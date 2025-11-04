Τηλεδιάσκεψη-φαρμάκι για το φιάσκο με τα ΕΛΤΑ

Μύλος στη Νέα Δημοκρατία μετά τον αιφνιδιασμό για τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ, που έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στα σκοινιά, ειδικά μετά τη χθεσινή αποκάλυψη της «Εφ.Συν.» για την επιστολή που είχε λάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, από τη διοίκηση της εταιρείας.

Σε πολύ βαρύ κλίμα περίπου 90 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος συμμετείχαν χθες στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη, παρουσία του «απομονωμένου», σύμφωνα με πληροφορίες, υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, και απηύθυναν ομοβροντία πυρών στον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ, Γρηγόρη Σκλήκα. Πολλοί βουλευτές, που ξαφνικά κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για μια απόφαση που δεν γνώριζαν, τόνιζαν στην τηλεδιάσκεψη πως η κοινωνία βράζει, σκιαγραφώντας ένα κλίμα φόβου στη «γαλάζια» Κ.Ο.

Η φράση που δημιούργησε ρεύμα στην άτυπη συνεδρίαση της Κ.Ο. με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ ήταν «πάρτε το πίσω». Αυτό ζήτησε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τόνισε: «Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση. Οχι μασάζ. Πώς θα ζητήσουμε ψήφο στον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;». Ο ίδιος επισήμανε πως «δεν μπορούμε να το στηρίξουμε κοινοβουλευτικά αύριο αυτό το πράγμα». Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χριστόδουλος Στεφανάδης και ο Βασίλης Γιόγιακας.

«Ποιοι είστε και πώς την έχετε δει;», τόνισε έτερος βουλευτής, ενώ ο Νίκος Παναγιωτόπουλος φέρεται να σημείωσε: «Κύριοι, έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οχι τεχνοκρατική δημοκρατία». Πολύ αιχμηρός ήταν και ο Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε: «Με εσάς ισχύει το… ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος. Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες».

«Ξεχείλισε το ποτήρι», φέρεται να τόνισε η Φωτεινή Αραμπατζή, επισημαίνοντας πως γίνεται διάλογος κατόπιν εορτής και ότι η χώρα δεν είναι πια σε καθεστώς μνημονίων ώστε να επικαλούνται άμεση ανάγκη. Το ότι είναι λάθος η σύσκεψη να έπεται των ανακοινώσεων φέρεται να επισήμανε και ο Βασίλης Οικονόμου.

Να αποδοθούν ευθύνες, θέτοντας ζήτημα παραμονής της διοίκησης των ΕΛΤΑ, ζήτησε, σύμφωνα με πληροφορίες, η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, ενώ να υπάρξουν παραιτήσεις φέρεται να ζήτησε και ο Μάρκος Καφούρος.

Ζητούν παραιτήσεις

Τις παραιτήσεις όλης της διοίκησης ζήτησε επίσης ο Μίλτος Χρυσομάλλης. «Οποιος θέλει να καλύπτει το πουκάμισο της αχρηστίας φοράει το σακάκι του τεχνοκρατισμού», φέρεται να είπε στρεφόμενος κατά του Γρ. Σκλήκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, σημείωσε ακόμα: «Εσείς οι τεχνοκράτες εάν ρωτήσετε έναν απόφοιτο Γυμνασίου θα σας πει ότι στα δύο χρόνια του Covid όλες οι εταιρείες courier έκαναν χρυσές δουλειές και άνοιξαν άπειρες εταιρείες και έρχεστε σήμερα να μας πείτε ότι πρέπει να κλείσουν 200 καταστήματα γιατί τα ΕΛΤΑ είναι ζημιογόνα. Ε, θα σας πουν άχρηστους παντελώς».

Καταπέλτης κατά της διοίκησης των ΕΛΤΑ ήταν και η Μαρία Συρεγγέλα. «Οι βουλευτές του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είμαστε βουλευτές Καλοχαιρέτες. Θα μπορούσαμε να είχαμε ενημερωθεί και να είχαμε βρει τρόπους», τόνισε και διερωτήθηκε χαρακτηριστικά: «Μήπως απέτυχε η διοίκηση των ΕΛΤΑ;».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χρήστος Μπουκώρος αμφισβήτησε τα στοιχεία που παρουσιάζουν τα ΕΛΤΑ όσον αφορά τη βιωσιμότητα των καταστημάτων. «Πείτε μου πώς μπαίνει μέσα το κατάστημα στο Βελεστίνο, στην Αργαλαστή, στη Ζαγορά, με έναν υπάλληλο», είπε προς τον κ. Σκλήκα και ζήτησε εξηγήσεις γιατί δεν πήραν μέτρα νωρίτερα αν πράγματι μπαίνουν μέσα.

«Δεν είναι δουλειά μας να επικοινωνούμε τις αποφάσεις άλλων», τόνισε επίσης ένας από τους βουλευτές που πήραν τον λόγο, αφήνοντας αιχμές και για την απουσία του αρμόδιου υπουργού Δ. Παπαστεργίου από τον δημόσιο διάλογο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «τραπέζι» έπεσαν προτάσεις να αναληφθεί πρωτοβουλία γιατί δημιουργείται πρόβλημα εν όψει της σημερινής κοινής συνεδρίασης των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής, στην οποία «γαλάζιοι» βουλευτές συμφωνούσαν πως είναι δύσκολο να υποστηρίξουν τη συγκεκριμένη απόφαση, με τους περισσότερους να τάσσονται υπέρ συνολικής επανεξέτασης του θέματος.

Μισή παραδοχή

Στο μεταξύ, τόσο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσαν χθες πως υπήρξε επιστολή από τα ΕΛΤΑ, όχι όμως ως προς το σκέλος ότι ήταν σε γνώση του/τους και η επίμαχη λίστα των υποκαταστημάτων στα οποία θα μπει λουκέτο.

«Υπήρχε μια αποστολή email σε συγκεκριμένα πρόσωπα, στο οποίο email, όπως είπε και ο αντιπρόεδρος, επαναλαμβάνονταν αυτά τα οποία είχαν ειπωθεί σε παλαιότερες συσκέψεις. Δεν αναφέρονταν, σύμφωνα με όσα είπε και ο αντιπρόεδρος και ήταν σαφής, λεπτομέρειες για τα καταστήματα τα οποία θα έκλειναν, ούτε συγκεκριμένα σημεία», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Παρ’ όλα αυτά ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε πως η απόφαση «δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία, ως προς τη φιλοσοφία της», καθώς όπως είπε τα ΕΛΤΑ έχουν τοποθετηθεί πολλές φορές υπέρ της ανάγκης αναδιάρθρωσης. «Αλλο πράγμα αν είχαμε γνώση ή τα στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία εν αδίκω κατηγορούνται για την απόφαση αυτή καθαυτή, όπου δεν υπήρχε ενημέρωση για τη συγκεκριμένη απόφαση, και άλλο πράγμα αν υπήρχε εικόνα γενική για τις διαθέσεις των ΕΛΤΑ, οι οποίες –το ξαναλέω– είναι γνωστές εδώ και χρόνια», επέμεινε. Οπως ανέφερε, «για τη συγκεκριμένη απόφαση ενημερωθήκαμε κι εμείς τελευταία στιγμή», και εκεί απέδωσε το ότι ζητήθηκε από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να υλοποιηθεί η απόφαση σε δύο φάσεις.

Κάλυψη στη διοίκηση

Πέραν των επικοινωνιακών χειρισμών από την κυβέρνηση δεν επιρρίπτουν –δημοσίως τουλάχιστον– καμιά ευθύνη στη διοίκηση των ΕΛΤΑ για το λουκέτο στο περίπου μισό δίκτυο. «Πρόκειται για μια καλή διοίκηση», που «έχει δίκιο», σχολίασε ο Κ. Χατζηδάκης, προσθέτοντας ωστόσο ότι υπάρχει «έλλειμμα επικοινωνίας». Αντίστοιχα, ο Π. Μαρινάκης χαρακτήρισε «άστοχο» τον τρόπο που η διοίκηση των ΕΛΤΑ χειρίστηκε το θέμα, όμως σημείωσε: «Δεν είμαι θιασώτης της λογικής να «παίρνουμε το κεφάλι», μεταφορικά, κάποιου, ενώ υπάρχει μια μεγάλη μεταρρύθμιση».

Την ίδια ώρα είναι σαφές πως πρόκειται για άλλη μία κρίση που η κυβέρνηση επιλέγει να διαχειριστεί επικοινωνιακά και όχι στην ουσία, καθώς όπως ομολογούν δεν διαφωνούν με την αναδιάρθρωση. Βασικό επιχείρημα του Μαξίμου είναι πως η ταχυδρομική αγορά είναι φθίνουσα σε όλη την Ευρώπη και ότι η παραδοσιακή δραστηριότητα με τη φυσική παρουσία στο κατάστημα αντιστοιχεί στο 10% της δραστηριότητας των ΕΛΤΑ. «Δεν υπάρχει διάθεση υπαναχώρησης», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.