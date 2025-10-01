Αθήνα, 18°C
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου, 2025
Flotilla_1020
Ap Photo

Μια ανάσα από τη Γάζα το Flotilla - Εντείνονται οι παρενοχλήσεις κατά του στόλου

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn.gr
Μεγαλώνει η αγωνία για το ταξίδι των αλληλέγγυων.

Λιγότερο από 145 ναυτικά μίλια απέχει ο στόλος της αλληλεγγύης, Global Sumud Flotilla, από τη Λωρίδα της Γάζας, με την αγωνία να ανεβαίνει κατακόρυφα καθώς ο στόλος πλησιάζει στο σημείο που το Handala και το Madleen δέχθηκαν πειρατική επίθεση και οι επιβάτες τους απήχθησαν από τον ισραηλινό στρατό.

Το ταξίδι του Madleen διακόπηκε με τη βία στα 100 ναυτικά μίλια, ενώ αυτό του Handala στα 57 ναυτικά μίλια.

Ο διεθνής στολίσκος που προσπαθεί να διανέμει βοήθεια στη Γάζα ανέφερε νωρίτερα μέσα στη νύχτα ότι άγνωστα σκάφη, μερικά από τα οποία είχαν σβηστά τα φώτα ναυτιλιακής σήμανσης, προσέγγισαν αρκετά από τα πλοιάρια του.

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Telegram ότι τα σκάφη του απέπλευσαν και τα πληρώματα τους εφαρμόζουν πρωτόκολλα ασφάλειας, καθώς αναμένεται πιθανή παρεμπόδιση της πορείας τους.

Παράλληλα, κατήγγειλε υπερπτήσεις drones καθώς προσεγγίζει τον προορισμό του.

«Έχουμε εισέλθει στη ζώνη υψηλού κινδύνου, στην περιοχή όπου προηγούμενες αποστολές δέχθηκαν επιθέσεις και/ή αναχαιτίστηκαν», αναφέρει ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Καθώς πλοία του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού σταμάτησαν πλέον να ακολουθούν τον στολίσκο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε χθες Τρίτη την αποστολή του GSF να μην προσεγγίσει τις ακτές της Γάζας ώστε να μην υπονομευτεί η διπλωματική πρωτοβουλία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μετά την παρουσίαση του σχεδίου 20 σημείων από τον Τραμπ.

TAGS
