Προκλητικός Γεωργιάδης για Πάνο Ρούτσι και Τέμπη [βίντεο]

«Ο κ. Ρούτσι έχει απολαύσει κάτι που δεν ξέρω αν το 'χει αισθανθεί άλλος Έλληνας πολίτης» • Αδιανόητα λόγια από τον υπουργό Υγείας

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις με τις δηλώσεις του για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι και το έγκλημα των Τεμπών, παρά την «κωλοτούμπα» κυβέρνησης και δικαστικής εξουσίας που... σύρθηκαν μετά τη δίκαιη κοινωνική οργή και αναγκάστηκαν να κάνουν δεκτό το αυτονόητο αίτημα του πατέρα - παρά τις αρχικές απορριπτικές αποφάσεις «κουκουλώματος».

Μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, ο Αδ. Γεωργιάδης απέρριψε τις κατηγορίες για συγκάλυψη, επανέλαβε το αφήγημα ατομικής ευθύνης και «ανθρώπινου λάθους» του σταθμάρχη και επιχείρησε να ξεπλύνει την κυβέρνηση από τις ευθύνες της.

«Τραγικά δυστυχήματα συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο», είπε ο υπουργός Υγείας χωρίς να αναφερθεί στις φαστ τρακ διαδικασίες «μπαζώματος» του χώρου και συγκάλυψης της υπόθεσης. «Όταν λένε κάποιοι συγγενείς και πολιτικοί ότι δεν εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη, χτίζουν αφήγημα για την επόμενη μέρα», πρόσθεσε ο Αδ. Γεωργιάδης προσπαθώντας να αποκρούσει κάθε κατηγορία.

«Η δικαιοσύνη κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ο κ. Ρούτσι έχει απολαύσει κάτι που δεν ξέρω αν το 'χει αισθανθεί άλλος Έλληνας πολίτης. Εμείς κάνουμε μία αίτηση σε ένα δικαστήριο για μια αναβολή και περιμένουμε αρκετές βδομάδες, μήνες και χρόνια. Ο κ. Ρούτσι πέτυχε σε 23 ημέρες να αλλάξει η ελληνική δικαιοσύνη την αρχική της απόφαση. Πολύ γρήγορα το βλέπω», είπε κυνικά.