβουλο Γρηγόρη Σκλήκα. Και παρότι η επιστολή απευθύνεται στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, οι ίδιες πηγές από τα ΕΛΤΑ σημειώνουν ότι ενημερώθηκε σχετικά με την ίδια επιστολή και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, που έχει την εποπτεία της «Καθολικής Υπηρεσίας».

Το μεσημέρι του Σαββάτου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, βγήκε μπροστά με συνέντευξή του στο «Action24», δηλώνοντας ότι ποτέ δεν αρνήθηκε την πατρότητα μεταρρυθμίσεων, ακόμη και αν ήταν δύσκολες, «όπως η Ολυμπιακή, η ΔΕΗ, η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές», σχολιάζοντας όμως ότι η περίπτωση των ΕΛΤΑ είναι… διαφορετική. Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε δημόσια ότι «είχε γίνει ενημέρωση της κυβέρνησης, παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών, και η κατεύθυνση από την κυβέρνηση ήταν να εξηγηθεί το πρόβλημα. Τόσο οι πολίτες όσο και οι βουλευτές δεν γνώριζαν την οξύτητα του προβλήματος και ανακοινώθηκε ξαφνικά ότι κλείνουν τα καταστήματα», δηλώνοντας -όχι με ιδιαίτερη πειθώ- ότι «ούτε εγώ δεν ήξερα ποια καταστήματα θα κλείσουν».

Το βράδυ της Κυριακής αποφασίστηκε το λουκέτο να ισχύσει αρχικά για 46 καταστήματα, δηλαδή 33 στην Αττική, 8 στη Θεσσαλονίκη και 5 σε άλλες πόλεις, ενώ για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου

H φωτιά που άναψε στο μέγαρο Μαξίμου από την αιφνιδιαστική ανακοίνωση για την αναστολή συναλλαγών σε 204 από τα συνολικά 473 καταστήματα των ΕΛΤΑ που έχουν απομείνει είναι τόσο μεγάλη που αναγκάζει την κυβέρνηση να «τσαλακώσει» επικοινωνιακά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και να βρει χρόνο μέχρι σήμερα Δευτέρα να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις προκειμένου να μη χάσει «τα αυγά και τα πασχάλια» αύριο Τρίτη στην Ειδική Επιτροπή της Βουλής όπου θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, εκ μέρους του μετόχου, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας (προσωπική επιλογή του Κωστή Χατζηδάκη).

Η πολιτική εξόδου από την κρίση -εάν ισχύουν όλα αυτά- έπρεπε να περιλαμβάνει και άλλες στρατηγικές κινήσεις σε έναν επιτελικό μηχανισμό αποφάσεων, όπως π.χ. άμεση απομάκρυνση των εμπλεκόμενων προσώπων και επανεξέταση των αποφάσεων. Κάτι τέτοιο δεν είναι ορατό σήμερα, οπότε εκλαμβάνεται μόνο ως ασπίδα προστασίας από μεγαλύτερες απώλειες.

Η κυβέρνηση έχει ήδη υιοθετήσει το μοντέλο «ΕΛΤΑ κατ’ οίκον» στηριγμένο στο σημερινό δίκτυο 1.400 ταχυδρόμων, 500 συνεργατών ΕΛΤΑ και 400 διανομέων της ΕΛΤΑ Courier για να καλύψει περιοχές όπου αναστέλλεται η λειτουργία καταστημάτων – άρα δεν είναι «άμοιρη του αίματος» παρά τις τυχόν «βελτιώσεις» που θα ακολουθήσουν. Απλά, δεν μέτρησε σωστά τις αντιδράσεις όταν το βράδυ της Παρασκευής η διοίκηση των ΕΛΤΑ έστειλε περίπου 600 «φύλλα πορείας» στους υπαλλήλους των 204 καταστημάτων που ανακοινώθηκε ότι κλείνουν, ώστε να γίνουν διανομείς σε καταστήματα του ίδιου νομού (κάποιοι σε άλλες πόλεις), υπολογίζοντας ότι θα αυξήσει τους ταχυδρόμους σε τουλάχιστον 1.700, ενώ στα χωριά της περιφέρειας καλείται ο αγροτικός ταχυδρόμος να καλύψει το κενό.

Αναζητούν… μουτζούρη

Αν και από υπουργούς έγινε αρχικά προσπάθεια να δικαιολογηθεί η απόφαση στο πλαίσιο «εξυγίανσης» των ΕΛΤΑ -χωρίς να έχει προηγηθεί σχέδιο εκμετάλλευσης των υποδομών για διεύρυνση των δραστηριοτήτων-, οι απρόσμενα ηχηρές αντιδράσεις οδήγησαν την κυβέρνηση σε νέα στρατηγική, που περιλαμβάνει το σενάριο ότι «μόνο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ήταν ενήμερος και αυτός δεν είχε προϊδεάσει ικανοποιητικά για την έκταση των αλλαγών όταν είχε γίνει μια πρώτη κουβέντα στο μέγαρο Μαξίμου πριν από δυο-τρεις μήνες».

Σε έκτακτη σύσκεψη που έγινε το πρωί του Σαββάτου στο μέγαρο Μαξίμου -σε κλίμα «δεν είδα, δεν ήξερα»- φαίνεται ότι προκρίθηκε η λύση του «λουκέτου» δύο ταχυτήτων, καθώς λίγο αργότερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοίνωσε ότι «έχοντας αξιολογήσει το σύνολο των καταστημάτων που διατηρεί στην επικράτεια με βασικό κριτήριο τον όγκο των υπηρεσιών που εκτελούνται σε αυτά, προχωράει σε πρώτη φάση στην αναστολή λειτουργίας μόνο των καταστημάτων που βρίσκονται σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες των νομών της χώρας όπου υπάρχουν και άλλα καταστήματα».

Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις, το βράδυ της Κυριακής αποφασίστηκε η αναστολή συναλλαγών να ισχύσει αρχικά για 46 καταστήματα και από τα ΕΛΤΑ επιδόθηκαν σε αγώνα δρόμου για να ενημερώσουν τους διευθυντές ώστε σήμερα Δευτέρα να λειτουργήσουν τα υπόλοιπα καταστήματα, αναστέλλοντας την ισχύ των «φύλλων πορείας».

Από τα 46 καταστήματα που κλείνουν, τα 33 είναι στην Αττική: Αγ. Ιερόθεου, Αγ. Ι. Ρέντη. Αερολιμένα Αθήνας, Ακρόπολης (ΑΘ 171), Αλίμου, Αμαρουσίου-2 (Carrefour), Ανω Λιοσίων, Ασπροπύργου, Βούλας, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Γέρακα, Δάφνης, Δραπετσώνας, Θησείου (ΑΘ 18), Θρακομακεδόνων, ΚΕΜΠ Παραδείσου Αμαρουσίου, Καλαμακίου, Καλλίπολης, Καματερού, Κουμουνδούρου (ΑΘ 49), Κυψέλης (ΑΘ 13), Λένορμαν, Μεταμόρφωσης, Μητροπόλεως (ΑΘ 54), Νεάπολης (ΑΘ 14), Νέας Ερυθραίας, Νέας Φιλαδέλφειας, Νίκαιας, Περάματος Πειραιά, Πλατείας Καισαριανής, Χαϊδαρίου και Χολαργού. Στη Θεσσαλονίκη κλείνουν 8 καταστήματα, ΒΙΠΕΘ, Συκιών, Ιωνίας, Πανοράματος, Αγ. Τριάδας (ΘΕΣ 11), Πυλαίας, Δικαστικού Μεγάρου και Πανεπιστημιούπολης (ΘΕΣ 17).

Επίσης από ένα κατάστημα σε Πάτρα (3), Ρόδο (2), Ιωάννινα (2), Ιεράπετρα και Χανιά (Κ.Δ.). Για κάποιες ώρες συζητήθηκε να κλείσει και το κατάστημα στο Φισκάρδο της Κεφαλονιάς, αλλά προς το παρόν παραμένει ανοιχτό. Για τα υπόλοιπα 158 καταστήματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «για όλες τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας οι μεταβολές θα γίνουν εντός τριμήνου, ώστε να υπάρξει ο χρόνος να εξηγηθεί η αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, πάντα με κριτήριο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και να εξεταστεί η λειτουργία πρακτορείων, εφ’ όσον υπάρχει ενδιαφέρον και είναι εφικτό σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες». Ετσι, οι μεταθέσεις των εργαζομένων στην επαρχία «παγώνουν» μέχρι «να εξηγηθεί στον κόσμο πώς θα μπορούν να εξυπηρετούνται με τους αγροτικούς ταχυδρόμους και δημιουργηθεί εμπιστοσύνη».

Μάλιστα ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, κ. Σκλήκας, σημείωνε το Σάββατο σε αλλεπάλληλες τηλεοπτικές εμφανίσεις του ότι «θα υπάρξει διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας ιδιωτικών πρακτορείων, εφόσον υπάρξει ζήτηση» επιπρόσθετα από τα 600 πρακτορεία που ήδη λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα μέσα σε βιβλιοπωλεία, καφενεία ή και λογιστικά γραφεία. Συμπλήρωσε επίσης ότι δεν θα γίνει καμία αλλαγή στην επίδοση των συντάξεων σε αγροτικές περιοχές, καθώς σήμερα όλες πληρώνονται από αγροτικό ταχυδρόμο - αρκετοί εκ των οποίων είναι εργολάβοι.

Παράλληλα, πληροφορίες επιμένουν ότι σταθμίζεται και νέα πρόταση εθελούσιας εξόδου.