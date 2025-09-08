Αμετανόητος καιροσκόπος, πολιτικάντης

Ποιο είναι το σημείο-κλειδί που αποσαφηνίζει τον χαρακτήρα των μέτρων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στην 89η ΔΕΘ; Οτι μοιράζει πολύ λίγα σε πολλούς έτσι ώστε να δημιουργείται η αίσθηση πως η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη της ευρύτατα κοινωνικά στρώματα και πολίτες. Στην πραγματικότητα τα εξαγγελθέντα μέτρα ούτε αδικίες διορθώνουν ούτε τη ζωή των ανθρώπων διαφοροποιούν.

Αλήθεια είναι επίσης –όπως αποδεικνύει σήμερα σχετικό θέμα της «Εφ.Συν.»– πως ο πρωθυπουργός στη φετινή ΔΕΘ εξήγγειλε μέτρα που το κόστος τους αντιστοιχεί στο 31,1% του πρωτογενούς υπερπλεονάσματος του 2024 ενώ πέρσι τα μέτρα που εξήγγειλε αντιστοιχούσαν στο 59,2% του υπερπλεονάσματος του 2023, παρ’ όλο που αυτό το υπερπλεόνασμα ήταν μικρότερο από το αντίστοιχο της περσινής χρονιάς.

Ενα δεύτερο στοιχείο των φετινών μέτρων, και δη των φορολογικών, έτσι όπως σχεδιάστηκαν να λειτουργήσουν, αφορά το γεγονός ότι το όποιο όφελος –έστω και μικρό– οι πολίτες θα το δουν στην τσέπη τους από το νέο έτος και ορισμένοι στις φορολογικές δηλώσεις του 2027. Δηλαδή, σε προεκλογική περίοδο καθώς το 2026 εκ των πραγμάτων θα είναι επί της ουσίας μια παρατεταμένη εκλογική περίοδος ακόμα κι αν οι εκλογές γίνουν κανονικά και στην ώρα τους.

Η ανάλυση των μέτρων μέχρι αυτού του σημείου είναι αρκετή για να καταλάβει και ο πιο αδαής ότι η κυβέρνηση δεν νοιάζεται να λύσει προβλήματα, δεν ενδιαφέρεται για ανακατανομή του παραγόμενου πλούτου σε δικαιότερη κοινωνική βάση, δεν θέλει και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις όπως η ακρίβεια που καθημερινά εξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ο πρωθυπουργός έκανε τον ανήξερο όταν ρωτήθηκε από τη συντάκτρια της «Εφ.Συν.» για ευρωπαϊκή Οδηγία αναφορικά με τις δυνατότητες μείωσης του ΦΠΑ η οποία, αν εφαρμοζόταν σωστά, θα συνέβαλλε στη μείωση της ακρίβειας. Το θέμα για την κυβέρνηση κατέστη ακόμα χειρότερο όταν αργά χθες το βράδυ το υπουργείο Οικονομικών επικαλέστηκε τη διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης να εφαρμόσει ή να μην εφαρμόσει –και στην έκταση που εκείνη νομίζει– την εν λόγω Οδηγία.

Εν κατακλείδι, όσοι περίμεναν ένα γενναίο πακέτο μέτρων από τον Κυρ. Μητσοτάκη διαψεύστηκαν τραγικά. Ο πρωθυπουργός αποδείχτηκε για ακόμα μία φορά ένας αμετανόητος καιροσκόπος πολιτικάντης, ανίκανος να ορθωθεί στο ύψος που απαιτούν οι ανάγκες των περιστάσεων. Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος να φύγει μια ώρα αρχύτερα.