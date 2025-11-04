Παραδέχτηκε το γράμμα, κρύφτηκε σε… λεπτομέρειες

Μιλώντας στο OPEN ο Κ. Χατζηδάκης παραδέχθηκε πως «υπήρχε αλληλογραφία ηλεκτρονική», υποστηρίζοντας όμως ότι «δεν ήταν λεπτομερής, ήταν επανάληψη, ουσιαστικά, όλων όσων ελέχθησαν στη σύσκεψη» και ότι «σε κάθε περίπτωση δεν υπήρχε αναλυτικός κατάλογος σε σχέση με τα καταστήματα που κλείνουν».

Επειδή ακούσαμε μόνο… μισές αλήθειες, θα ξαναρωτήσουμε τον κ. αντιπρόεδρο, μήπως έχει διαβάσει στην επιστολή που έλαβε από τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα, πριν από περίπου τέσσερις εβδομάδες, ότι θα κλείσουν 204 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, και μάλιστα με πλήρη ανάλυση (πόσα κλείνουν, πόσα παραμένουν, πόσα πρακτορεία ΕΛΤΑ ή Courrier λειτουργούν) για κάθε νομό;

Εχει σήμερα μια ευκαιρία στην επιτροπή της Βουλής να δώσει ο ίδιος στη δημοσιότητα την επίμαχη επιστολή και να αποδείξει ότι… δεν έλεγε ψέματα όλο το Σαββατοκύριακο, που «δεν ήξερε» για τα 204 καταστήματα –ή να αναλάβει την ευθύνη.

Κατά… συρροή

Η Νέα Δημοκρατία είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να πουλήσει τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, πολύ πριν μπουν στο Υπερταμείο για να αξιοποιηθούν –και εκ του αποτελέσματος να… γλυτώσουν μέχρι σήμερα την ιδιωτικοποίηση– όπως προσπαθεί να κάνει και τώρα, με μπροστάρη τον Κωστή Χατζηδάκη.

Το 2012 ο Κωστής Χατζηδάκης είχε αποφασίσει την πώληση των ΕΛΤΑ. Σήμερα, τι προτείνει;

Οπως αποκάλυψε χθες από το βήμα της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παππάς, το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου 2012 η διυπουργική επιτροπή Αναδιαρθρώσεων & Αποκρατικοποιήσεων, με πρώτες υπογραφές του τότε υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Κωνσταντίνου Χατζηδάκη, είχε αποφασίσει «την πώληση έως και του συνόλου των μετοχών των ΕΛΤΑ, κυριότητας του ελληνικού δημοσίου (μετοχές ΕΛΤΑ), σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων της ελληνικής κυβέρνησης που περιλαμβάνεται στο ν. 3985/2011 (ΦΕΚ Α’ 151), παρέχοντας εξουσιοδότηση στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. να σχεδιάσει, να αποφασίσει και να υλοποιήσει τη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση των μετοχών ΕΛΤΑ, οι οποίες θα μεταφερθούν στο ταμείο με νεότερη απόφαση της ΔΕΑΑ, προκειμένου να υλοποιηθεί η ως άνω πώληση».

Ιδιωτικοποίηση έργου

Η μεταφορά έργου σε ιδιώτες έχει ξεκινήσει από καιρό, με πιο πρόσφατη περίπτωση την εκχώρηση σε ιδιώτη του χειρωνακτικού έργου της απλής επιστολικής αλληλογραφίας του Κέντρου Διαλογής Αττικής, με έδρα όροφο του κεντρικού ταχυδρομείου στον Πειραιά –για να μην… μας βλέπει κανείς απ’ έξω.

Χτες, πάντως, «έψαχνε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα», καθώς το βιαστικό «λουκέτο» σε κομβικά καταστήματα αποκάλυψε το επίπεδο της προετοιμασίας που (δεν) είχε κάνει η διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Το κομβικό κατάστημα μέσα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» ήταν στην πρώτη λίστα αναστολής λειτουργίας και οι αεροπορικές εταιρείες έψαχναν τις θυρίδες αλληλογραφίας χωρίς αποτέλεσμα. Το ίδιο συνέβη και με τα καταστήματα του αεροδρομίου που συνεργάζονται με τα ΕΛΤΑ. Μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις, οι εμπορικές θυρίδες των αεροπορικών εταιρειών και των καταστημάτων τελικά μεταφέρθηκαν στα Σπάτα και η εξυπηρέτηση ιδιωτών πελατών (κυρίως ταξιδιωτών) στο Μαρκόπουλο.