Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
© Dreamstime.com

Ένας στους δύο δεν αντέχει άλλο την ακρίβεια του κράτους Μητσοτάκη

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
efsyn.gr
Νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι πληθωρισμός, πανύψηλες τιμές, ΕΣΥ, κράτος δικαίου, ενέργεια και διαφθορά ιεραρχούνται από τους πολίτες ως οι σοβαρότερες παθογένειες της χώρας επί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Στο σοβαρότερο, διαρκές και ανεπίλυτο πρόβλημα του Έλληνα πολίτη και στο πιο γερό.. «θεμέλιο» της δυσαρέσκειάς του για την κυβέρνηση, αναδιεκνύεται για άλλη μια φορά η ακρίβεια στις τιμές των εμπορικών αγαθών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έφερε την Πέμπτη στο φως, δημοσκόπηση της Opinion Poll η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Action24.

Όπως είναι γνωστό η ακρίβεια συνεχίζει ακάθεκτα να λεηλατεί τα λαϊκά εισοδήματα, γεγονός που αποτυπώνεται και στα επίσημα δεδομένα, καθώς ο πληθωρισμός ανήλθε τον Αύγουστο στο 2,9%, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, την ώρα που η κυβέρνηση έχει σηκώσει λευκή σημαία εδώ και πολύ καιρό. Παράλληλα, αρνείται πεισματικά να μειώσει τον ληστρικό και ταξικά άδικο ΦΠΑ που θα ανακούφιζε τα λαϊκά νοικοκυριά λόγω των ιδεοληψιών της και κατά παρέκκλιση από τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ερώτηση «Ποιο πιστεύετε ότι είναι το σοβαρότερο θέμα στη χώρα;» η ακρίβεια προηγείται σαφώς με ποσοστό 56,6%. Σοβαρά προβλήματα θεωρούνται επίσης η οικονομία σε ποσοστό 30%, η κατάσταση στο ΕΣΥ κατά 14,1%, η απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου κατά 12,8%, οι τιμές και το κόστος ενέργειας κατά 11,6%, η διαφθορά κατά 11,2%, το ύψος των εισοδημάτων κατά 9,5%, και ακολουθούν τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά κατά 9,3%, το δημογραφικό κατά 8,8%, η Παιδεία κατά 8,3%, η στεγαστική κρίση κατά 7,5%, το μεταναστευτικό κατά 7,3%, η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας κατά 6,9% και η ανεργία κατά 6,6%.

Opinion Poll

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου η ΝΔ καταγράφεται στο 22,4% και ακολουθούν αναποφάσιστη ψήφος με 16,7%, ΠΑΣΟΚ με 10,4%, Πλεύση Ελευθερίας με 8,7%, Ελληνική Λύση με 8,5%, αποχή με 5,9%, ΚΚΕ με 5,5%, λευκή/άκυρη ψήφος με 3,2%, Φωνή Λογικής με 3,2%, ΣΥΡΙΖΑ με 3,1%, ΜΕΡΑ25 με 2,5%, Κίνημα Δημοκρατίας με 2%, Νίκη με 1,8%, Νέα Αριστερά με 1,2% και Σπαρτιάτες με 1%.

Opinion Poll

 

