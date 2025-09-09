Αποκαλύφθηκαν τα… ψίχουλα της ΔΕΘ

«Θα τινάξει την μπάνκα», διέρρεαν πριν από τη ΔΕΘ κάποιοι κύκλοι, εν αναμονή των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Με την εξειδίκευση των μέτρων που εξαγγέλθηκαν, χθες, από τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου, ισχυρίστηκαν αυτό ακριβώς: τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, συνολικού χρηματοδοτικού κόστους 1,76 δισ. ευρώ, εξάντλησαν τα περιθώρια νέων δαπανών που αφήνει ο «κόφτης» δαπανών του ευρωπαϊκού Συμφώνου Σταθερότητας. Με υπερπλεόνασμα το 2024, ύψους 4,56 δισ. ευρώ, και ανάλογου ή και μεγαλύτερου ύψους το 2025, ο «κόφτης» δαπανών, είπαν τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου, επιτρέπει μέτρα κοινωνικής στήριξης μόλις 1,76 δισ. ευρώ.
Αν αυτό ισχύει, τότε ο πρωθυπουργός πράγματι «τίναξε την μπάνκα», ταυτόχρονα όμως ο ίδιος και η κυβέρνησή του τα έχουν καταφέρει έτσι, ώστε, ανεξάρτητα από τις δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας, ο δημοσιονομικός χώρος για μέτρα κοινωνικής στήριξης να είναι ελάχιστος. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει -μεταξύ άλλων- πλήρως την ανάγκη για σχεδιασμό και λήψη μέτρων πρόσθετων, «διακριτών» εσόδων, που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες, όπως αποκάλυψε χθες η «Εφ.Συν.». Ήδη, όπως ανακοινώθηκε χθες, από τα 3,7 δισ. ευρώ αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών του 2026, τα 2,8 δισ. αφορούν μέτρα που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Απομένουν 900 εκατ., στα οποία προστίθενται 800 εκατ. επιπλέον δημοσιονομικού χώρου, λόγω της υπεραπόδοσης των δημοσίων εσόδων, που η κυβέρνηση αποδίδει στα… διακριτά μέτρα εσόδων τα οποία πατάσσουν τη φοροδιαφυγή!
Τα τωρινά μέτρα, το 2027 θα επιβαρύνουν τις καθαρές πρωτογενείς δαπάνες κατά 2,450 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο δημοσιονομικός χώρος να συρρικνωθεί επικίνδυνα.
Η κυβέρνηση, αρνούμενη να αξιοποιήσει διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία, παγιδεύει τον ελληνικό λαό σε καθεστώς μακροχρόνιας λιτότητας και εισοδηματικής καχεξίας.
Οι χθεσινές ανακοινώσεις επιβεβαιώνουν, λοιπόν, ότι η κυβέρνηση «τίναξε την μπάνκα», που η ίδια είχε φροντίσει με πράξεις και παραλείψεις να είναι… φτωχή. Επειδή δε ήθελε, στο πλαίσιο της προεκλογικής της στρατηγικής, να «δώσει κάτι» σε πολλούς, έδωσε ψίχουλα, επιβεβαιώνοντας τον χθεσινό πρωτοσέλιδο τίτλο της εφημερίδας μας.
Τα ίχνη των ψίχουλων
Συγκεκριμένα:
● Από το 1,76 δισ. του συνόλου των μέτρων, το 1,2 δισ. ευρώ αφορά την αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος. Όλα τα υπόλοιπα μέτρα αθροίζονται σε μόλις 570 εκατ. ευρώ.
● Από τα 570 εκατ. ευρώ των λοιπών μέτρων, τα 275 εκατ. ευρώ αφορούν τους ένστολους: 153 εκατ. ευρώ για ενίσχυση του μισθολογίου των στρατιωτικών και 122 εκατ. ευρώ για ενίσχυση του μισθολογίου των λοιπών ενστόλων (Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό).
● Η αμέσως επόμενη μεγαλύτερη δαπάνη από τα λοιπά μέτρα αφορά τον μη συμψηφισμό του 50% της προσωπικής διαφοράς συνταξιούχων κατά την αύξηση των συντάξεων του 2026, με κόστος 75 εκατ. ευρώ το 2026, που αυξάνεται σε 210 εκατ. ευρώ το 2027.
● Η μείωση κατά 30% του ΦΠΑ σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του νομού Έβρου και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους θα αφορά πληθυσμό 67.400 κατοίκους και θα έχει χρηματοδοτικό κόστος 25 εκατ. ευρώ. Η ετήσια χρηματοδοτική δαπάνη ανά άτομο είναι 370 ευρώ και η μηνιαία 31 ευρώ -ανεξάρτητα από το πώς θα μοιραστεί το όφελος μεταξύ των επαγγελματιών και των καταναλωτών.
● Η μείωση του ΦΠΑ, το 2026, κατά 50% σε κύριες κατοικίες που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία κατοικούν σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους θα αφορά 1 εκατ. δικαιώματα επί κατοικιών και θα έχει χρηματοδοτικό κόστος, για το 2026, 37,5 εκατ. ευρώ. Δηλαδή το ετήσιο όφελος ανά κάτοχο, το 2026, θα είναι 37,5 ευρώ… Το 2027, με την πλήρη κατάργηση, θα είναι 75 ευρώ.
Φοροελάφρυνση-απάτη
Όσον αφορά τις φοροελαφρύνσεις, από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων για την εξειδίκευση των μέτρων, προκύπτουν τα εξής:
● Ποσοστό των φορολογούμενων (άνω του 85%) με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και ατομική επιχείρηση είχαν, το 2024, φορολογητέο εισόδημα έως 15.000 ευρώ και ποσοστό εξ αυτών άνω του 80% δεν είχε παιδιά. Επομένως, οι εκπτώσεις φόρου ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων αφορούν πολύ μικρό ποσοστό των φορολογουμένων.
● Από το συνολικό πλήθος των νέων φορολογουμένων ηλικίας έως 30 ετών, το 74,5% δήλωσε, το 2024, εισόδημα έως 10.000 ευρώ, επομένως η μείωση των φορολογικών συντελεστών δεν το αφορά καν. 154.027 είχαν φορολογητέο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ. Γι’ αυτούς η μείωση του συντελεστή 22% σε 20% ή σε 18% θα αποφέρει όφελος 300 ευρώ το 2026 και 25 ευρώ σε μηνιαία βάση, αν είναι στο άνω όριο (15.000 ευρώ), και μείωση 220 ευρώ το 2026 και 18,3 ευρώ κάθε μήνα, αν είναι κοντά στο κάτω όριο (11.000 ευρώ). Αυτό είναι το τρομερό κίνητρο για τους νέους να κάνουν οικογένεια: ένα 30ευρω ή 20ευρω τον μήνα!
● Με το συντριπτικό ποσοστό των φορολογουμένων να συνωθείται στα επίπεδα φορολογητέου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ, εντυπωσιάζει κατ’ αρχάς το ότι η κυβέρνηση απέφυγε να υιοθετήσει τις… δικές της διαρροές του προηγούμενου διαστήματος για δημιουργία ενδιάμεσου φορολογικού κλιμακίου με όριο τα 15.000 ευρώ και ενδιάμεσο φορολογικό συντελεστή. Προφανώς είδε ότι εκεί είναι η μεγάλη μάζα των φορολογουμένων και απέφυγε τα μεγάλα κόστη για τα φορολογικά έσοδα…
Έστω. Πόσο σημαντικά, όμως, είναι τα οφέλη γι’ αυτή τη μεγάλη μάζα; Με βάση τα κυβερνητικά στοιχεία, για εισόδημα 10-11.000 ευρώ, 20 ευρώ μηνιαία χωρίς παιδιά. Με εισόδημα 15.000 ευρώ, 120 ευρώ χωρίς παιδιά και 720 ευρώ με 4 παιδιά. Με εισόδημα 20.000 ευρώ, φοροελάφρυνση 220 ευρώ χωρίς παιδιά και 1.980 ευρώ με 4 παιδιά.
Για να λειτουργήσουν τα μέτρα ως απάντηση στο δημογραφικό, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι κάποιος θα αποφασίσει να γίνει πολύτεκνος με 4 παιδιά, για να έχει το μέγιστο όφελος των περίπου 2.000 ευρώ. Ποιος θα το θεωρήσει σοβαρό κίνητρο;
