Ο Ρούτσι τους ενοχλεί - Στο υπουργείο Άμυνας η αρμοδιότητα του Αγνώστου Στρατιώτη

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση εντός της εβδομάδας η οποία αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη του Αγνώστου Στρατιώτη και άτυπου μνημείου των θυμάτων του εγκλήματος στα Τέμπη, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας • Η απάντηση σε Ρούτσι και Δένδια.

Εκκωφαντική σιωπή καθ' όλη τη διάρκεια της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι κρατούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνοντας υπόλοιπα υπουργικά στελέχη να βγάζουν λύσσα και να εξαπολύουν λάσπη απέναντι στον αγώνα του πατέρα του Ντένις, ενός εκ των 57 θυμάτων των Τεμπών.

Η σιωπή «έσπασε» κατά το καθιερωμένο Κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού, ο οποίος, αφού ο κ. Ρούτσι πέτυχε μια μεγάλη νίκη μετά από 23 ημέρες μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, προανήγγειλε νομοθετική πρωτοβουλία για το σημείο.

Ένα σημείο όπου από την αρχή του σιδηροδρομικού εγκλήματος είχε μετατραπεί σε άτυπο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών, με γραμμένα τα ονόματά τους στον δρόμο, φαναράκια και λουλούδια. Τις 23 εκείνες ημέρες, πλήθος κόσμου στάθηκε αλληλέγγυος στον αγώνα του Πάνου Ρούτσι, επισκεπτόταν τον Άγνωστο Στρατιώτη και δήλωνε τη συμπαράστασή του.

Τους ενόχλησε. Και τους ενοχλεί ακόμα.

Μπορεί ο πρωθυπουργός να μην μίλησε για «τσαντιροκατάσταση» – άφησε αυτούς τους χαρακτηρισμούς για τον Άρη Πορτοσάλτε. Ωστόσο, σχολίασε στην ανάρτησή του πως «μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις».

Και ανακοίνωσε πως ετοιμάζει νομοθετική ρύθμιση εντός της εβδομάδας, η οποία αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη «για την προστασία και σωστή λειτουργεία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας».

Υπενθυμίζεται ότι ο αρμόδιος υπουργός, Νίκος Δένδιας είχε διαφοροποιηθεί από τη γραμμή Μαξίμου ως προς την απεργία του Πάνου Ρούτσι, καθώς με παρέμβασή του στάθηκε υπέρ του αιτήματός του για εκταφή του γιου του.

«Πρόκειται, άλλωστε, για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες. Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Άγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε. Και το κάνουμε», σχολίασε.