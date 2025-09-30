Γάζα: Τελεσίγραφο τεσσάρων ημερών από τον Τραμπ στη Χαμάς

Ο Αμερικανός πρόεδρος αυξάνει την πίεση για να γίνει αποδεκτό το σχέδιο - ταφόπλακα για παλαιστινιακό κράτος.

Σταθερά στον δρόμο των απειλών ο Αμερικανός πρόεδρος, με νέα παρέμβασή του για την σφαγή στη Γάζα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες δηλώσεις κατά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο σημειώνοντας ότι «απλά περιμένουμε τη Χαμάς», ενώ έσπευσε να δώσει τελεσίγραφο για την αποδοχή του προβληματικού σχεδίου ειρήνευσης που παρουσίασε σημειώνοντας «έχουν τρεις ή τέσσερις ημέρες να απαντήσουν στην πρόταση για εκεχειρία».

Επανέλαβε, τέλος, την προειδοποίησε πως εάν δεν απαντήσει το ισλαμιστικό κίνημα τα πράγματα «θα είναι πολύ κακά».

Η Χαμάς εξετάζει την πρόταση

Η ισλαμιστική οργάνωση δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως για το σχέδιο 21 σημείων, που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα Τραμπ – Νετανιάχου και προβλέπει την αυτοδιάλυση του κινήματος.

Πηγές της Χαμάς ανέφεραν πως έλαβαν με καθυστέρηση τις αμερικανικές προτάσεις και πως τις εξετάζουν.

Την ίδια στιγμή, όπως μεταδίδει το Middle East Eye, παλαιστινιακές οργανώσεις έχουν ήδη εκφράσει αντιρρήσεις για το σχέδιο, προειδοποιώντας ότι είναι εξαιρετικά υπέρ του Ισραήλ και μπορεί να αποδειχτεί ανεφάρμοστο.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, πάντως, έχει εκφραστεί θετικά για το συγκεκριμένο σχέδιο, ενώ η Παλαιστινιακή Τζιχάντ που μάχεται στο πλευρό της Χαμάς εξέφρασε την αντίθεσή της.

Η αριστερή ομάδα Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης αναφέρει πως το σχέδιο Τραμπ «επιβάλει την παράδοση της αντίστασης και του λαού μας».

Αισιοδοξία στο Κατάρ, στο «παιχνίδι» και η Τουρκία

Η αντίδραση από τη Ντόχα που έχει παίξει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις εδώ και μήνες είναι θετική.

Ο Αλ Ανσάρι, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ κάνει λόγο για ένα «κατανοητό» πλάνο, εκφράζοντας συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά και προειδοποιώντας ότι «είναι ακόμη νωρίς να κάνουμε εκτιμήσεις».

Μετέφερε, πάντως, τη δέσμευση της Χαμάς να εξετάσει υπεύθυνα το σχέδιο.

Την ίδια στιγμή, η Άγκυρα μπαίνει ξανά δυναμικά στο παιχνίδι της Μέσης Ανατολής, καθώς αναλαμβάνει ρόλο στις συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός, μαζί με Αίγυπτο και Κατάρ.

Η Τουρκία είναι μια μεγάλη μουσουλμανική χώρα και μέλος του ΝΑΤΟ και η ανακοίνωση έρχεται λίγες μόλις ώρες μετά τις συναντήσεις του Τραμπ με τον Ερντογάν στις ΗΠΑ.

Κάθε λεπτό και μία έκρηξη

Στο «πεδίο», όμως ο εφιάλτης είναι σε πλήρη εξέλιξη με την πόλη της Γάζας να ισοπεδώνεται κυριολεκτικά.

Κάτοικοι μεταφέρουν το δράμα αναφέροντας ότι σχεδόν κάθε λεπτό ακούγεται και μία έκρηξη, ενώ μόνο σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δύο χτυπήματα στον προσφυγικό καταυλισμό της Νουσεϊράτ, εκεί όπου ο IDF διέταξε τους Παλαιστίνιους να μετακινηθούν.

Ένα άλλο χτύπημα έβαλε στο στόχαστρο ομάδα αμάχων με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι.

