Μητσοτάκης χωρίς αντίκρισμα, δεν πείστηκε το 77% από τα μέτρα της ΔΕΘ

Τι δείχνει η πρώτη δημοσκόπηση μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ • Ποιον επιλέγουν οι πολίτες ανάμεσα σε Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού.

Οι πολυδιαφημισμένες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, που με την εξειδίκευσή τους από το υπουργείο Οικονομικών επιβεβαιώθηκε ότι αποτελούν ψίχουλα, δεν έπεισαν την πλειοψηφία των πολιτών, όσους ζουν δηλαδή με τον βασικό μισθό και προσπαθούν να επιβιώσουν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Interview για την Political – η πρώτη που ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Πάνω από τα 2/3 των ερωτηθέντων, πιο συγκεκριμένα το 77%, δηλώνουν λίγο ή καθόλου ευχαριστημένοι από τα μέτρα της κυβέρνησης της ΝΔ, ενώ η ακρίβεια εξακολουθεί να ιεραρχείται πρώτη όσον αφορά στα ζητήματα που δυσκολεύουν τα ελληνικά νοικοκυριά στην καθημερινότητα.

Ειδικότερα, στην ερώτηση «πόσο ικανοποιημένοι αισθάνεστε από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ;», «πολύ/αρκετά» απαντά το 22%, «λίγο/καθόλου» το 77% και «δεν ξέρω/δεν απαντώ» το 1%. Στην ερώτηση «υπήρξε κάποια εξαγγελία ή μέτρο που θεωρείτε ότι σας αφορά προσωπικά;», το ποσοστό των πολιτών που απαντά θετικά φτάνει το 40%, έναντι του 58%, που απαντά αρνητικά και 2% που απαντά «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Ένα από τα ευρήματα που επιβεβαιώνουν πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται πεισματικά να λάβει ουσιαστικά μέτρα που να αφορούν τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών είναι το γεγονός ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να ιεραρχείται πρώτη, καθώς στην ερώτηση «ποιο από τα παρακάτω ζητήματα σας δυσκολεύει πιο πολύ στην καθημερινότητά σας;», το 37% απαντά «οι αγορές στο σουπερμάρκετ», το 31% «οι λογαριασμοί της ενέργειας», το 13% «η έκτακτη δαπάνη», το 12% «το ενοίκιο/κοινόχρηστα», το 4% «οι λογαριασμοί τηλεφώνου» και το 3% «άλλο ζήτημα».

Έκπληξη από... κόμμα Καρυστιανού

Έκπληξη, πάντως, αποτελεί το εύρημα που δείχνει ότι ένα υψηλό ποσοστό πολιτών, που αγγίζει το 25%, θα ψήφιζε ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού έναντι φορέων από Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά.

Ενώ την «μητέρα των Τεμπών» φαίνεται να αγκαλιάζει ένα υψηλό ποσοστό των πολιτών, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 13%, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς 9% στην ερώτηση «εάν δημιουργούσαν ξεχωριστούς πολιτικούς φορείς, ποιον θα επιλέγατε».

→ Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 21,9%

ΠΑΣΟΚ: 12%

Ελληνική Λύση: 8,1%

ΚΚΕ: 7,2%

Πλεύση Ελευθερίας: 4,6%

Φωνή Λογικής: 4%

Κίνημα Δημοκρατίας: 3,8%

ΜέΡΑ25: 3,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,4%

Νέα Αριστερά: 2,1%

Νίκη: 1,9%

Αναποφάσιστοι: 17,2%

Άλλο κόμμα: 10%

→ Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 26,7%

ΠΑΣΟΚ: 14,6%

Ελληνική Λύση: 9,8%

ΚΚΕ: 8,8%

Φωνή Λογικής: 4,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 4,2%

ΜέΡΑ25: 4,2%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,1%

Νέα Αριστερά: 2,6%

Νίκη: 2,3%

Άλλο: 12,2%

Κερδίζει πάλι ο «κανένας»

Το γεγονός ότι οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους προς τα πολιτικά πρόσωπα, αποτυπώνεται και σε αυτή τη δημοσκόπηση, με τον «κανέναν» να κερδίζει ξανά την πρώτη θέση.

Στην ερώτηση, «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο», οι πολίτες απαντούν: