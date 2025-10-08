Ρούτσι στο Σύνταγμα: Αγωνίστηκε, νίκησε, γιορτάζει [εικόνες]

Ο κόσμος πανηγύρισε μαζί του και επανέλαβε την απαίτησή του να διαλευκανθεί η υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών και να τιμωρηθούν όλοι οι υπαίτιοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια μεγάλη γιορτή στην Πλατεία Συντάγματος με πλήθος κόσμου. Ο Πάνος Ρούτσι κάλεσε όλους όσοι τον στήριξαν «για να χαρούμε τη μεγάλη νίκη», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Πραγματικά οι πολίτες τον τίμησαν με την παρουσία τους.

Ο κόσμος φώναξε συνθήματα, τον πλησίασε, τον αγκάλιασε, μίλησε με τα θερμότερα λόγια για την επιτυχία του αγώνα του. Επανέλαβε την απαίτησή του να διαλευκανθεί η υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών και να τιμωρηθούν όλοι οι υπαίτιοι όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

Eurokinissi

«Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό, τα αγγελάκια μας, που δώσανε δύναμη, θεϊκή ενέργεια και φως. Αυτός ο άνθρωπος εδώ μετά από 23 μέρες να είναι όρθιος. Καταφέραμε ως κοινωνία μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους», είχε δηλώσει την Τρίτη η σύζυγός του Μιρέλα Ρούτσι, η σύζυγός του που δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό του.

«Είναι μία ημέρα μεγάλης χαράς και ανακούφισης, είναι η μέρα που μπορούμε να πάρουμε μία μεγάλη ανάσα γιατί το καλό νίκησε το κακό, έχουμε περάσει μεγάλο διάστημα που το κακό επικρατούσε και αυτή νίκη του καλού είναι μια μεγάλη ανάσα δύναμης, που την αναπνέουμε βαθιά για να πάρουμε κουράγιο και να συνεχίσουμε έναν μεγάλο αγώνα που δίνουμε με τις οικογένειες, με τους ανθρώπους που έχασαν του δικούς τους ανθρώπους, όπως ο Πάνος, η Μιρέλα και ο Κρις έχασαν τον Ντένις τους. Έναν αγώνα που δίνουν οι άνθρωποι που επέζησαν και κινδύνευσε η ζωή τους», είπε η δικηγόρος του και πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Έναν αγώνα που δίνουμε για αυτούς που έφυγαν και αυτούς που έμειναν και για τα παιδιά που δεν πρέπει ποτέ ξανά να εκτεθούν σε τέτοιους κινδύνους».