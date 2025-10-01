Και η ελληνική κυβέρνηση προειδοποιεί το Global Sumud Flotilla

Δεμένη στο άρμα Τραμπ - Νετανιάχου η Αθήνα • Κοινή ανακοίνωση του ελληνικού και του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών με αιχμές για τη Χαμάς.

Σε μια ακόμη προσβλητική για το κίνημα αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη προχώρησε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, καλώντας μέσω ανακοίνωσης τα μέλη του Global Sumud Flotilla να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια στο Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, ενώ τάσσεται σταθερά υπέρ του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο αποτελεί ταφόπλακα στα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού για ανεξαρτησία και κράτος.

Σε κοινή ανακοίνωση του ελληνικού και του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών υπάρχει μια εξαιρετικά προβληματική φράση που αναφέρει «σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, άπαντες πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη.».

Παρότι το κείμενο καλεί τις ισραηλινές αρχές να εξασφαλίσουν την ασφάλεια όσων συμμετέχουν στο στόλο, δεν προχωρά σε καμία περαιτέρω αναφορά στις προκλήσεις και τις απειλές από την πλευρά του Τελ Αβίβ προς τους αλληλέγγυους.

Η ανακοίνωση:

Η Ελλάδα και η Ιταλία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» και καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής.

Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, απευθύνουμε έκκληση προς τις γυναίκες και τους άνδρες του στολίσκου να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας, ως έκφραση αλληλεγγύης προς τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της Γάζας.

Χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Donald J. Trump, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, μια απτή ευκαιρία να τερματισθεί αυτή η βίαιη σύγκρουση και η οδύνη του παλαιστινιακού πληθυσμού, μέσω και της πλήρους πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Ελλάδα και η Ιταλία επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς και για την επίτευξη εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό.

Σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, άπαντες πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη.