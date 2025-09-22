Ο Πορτοσάλτε έκανε πάλι το έργο του...

Ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ εξαπέλυσε αιχμές κατά του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, που έχασε το παιδί του στα Τέμπη, και όσων τον στηρίζουν, τόνισε ότι το μνημείο «δεν πρέπει να γίνει τσαντίρι» και κάλεσε την κυβέρνηση να παρέμβει.

Πώς κρίνει ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ – αν και κανείς δεν ζήτησε την γνώμη του – την απεργία πείνας ενός πατέρα που ψάχνει να βρει δίκιο για το δολοφονημένο παιδί του;

Κι όμως, αν και ο ίδιος πατέρας, η αναλγησία δεν έχει όρια...

Ο Άρης Πορτοσάλτε «αφιέρωσε» λίγα λεπτά για να μιλήσει on air εξαπολύοντας αιχμές κατά του Πάνου Ρούτσι, απεργού πείνας για 8η ημέρα, και όσων του συμπαραστέκονται στον δίκαιο αγώνα του, υποστηρίζοντας ότι το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν πρέπει να γίνει «τσαντιροκατάσταση».

«Αυτόν τον χώρο δεν πρέπει να τον αφήσουμε να γίνει τσαντιροκατάσταση» είπε και πρόσθεσε πως το μνημείο «δεν είναι κανενός πολίτη, δεν ανήκει σε κανέναν αλληλέγγυο, πικραμένο και πονεμένο».

Έτσι, απλά, χωρίς ίχνος ντροπής.

Δεν έμεινε μόνο εκεί, αλλά παράλληλα, ζήτησε από την κυβέρνηση «που κυβερνά ένα κράτος» να παρέμβει για να απαγορεύσει την απεργία πείνας και τις συγκεντρώσεις.

Ο Άρης Πορτοσάλτε άφησε επίσης υπονοούμενα για το αίτημα του κ. Ρούτσι για την εκταφή της σορού του γιου του. Σχολιάζοντας το γεγονός ότι το αίτημα έγινε 2,5 χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, ο δημοσιογράφος το χαρακτήρισε «εκ του πονηρού».

«Είναι σαφές ότι κάποιοι δεν θέλουν να αρχίσει η ακροαματική διαδικασία… Κατηγορούσαμε τη Δικαιοσύνη ότι καθυστερεί, τώρα ξαναγυρίζουμε στην ιστορία των προσκομμάτων για να είναι ανοικτό το θέμα στο διηνεκές», κατέληξε.

Κι εμείς σκεφτόμαστε το εξής: Πόσο στριμωγμένοι νιώθουν για να τους ενοχλεί το γεγονός ότι ένας πατέρας που είδε το παιδί του να χάνεται, βάζει μπροστά τον εαυτό του και διακινδυνεύει την υγεία του για αυτονόητα δικαιώματα; Πόσο τους ενοχλεί ότι δίπλα του έχει μια ολόκληρη κοινωνία που ψάχνει τρόπο να πάρει Οξυγόνο;