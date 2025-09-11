«Άνθρακες ο θησαυρός» της ΔΕΘ για 6 στους 10 Αθηναίους

Αποκαλυπτικά είναι τα συμπεράσματα έρευνας της MRB για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. ● Τo 59,8% των κατοίκων στην Αττική, κρίνει αρνητικά τα μέτρα Μητσοτάκη. ● Επτά στους δέκα δε βλέπει καμία βελτίωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. ● Για δύο στους τρεις κατοίκους του λεκανοπεδίου ο μισθός τελειώνει στις 3 εβδομάδες, για έναν στους τρεις στις 15 μέρες.

Για 2 στους 3 πολίτες της Αττικής το εισόδημα δεν επαρκεί για τον μήνα, ενώ το 73,1% δεν βλέπει ουσιαστική ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και τo 59,8% των κατοίκων στην Αττική, κρίνει αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ. Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε έρευνα που διεξήγαγε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών η εταιρεία MRB στον νομό Αττικής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε σχετικά: «Τα ευρήματα της έρευνας που έκανε η MRB για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, δικαιώνουν τις θέσεις που εκφράσαμε μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων και ειδικά για την απουσία ουσιαστικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα στοιχεία δείχνουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα. Και αυτά πρέπει να εστιάζουν στις μειώσεις των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και στις ενέργειες που απαιτούνται για την περαιτέρω ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών αλλά και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μόνο κάποιες μειώσεις άμεσων φόρων δεν επαρκούν για να βελτιώσουν το κλίμα στην αγορά».

Τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας:

Αξιολόγηση εξαγγελιών στη ΔΕΘ:

Σε ποσοστό 59,8%, οι κάτοικοι του νομού Αττικής κρίνουν αρνητικά τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ μόλις το 28,7% τα κρίνει θεττικά. Μόλις το 12% των πολιτών του νομού Αττικής θεωρεί ότι τα μέτρα αντιμετωπίζουν τα σημερινά προβλήματα της καθημερινότητας σε « πολύ μεγάλο » και «α ρκετό » βαθμό, ενώ το 40% δηλώνει ότι οι εξαγγελίες της ΔΕΘ τα αντιμετωπίζουν μόνο σε «μ ικρό » βαθμό. Λίγο καλύτερα είναι τα ποσοστά ως προς την αξιολόγηση των μέτρων για τις θετικές επιπτώσεις που θα έχουν στην οικονομία της χώρας.

Οικονομική καθημερινότητα των πολιτών:

Η πλειοψηφία των πολιτών βλέπει την οικονομία σε στασιμότητα ή σε επιδείνωση. Για 2 στους 3 πολίτες το εισόδημα στο νομό Αττικής δεν επαρκεί ούτε για τον μήνα. Πιο συγκεκριμένα το 66% των ερωτώμενων δήλωσε ότι το εισόδημα αρκεί για 3 από τις 4 εβδομάδες του μήνα ενώ το 32,2%, ότι του αρκεί για τις 15 πρώτες ημέρες. Υπάρχει ένα 23,9% των ερωτώμενων που δηλώνουν ότι μπορούν με άνεση να ανταποκριθούν στα έξοδα του μήνα, ενώ το 7,7% είπε ότι έχει και την δυνατότητα αποταμίευσης.

Οι περικοπές δαπανών επικεντρώνονται σε ελαστικές δαπάνες όπως π.χ. διασκέδαση, ψυχαγωγία, αλλά και σε βασικές κατηγορίες όπου διατίθεται σεβαστό ποσοστό του εισοδημάτων των νοικοκυριών, όπως τρόφιμα/ ειδή πρώτης ανάγκης και ενέργεια καύσιμα. Σε αυτό το πλαίσιο δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστες και οι διακοπές των πολιτών. Περίπου 1 στους 2 (45%) ερωτώμενων δήλωσε ότι έχει επηρεαστεί τόσο η διάρκεια, όσο και η ποιότητα των διακοπών τους.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

Το 73,1% των κατοίκων της Αττικής δεν βλέπει ουσιαστική ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις εξαγγελίες στην ΔΕΘ. Τα βασικά προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι:

Μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών -> 55,9%

Υψηλό λειτουργικό κόστος-> 45,9%

Οφειλές σε τράπεζες/δημόσιο-> 43,1%

Έλλειψη ρευστότητας -> 38,5%.

Το αίτημα για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα το οποίο εμμονικά απορρίπτει η κυβέρνηση, συγκεντρώνει καθολική αποδοχή (72,9%), αποκαλύπτοντας την προτεραιότητα για άμεσα μέτρα στο καλάθι του νοικοκυριού. Έτσι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο νομό Αττικής αισθάνονται πολύπλευρη πίεση, όπως σημειώνουν τα συμπεράσματα του Επιμελητηρίου.