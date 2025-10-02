Δήλωση - χτύπημα Δένδια υπέρ του Πάνου Ρούτσι

Λόγια που θα συζητηθούν χρησιμοποίησε σήμερα από την Ολομέλεια ο Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του για τον μεγάλο αγώνα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έχασε τον γιο του στο έγκλημα των Τεμπών.

Την ώρα που η Δικαιοσύνη, με τις πλάτες της κυβέρνησης, εμπαίζει τον χαροκαμένο πατέρα και τους άλλους συγγενείς, δίνοντας άδεια για εκταφή, αλλά μόνο για ταυτοποίηση νεκρού και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις, ο υπουργός Άμυνας προχώρησε σε δηλώσεις που είναι μακριά από τη γενική γραμμή που προωθεί το Μαξίμου.

«Εδώ δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του» είπε ο Νίκος Δένδιας παίρνοντας ξεκάθαρη θέση.

Σε άλλο σημείο έσπευσε να τονίσει «δεν γνωρίζω τη δικονομία. Εγώ είμαι δικηγόρος αστικού και εμπορικού δικαίου και δεν θεώρησα ότι πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν, παριστάνοντας τον συνήγορο υπόθεσης. Αλλά νομίζω ότι όλοι και δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση».

Και κατέληξε: Και ειλικρινά, εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου, το δράμα αυτού του ανθρώπου, ούτως βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος το δράμα το οποίο ζει».