Ψεύδη και μισές αλήθειες από τη ΝΔ για τα «fake news περί ΦΠΑ»

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών παραδέχτηκαν πως δεν έχουν ενσωματωθεί οι διατάξεις που αναφέρονται σε τρόφιμα, φάρμακα αλλά και στην αύξηση του ορίου του τζίρου των μικρών επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να δικαιούνται απαλλαγή • Το Παρατηρητήριο της Ν.Δ. κάνει λόγο για «fake news» της αντιπολίτευσης και επικαλείται μη υποχρεωτικότητα των συγκεκριμένων διατάξεων • «Η Ενσωμάτωση οδηγιών δεν διακρίνει "υποχρεωτικής φύσεως άρθρα" και μη αλλά όλα τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να μεταφέρουν πλήρως τις Οδηγίες στην εθνική νομοθεσία εντός των προθεσμιών», υπογραμμίζουν πηγές της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και υπενθυμίζουν την προ ολίγων ημερών απάντηση του αρμόδιου επιτρόπου, που ακόμα δεν έχει ενημερωθεί από τις ελληνικές Αρχές.

Για «fake news» της αντιπολίτευσης με μισές ωστόσο αλήθειες, κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία σε μια προσπάθεια να απαντήσει στον καταιγισμό αντιδράσεων και στοιχείων που ακολούθησαν την αμήχανη απάντηση του πρωθυπουργού στη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, όπου δήλωσε άγνοια για το θέμα της εναρμόνισης της νομοθεσίας της χώρας με την κοινοτική οδηγία 2022/542 για τον ΦΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι η Οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα εισαγωγής μειωμένου ή ακόμα και μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, μεταξύ των οποίων τρόφιμα και φαρμακευτικά είδη. Το Παρατηρητήριο fake news, όπως αυτοαποκαλείται, της Ν.Δ. σε σημερινή ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «η αντιπολίτευση σκοπίμως επιμένει να συνδέει και να συγχέει την επιστολή που έλαβε η κυβέρνηση για την ενσωμάτωση των υποχρεωτικών στοιχείων της οδηγίας 2022/542, με την οποία και η Ελλάδα συμμορφώθηκε πλήρως, με τους συντελεστές ΦΠΑ που αποτελούν αποκλειστικά εθνική αρμοδιότητα κατά το κοινοτικό δίκαιο». Ωστόσο, το Παρατηρητήριο της ΝΔ αποκρύπτει ότι η επιστολή στην οποία αναφέρεται, δηλαδή η αιτιολογημένη γνώμη που ζήτησε στις 17 Ιουλίου από την Ελλάδα και άλλες τέσσερις χώρες η Κομισιόν ρητά αναφέρεται στη δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου ή και μηδενικού ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών με τις οποίες επικοινώνησε η Εφ.Συν. παραδέχτηκαν πως πράγματι δεν έχουν ενσωματωθεί οι διατάξεις που αναφέρονται σε τρόφιμα, φάρμακα αλλά και στην αύξηση του ορίου του τζίρου των μικρών επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να δικαιούνται απαλλαγή, αναφέροντας πως «πρόκειται για προαιρετικές διατάξεις επί των οποίων δύναται να νομοθετήσει το κράτος όποτε το αποφασίσει». Οι ίδιες πηγές επέμειναν, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Ν.Δ. πως «οι υποχρεωτικές διατάξεις έχουν ψηφιστεί με τον Τελωνειακό Κώδικα».

Τι λέει η Ν.Δ.

«Fake News για επιβολή μείωσης ΦΠΑ από ΕΕ

Η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί στις υποχρεωτικές μειώσεις ΦΠΑ σε φάρμακα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης που επέβαλε η ΕΕ. Για αυτό απειλείται με πρόστιμα και θα οδηγηθεί στο ΔΕΕ

Η αλήθεια:

Η αντιπολίτευση σκοπίμως επιμένει να συνδέει και να συγχέει την επιστολή που έλαβε η κυβέρνηση για την ενσωμάτωση των υποχρεωτικών στοιχείων της οδηγίας 2022/542, με την οποία και η Ελλάδα συμμορφώθηκε πλήρως, με τους συντελεστές ΦΠΑ που αποτελούν αποκλειστικά εθνική αρμοδιότητα κατά το κοινοτικό δίκαιο.

Εξηγούμε:

Η ΕΕ δεν επιβάλλει οριζόντιες/υποχρεωτικές μειώσεις ΦΠΑ ανά κατηγορία προϊόντων.

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο (Οδηγία ΕΕ 2022/542) δίνει τη δυνατότητα στα κράτη - μέλη να αποφασίζουν σε εθνικό επίπεδο, σε ποιες κατηγορίες θα εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές.

Δεν υπάρχει καμία απόφαση που να υποχρεώνει την Ελλάδα να μειώσει περαιτέρω το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά (π.χ. τρόφιμα, φάρμακα, είδη πρώτης ανάγκης κτλ που σημειώνεται ότι βρίσκονται ήδη σε μειωμένο συντελεστή). Δεν υπάρχει κανένα «κατηγορητήριο» ή «πρόστιμο» επειδή η Ελλάδα δεν μείωσε ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Η ΕΕ θέτει απλώς τους κανόνες για το ποια αγαθά δύνανται προαιρετικά να ενταχθούν σε μειωμένο ή υπερμειωμένο συντελεστή και ποια δεν επιτρέπεται η μείωσή του. Η κάθε χώρα αποφασίζει μόνη της σε ποιες κατηγορίες αγαθών / υπηρεσιών θα εφαρμόσει μειωμένους ή υπερμειωμένους συντελεστές. Αυτά προκύπτουν ευθέως από το άρθρο 98 της οδηγίας και το σχετικό παράρτημα.

Οι τρέχουσες ευρωπαϊκές διαδικασίες αφορούν διαφορετικές διατάξεις υποχρεωτικής φύσεως που η χώρα μας ήδη υιοθέτησε με την ψήφιση του τελωνειακού κώδικα. Ανάλογες ευρωπαϊκές διαδικασίες εκκίνησαν σε πολλές χώρες ταυτόχρονα.

Πρόκειται για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των υποχρεωτικής φύσεως άρθρων της οδηγίας, όπως για παράδειγμα η επέκταση του καθεστώτος των μικρών επιχειρήσεων σε υποκειμένους στον φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος - μέλος και ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν εισαγόμενα αγαθά, που στη χώρα μας υιοθετήθηκαν με τον τελωνειακό κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2025.

Όσα λέγονται, συνεπώς για «πρόστιμα επειδή δεν μειώσαμε ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά» είναι εκτός κάθε πραγματικότητας.

Αντίθετα, υπενθυμίζεται ότι αυτά τα 6 χρόνια η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μειώσει τον ΦΠΑ σε σειρά αγαθών και υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τις μεταφορές (χερσαίες, εναέριες και θαλάσσιες), τα λιπάσματα, τις ζωοτροφές, τα αγροτικά μηχανήματα, τον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά που παραδίδονται ως αγαθό, τα είδη βρεφικής ηλικίας, το τουριστικό πακέτο, τα γυμναστήρια και σχολές χορού, τους κινηματογράφους, μια σειρά αγαθών που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία (μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας, φίλτρα και γραμμές αιμοκάθαρσης, απινιδωτές) και άλλα».

Τι απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Πηγές της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαντούν πως «από την πρώτη πρόταση η ΝΔ διαστρεβλώνει και παράγει fake news», σημειώνοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μίλησε ποτέ για «υποχρεωτικές μειώσεις ΦΠΑ σε φάρμακα τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης που επέβαλε η ΕΕ».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως «αντίθετα η ΝΔ κατασκευάζει ένα ψέμα, για να του αντιπαρατεθεί με τους δικούς της όρους. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση -όπως ρητά αναφέρεται στην ανακοίνωσή του ΣΥΡΙΖΑ- δεν έχει ενσωματώσει την Οδηγία που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά είδη, μειώσεις για τα νησιά, απαλλαγές σε μικρές επιχειρήσεις. Και αυτό για το οποίο κατηγορεί η ανακοίνωση τη ΝΔ είναι ότι, πέρα από τη μεταφορά της Οδηγίας, δεν έχει την πολιτική βούληση να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα, όπως πράττουν πολλές κυβερνήσεις».

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι «η ΝΔ ισχυρίζεται ότι έχει ενσωματώσει "διαφορετικές διατάξεις υποχρεωτικής φύσεως". Η αλήθεια είναι ότι η ΝΔ ενσωματώνει μερικώς και κατά το δοκούν. Η Ενσωμάτωση οδηγιών δεν διακρίνει "υποχρεωτικής φύσεως άρθρα" και μη αλλά όλα τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να μεταφέρουν πλήρως τις Οδηγίες στην εθνική νομοθεσία εντός των προθεσμιών (που έχουν παρέλθει) και μόνο τότε θεωρείται ότι έχουν ενσωματωθεί».

Τέλος, σημειώνουν: «Η ΝΔ επίσης ισχυρίζεται ότι δεν έχει κινηθεί κάποια διαδικασία σε βάρος της χώρας. Προφανώς κατηγορεί για fake news και τον αρμόδιο Επίτροπο. Ο κ. Ηoekstra στις 5-9-24 κοινοποίησε στην ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ την απάντησή του, μια μέρα πριν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Η απάντησή, που αναπαρήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταλήγει: "Η Ελλάδα έχει πλέον δύο μήνες για να απαντήσει στις αιτιολογημένες γνώμες και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αίτημα την επιβολή οικονομικών κυρώσεων».

Τι λέει η αιτιολογημένη γνώμη

Στις 17 Ιουλίου η Κομισιόν απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, καθώς και στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία, στην Ισπανία και στη Ρουμανία ότι απέτυχαν να εναρμονίσουν τις εθνικές τους νομοθεσίες με τις υποχρεωτικές προβλέψεις της Οδηγίας 2022/542 για τους συντελεστές ΦΠΑ. Η σχετική ανακοίνωση της Ε.Ε. αναφέρει ότι «η Οδηγία επιτρέπει ευρύτερη χρήση για τα κράτη-μέλη μειωμένων συντελεστών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης μηδενικών συντελεστών για βασικά προϊόντα όπως τα τρόφιμα, φαρμακευτικά είδη και προϊόντα που προορίζονται για ιατρική χρήση». Η Κομισιόν συνεχίζει αναφέροντας πως οι ανωτέρω χώρες απέτυχαν να κοινοποιήσουν την πλήρη μεταφορά της Οδηγίας, που θα έπρεπε να έχει γίνει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024 και επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη στις συγκεκριμένες χώρες, με την επισήμανση πως έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, διαφορετικά η Κομισιόν μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αίτημα για επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Όπως τόνισαν κοινοτικές πηγές στην ανταποκρίτρια της «Εφ.Συν.» στις Βρυξέλλες, Μαρία Ψαρά, θα χρειαστεί χρόνος για να ερευνηθεί από τις αρμόδιες επιτροπές κατά πόσο έχει ενσωματωθεί πλήρως η Οδηγία στην εθνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιαννή Κιμπουρόπουλου στην «Εφ.Συν.», η Ελλάδα αποδεικνύεται ο αδιόρθωτος «τσιγκούνης του Νότου», καθώς είναι ίσως η μόνη χώρα της Ε.Ε. που δεν έχει αξιοποιήσει τις δυνατότητες που της δίνουν οι οδηγίες της Ε.Ε. για μεταρρύθμιση του ΦΠΑ και αυξομείωση των συντελεστών του ανάλογα με τις νέες ανάγκες που ανέδειξε η πανδημία και η πληθωριστική κρίση που την ακολούθησε.