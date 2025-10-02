Αθήνα, 21°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
21°C
21.9° 18.9°
3 BF
89%
Θεσσαλονίκη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
15°C
16.7° 13.1°
2 BF
86%
Πάτρα
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
21.0° 19.9°
1 BF
70%
Ιωάννινα
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
94%
Αλεξανδρούπολη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
20°C
19.9° 19.9°
5 BF
68%
Βέροια
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
13°C
13.2° 13.2°
1 BF
94%
Κοζάνη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
7°C
7.4° 7.4°
2 BF
100%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
17.7° 17.7°
2 BF
85%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.8° 24.4°
2 BF
48%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
23.9° 23.2°
3 BF
34%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
22°C
22.4° 22.4°
3 BF
64%
Σκόπελος
Αραιές νεφώσεις
18°C
17.7° 17.7°
1 BF
82%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
4 BF
68%
Λάρισα
Ψιχάλες μικρής έντασης
16°C
15.9° 15.9°
2 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.3° 15.6°
0 BF
94%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.0° 24.8°
3 BF
54%
Χαλκίδα
Ψιχάλες μικρής έντασης
18°C
18.3° 17.8°
2 BF
94%
Καβάλα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
16.0° 14.3°
4 BF
85%
Κατερίνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
15.0° 15.0°
2 BF
88%
Καστοριά
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
11°C
10.7° 10.7°
0 BF
88%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου, 2025
Δένδιας - Βουλή
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Δήλωση - χτύπημα Δένδια υπέρ του Πάνου Ρούτσι

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
efsyn.gr
Ο υπουργός Άμυνας τάχθηκε αναφανδόν υπέρ του αιτήματος εκταφής για «να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει με όποιο τρόπο κρίνει».

Λόγια που θα συζητηθούν χρησιμοποίησε σήμερα από την Ολομέλεια ο Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του για τον μεγάλο αγώνα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έχασε τον γιο του στο έγκλημα των Τεμπών.

Την ώρα που η Δικαιοσύνη, με τις πλάτες της κυβέρνησης, εμπαίζει τον χαροκαμένο πατέρα και τους άλλους συγγενείς, δίνοντας άδεια για εκταφή, αλλά μόνο για ταυτοποίηση νεκρού και όχι για τοξικολογικές εξετάσεις, ο υπουργός Άμυνας προχώρησε σε δηλώσεις που είναι μακριά από τη γενική γραμμή που προωθεί το Μαξίμου.

«Εδώ δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά. Δεν διανοούμαι, δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του» είπε ο Νίκος Δένδιας παίρνοντας ξεκάθαρη θέση.

Σε άλλο σημείο έσπευσε να τονίσει «δεν γνωρίζω τη δικονομία. Εγώ είμαι δικηγόρος αστικού και εμπορικού δικαίου και δεν θεώρησα ότι πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν, παριστάνοντας τον συνήγορο υπόθεσης. Αλλά νομίζω ότι όλοι και δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση».

Και κατέληξε: Και ειλικρινά, εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου, το δράμα αυτού του ανθρώπου, ούτως βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος το δράμα το οποίο ζει».

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Δήλωση - χτύπημα Δένδια υπέρ του Πάνου Ρούτσι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual