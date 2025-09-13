Οι δημοσκοπήσεις «καίνε» το αφήγημα για τη ΔΕΘ - Αποδοκιμασία επί πέντε για τα ψίχουλα Μητσοτάκη

Πέντε δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη σαφή δυσαρέσκεια • Δεν έπεισαν την κοινή γνώμη τα φούμαρα του πρωθυπουργού, παρά τις επικοινωνιακές προσπάθειες από Μαξίμου και φιλικά ΜΜΕ.

Το επικοινωνιακό βατερλώ του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την εμφάνισή του στη ΔΕΘ και τα ημίμετρα που ανακοίνωσε επιβεβαιώνεται, πλέον, και στις πέντε δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Μπορεί ο επικοινωνιακός μηχανισμός του Μαξίμου να μπήκε σε πλήρη λειτουργία μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων και η κυβέρνηση να διαρρέει… ικανοποίηση, όμως οι πολίτες δείχνουν ξεκάθαρα είτε σε μεγάλα είτε σε σαρωτικά ποσοστά δυσαρεστημένοι από τα μέτρα – ασπιρίνες.

Τονίζεται, ωστόσο, πως σε όλες τις δημοσκοπήσεις υπάρχουν και καθαρά μηνύματα προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς κανένα δεν φαίνεται να καρπώνεται ιδιαίτερα την κυβερνητική φθορά και τη λαϊκή δυσαρέσκεια.

Αρνητικά κρίνει τα μέτρα το 64,3%

Το πιο πρόσφατο «χτύπημα» ήρθε σήμερα το πρωί από τη δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η GPO για λογαριασμό της εφημερίδας Παραπολιτικά και στην οποία καταγράφεται ότι ένα 64,3 % κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στη συγκεκριμένη έρευνα, μάλιστα, το 61,2% θεωρεί πως τα μέτρα για τη φορολογία κινούνται προς τη λάθος κατεύθυνση.

Παράλληλα οι πολίτες απαντούν όχι και μάλλον όχι:

κατά 76,7% στο ερώτημα εάν τα μέτρα αντιμετωπίζουν την ακρίβεια

κατά 68,3% στο ερώτημα εάν αυξάνουν το εισόδημα

κατά 67,1 στο ερώτημα εάν στηρίζουν τη νέα γενιά

κατά 73,9% στο ερώτημα εάν αντιμετωπίζουν το δημογραφικό

κατά 72,3% στο ερώτημα εάν στηρίζουν την μεσαία τάξη και κατά 71,4% στο εάν στηρίζουν την οικογένεια

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως ένα 58,3% απαντά πως η διαφθορά αυξήθηκε επί ημερών Μητσοτάκη, ενώ ένα 49,9% πιστεύει ότι θα υπάρξει συγκάλυψη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ένα 35,6% απαντά πως θα τιμωρηθούν κάποιοι, αλλά όχι πολιτικά πρόσωπα.

Τέλος, οι πολίτες εκφράζονται με αρνητικά λόγια και για την πρωθυπουργική θητεία του Αλέξη Τσίπρα, ενώ σε μεγάλο ποσοστό απαντούν πως δεν θα ψήφιζαν ένα νέο κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργού, αλλά ούτε και από τον Αντώνη Σαμαρά.

Οι δημοσκοπήσεις των προηγούμενων ημερών

Σε δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του Protagon οι πολίτες:

Κρίνουν τα μέτρα της ΔΕΘ μάλλον αρνητικά ή πολύ αρνητικά κατά 54,4%

Πιστεύουν σε ποσοστό 47% ότι τα μέτρα σίγουρα δεν θα βελτιώσουν την καθημερινότητά τους και σε ποσοστό 26,6% μάλλον όχι.

Έρευνα της Opinion Poll για τον τηλεοπτικό σταθμό Action24 κατέγραψε ότι η ακρίβεια παραμένει σαφώς με ποσοστό 56,6% το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Σοβαρά προβλήματα θεωρούνται επίσης η οικονομία σε ποσοστό 30%, η κατάσταση στο ΕΣΥ κατά 14,1%, η απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου κατά 12,8%, οι τιμές και το κόστος ενέργειας κατά 11,6%, η διαφθορά κατά 11,2%, το ύψος των εισοδημάτων κατά 9,5%, και ακολουθούν τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά κατά 9,3%, το δημογραφικό κατά 8,8%, η Παιδεία κατά 8,3%, η στεγαστική κρίση κατά 7,5%, το μεταναστευτικό κατά 7,3%, η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας κατά 6,9% και η ανεργία κατά 6,6%.

Από την πλευρά της η εταιρεία Interview στη δημοσκόπησή της για την Political συμπεραίνει ότι πάνω από τα 2/3 των ερωτηθέντων, πιο συγκεκριμένα το 77%, δηλώνουν λίγο ή καθόλου ευχαριστημένοι από τα μέτρα της κυβέρνησης της ΝΔ, ενώ η ακρίβεια εξακολουθεί να ιεραρχείται πρώτη όσον αφορά στα ζητήματα που δυσκολεύουν τα ελληνικά νοικοκυριά στην καθημερινότητα. Ειδικότερα, στην ερώτηση «πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ;», «πολύ/αρκετά» απαντά το 22%, «λίγο/καθόλου» το 77% και «δεν ξέρω/δεν απαντώ» το 1%. Στην ερώτηση «υπήρξε κάποια εξαγγελία ή μέτρο που θεωρείτε ότι σας αφορά προσωπικά;», το ποσοστό των πολιτών που απαντά θετικά φτάνει το 40%, έναντι του 58%, που απαντά αρνητικά και 2% που απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Τέλος, και η έρευνα της MRB, η οποία διενεργήθηκε για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και επικεντρώνεται στην πρωτεύουσα, δείχνει τη δυσαρέσκεια των πολιτών για τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη.

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας: