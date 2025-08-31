Με «γιούχες» αποχαιρέτησαν τον Γεωργιάδη από το νοσοκομείο της Σύρου [βίντεο]

Με τις αποδοκιμασίες και την οργή των εργαζομένων ήρθε αντιμέτωπος ο κ. Γεωργιάδης σε μια ακόμη επίσκεψή του σε νοσοκομείο • Έχει γίνει συνήθεια πλέον, όπου πηγαίνει να τον «στολίζουν».

Ξινή του βγήκε του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ακόμη μια επικοινωνιακή φιέστα, καθώς στα εγκαίνια της νέα Ογκολογικής Μονάδας του νοσοκομείου της Σύρου ήρθε αντιμέτωπος με μια μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για να τον προσγειώσει απότομα στην οδυνηρή πραγματικότητα, δηλαδή αυτής της υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των δημόσιων δομών Υγείας.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Σύρου κατέθεσε στον υπουργό ένα εξασέλιδο υπόμνημα με τα προβλήματα στελέχωσης του Νοσοκομείου, αλλά ο υπουργός, όπως το συνηθίζει, επιχείρησε να κάνει το μαύρο άσπρο και με ωμή κυνικότητα τους απάντησε πως «Δεν είναι και τραγική η κατάσταση. Και πάλι καλά να λέτε», σύμφωνα με εργαζόμενο του νοσοκομείου.

Η αντίδραση του υπουργού προκάλεσε τη δικαιολογημένη οργή των εργαζομένων και του συγκεντρωμένου πλήθους, οι οποίοι τον αποχαιρέτησαν από το νοσοκομείο με γιουχαρίσματα και αποδοκιμασίες και πετώντας του μπουκαλάκια με νερό.

Σημειώνεται πως ο χώρος του νοσοκομείου της Σύρου είχε αποκλειστεί νωρίς από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες επέτρεπαν την είσοδο μόνο σε εργαζόμενους.