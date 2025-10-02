Καταγγελίες Πάνου Ρούτσι και μήνυμα στην κυβέρνηση [βίντεο]

Ως ψευδή καταγγέλλει την ανακοίνωση του ΕΚΑΒ: «Δεν ισχύει ότι δεν δέχομαι βοήθεια» • «Ξαναλέω στην κυβέρνηση να μην τολμήσουν να πάνε στον τάφο του παιδιού μου χωρίς τους γονείς και δικό μας ιατροδικαστή», σημειώνει ο κ. Ρούτσι που βρίσκεται στην 18η ημέρα απεργίας πείνας.

Σε δύο σοβαρές καταγγελίες σχετικά με ανακοινώσεις και δημοσιεύματα που φαίνεται να θέλουν να υπονομεύσουν τον αγώνα του, προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα θολό τοπίο γύρω από το βασικό αίτημά του, την εκταφή του παιδιού του, προχώρησε ο Πάνος Ρούτσι.

Ο κ. Ρούτσι, ο οποίος κάνει απεργία πείνας για 18η συνεχόμενη ημέρα μίλησε στο OPEN από το άτυπο μνημείο των 57 θυμάτων των Τεμπών έξω από τη Βουλή, όπου βρίσκεται.

Απαντώντας σε δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για μετακίνησή του σε ξενοδοχείο με σκοπό να ξεκουραστεί, o Πάνος Ρούτσι τα διαψεύδει, λέγοντας πως τον μετέφεραν εκεί δικοί του άνθρωποι την ημέρα της απεργίας για να είναι ασφαλής σε περίπτωση επεισοδίων. «Έκατσα μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα και επέστρεψα μετά την πορεία», ανέφερε.

Ενώ, απάντησε και στην ανακοίνωση του ΕΚΑΒ που έγραφε χαρακτηριστικά πως « ...μετά και την επιστροφή του από ξενοδοχείο, σήμερα το απόγευμα, τον επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ και αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα».

Σημειώνεται πως την συγκεκριμένη ανακοίνωση αναδημοσίευσε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιμένοντας στο σημείο που ο απεργός πείνας «αρνείται να υποβληθεί σε εργαστηριακές εξετάσεις».

Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι: Διασώστες παρακολουθούν την κατάστασή του, αλλά αρνείται να υποβληθεί σε εργαστηριακές εξετάσεις https://t.co/dbNnGcqhsk — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 1, 2025

Ο κ. Ρούτσι κατήγγειλε ως ψευδή την ανακοίνωση και διευκρίνισε ότι λίγο πριν είχε εξεταστεί από τους γιατρούς που βρίσκονται έξω από τη Βουλή και τον παρακολουθούν καθημερινά. Πρόσθεσε πως όταν ήρθε το ΕΚΑΒ στο σημείο, τους ευχαρίστησε και τους ενημέρωσε ότι είναι καλά. «Δεν ισχύει ότι δεν δέχομαι βοήθεια» πρόσθεσε.

«Βγαίνουν κάποια πράγματα, δεν ξέρω ποιος τα βγάζει, τα οποία δεν ισχύουν. Είμαι εδώ πέρα 18 ημέρες, γιατί, ξαναλέω, έχει δοθεί εντολή στο Α.Τ. Κερατσινίου και Περάματος για να γίνει εκταφή και δεν το επιτρέπουν», είπε.

Ο κ. Ρούτσι σημείωσε πως ο ίδιος και οι συγγενείς θέλουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο γιατί φοβούνται τυχόν κινήσεις της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης.

«Υπάρχουν ώρες που νιώθω πολύ εξαντλημένος, αλλά είμαι καλά, αντέχω, δεν σταματώ. Αυτό το χαρτί θα το πάρω οπωσδήποτε, είναι δικαίωμά μου και δεν μπορεί κανείς να μου το στερήσει», σημείωσε.

Ενώ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση επανέλαβε το εξής: «Θέλω να τους ξαναπώ, μην τολμήσουν να πάνε στον τάφο του παιδιού μου χωρίς τους γονείς και δικό μας ιατροδικαστή». Ο πατέρας του Ντένις είχε εκφράσει και πριν λίγες ημέρες την ανησυχία της οικογένειάς του ότι θα επιχειρηθεί παραβίαση του τάφου του γιου τους.

«Θα πάω μέχρι τέλους, και το εννοώ», κατέληξε ο κ. Ρούτσι.