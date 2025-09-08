Άνθρακες ο θησαυρός των εξαγγελιών της ΔΕΘ

Οι ισχυρισμοί του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ περί δίκαιης και έμπρακτης ενίσχυσης των πολλών δεν αποτελούν μια φρεναπάτη επενδυμένη απλώς με μπόλικη αλαζονεία, αλλά για ακόμα μία άσκηση ακραίας ιδεοληψίας με ψηφοθηρικούς σκοπούς και μικρό ή μηδενικό αποτύπωμα σε κοινωνικές ομάδες, που μέτρα στήριξης ακούν και μέτρα στήριξης δεν βλέπουν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ντροπιαστικές εξαγγελίες για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, οι οποίες για ακόμα μία φορά μετατρέπονται σε εργαλείο εμπαιγμού. Η μείωση της προσωπικής διαφοράς στο 50% του χρόνου και κατάργησής της το 2027 δεν ανταποκρίνεται στο αίτημά τους για αναδρομική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από το 2023.

Το ερώτημα είναι εάν η αυριανή εξειδίκευση της παρέμβασης για τον τρόπο προσαρμογής των «κουρεμένων» συντάξεων του νόμου Κατρούγκαλου, μετά από δέκα χρόνια συστηματικής αφαίμαξης, θα λάβει υπόψη ότι δεν έχουν πάρει καμία αύξηση την τελευταία τετραετία.

Τα φάρμακα

Δεν θα ενισχυθούν ούτε το 2026, αν δεν καταργηθούν τα άρθρα της προσωπικής διαφοράς. «Για άλλη μία φορά ο κ. Μητσοτάκης κοροϊδεύει τους συνταξιούχους. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς διεκδικούσαμε από το 2023. Το 2026 θα έχουμε χάσει κατά μέσο όρο 200 ευρώ τον μήνα, επί τρία χρόνια», δηλώνει στην «Εφ.Συν.» ο πρόεδρος του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων, Νίκος Χατζόπουλος.

Τι ζητούν μάταια οι συνταξιούχοι; «Ακέραιη επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης. Αναδρομικά 11μηνου και σε όσους δεν προσέφυγαν νομικά. Κατάργηση της κράτησης 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ στις κύριες και επικουρικές από την οποία χάνουμε 800 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Διάταξη για να μην εφαρμοστεί η περικοπή των συντάξεων χηρείας εξ ιδίου δικαιώματος στο μισό.

Τέλος στην παράνομη κράτηση συμμετοχής για φάρμακα σε 351.000 συνταξιούχους, παρά την πλήρη απαλλαγή από φαρμακευτικές δαπάνες, επί 69 μήνες. Επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους με 230-250 τον μήνα, ώστε μαζί με την επικούρηση να παίρνουν τουλάχιστον 800 ευρώ για να μπορούν να ζήσουν. Με 400 ευρώ μέσο όρο, δεν μπορούν. Δεν μπορούν να πληρώσουν τα φάρμακά τους, νοίκι και το ρεύμα».

Ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξης Μητρόπουλος, έκανε λόγο για αντισυνταγματική και άδικη πρόταση, η οποία θα προκαλέσει «άσκοπες και δαπανηρές δικαστικές διεκδικήσεις από τους συνταξιούχους που θα διατηρήσουν το μισό της προσωπικής διαφοράς για το 2027 λόγω άνισης μεταχείρισης με τους συνταξιούχους που θα την ενσωματώσουν ολόκληρη στη σύνταξή τους το 2026, θα στερηθούν την αύξηση που θα δοθεί το 2026, την οποία θα λάβουν όλοι οι άλλοι συνάδελφοί τους, απώλεσαν όλες τις προηγούμενες αυξήσεις (7,75% το 2023, 3,1% το 2024 και 2,4% το 2025), συνολικού ύψους 13,25%, τις οποίες έλαβαν οι συνάδελφοί τους συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά».

Το οξύμωρο

Εμβρόντητοι έμειναν και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, αφού δεν άκουσαν κανένα μέτρο στήριξης αν και συνολικά αντιπροσωπεύουν πάνω από το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων. Για άλλη μία φορά η κυβέρνηση αγνόησε επιδεικτικά τις συνεχείς προειδοποιήσεις για λουκέτα εξαιτίας της εκτίναξης του λειτουργικού κόστους, της μηδενικής ή χαμηλής ρευστότητας και της περιορισμένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση.

«Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός αφήνουν εκτός εμβέλειάς τους τη μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει ενστερνιστεί το κατά Πισσαρίδη ευαγγέλιο και εφαρμόζει την πολιτική η οποία απορρέει από την έκθεση αυτή και οδηγεί σε εξοβελισμό τις ΜμΕ.

Θα μπορούσε κάλλιστα να εισπράξει χρήματα, χωρίς δηλαδή κανένα κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, φέρνοντας επιτέλους μια ευεργετική ρύθμιση 120%, που την έχει τόση ανάγκη η επιχειρηματικότητα. Τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ έχουν φτάσει 32 δισ. το 2019 στα 60 δισ. σήμερα, και τα 104 δισ. οφειλές στην ΑΑΔΕ έχουν φτάσει στα 111 δισ. Καμία συζήτηση για μείωση συντελεστών ΦΠΑ», τόνισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς.

Μιλώντας στην «Εφ.Συν.» επισήμανε την οξύμωρη απόφαση για μείωση 30% του ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων. «Εάν εφαρμοστεί στην υπόλοιπη χώρα, δεν θα μετακυληστεί η μείωση στην κατανάλωση; Το δεύτερο οξύμωρο είναι ότι χωρίζει τη νησιωτικότητα με τοπικά κριτήρια δημιουργώντας ταχύτητες μεταξύ των νησιών μας, είτε αυτά είναι στο Αιγαίο είτε στο Ιόνιο πέλαγος». Σχολιάζοντας τη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος κατά 50% για ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς είπε ότι «ή θεωρείται άδικο ή λανθασμένο ένα μέτρο ή όχι. Δεν μπορεί να συναρτάται με τον πληθυσμό των περιοχών».

«Δεν ακούσαμε το παραμικρό για βελτιώσεις στον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, μέσω του αυθαίρετου υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος. Αλλά ούτε και για την κατάργηση μνημονιακών βαρών όπως η προκαταβολή φόρου και το τέλος επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Γενικότερα, πέρα από την απλοποίηση στις αδειοδοτήσεις, δεν ανακοινώθηκαν μέτρα που θα στοχεύουν στην τόνωση της επιχειρηματικότητας που έχει ανάγκη η χώρα.

Ούτε και κάποιες παρεμβάσεις για την ουσιαστική αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους», πρόσθεσε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. «Πέρα λοιπόν από τις οπωσδήποτε θετικές παρεμβάσεις σε κάποιους τομείς, εκτιμώ ότι δεν ικανοποιήθηκαν βασικά αιτήματα των ανθρώπων της αγοράς», σημείωσε.

Το εμπόριο

Το ίδιο διαπίστωσε ο επικεφαλής της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, Σταύρος Καφούνης, εκτιμώντας πως τουλάχιστον η μείωση άμεσων φόρων αναμένεται να τονώσει την αγοραστική δύναμη των πολιτών. Ομως, όπως δήλωσε, ούτε το εμπόριο, ο ισχυρότερος κλάδος και μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, βρήκε τη θέση του στο φετινό πακέτο της ΔΕΘ.

«Η οριστική κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και του τέλους επιτηδεύματος, η περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η επιβράβευση των συνεπών επιχειρήσεων, η ενίσχυση της ρευστότητας καθώς και μία συνολική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, αποτελούν προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη, την οποία αταλάντευτα θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε».

Κατώτερη των περιστάσεων μοιάζει η απόφαση Μητσοτάκη να δοθούν 200 εκατομμύρια από τα ευρωπαϊκά Ταμεία του Κοινωνικού Κλιματικού και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία, που έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση και μετά από σχετική παρότρυνση της Κομισιόν, καθώς οι ακριβές τιμές σε κάθε χώρα –και οι υψηλότερες στην Ελλάδα– υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.