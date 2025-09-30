Πλησιάζει τη Γάζα το Global Sumud Flotilla

562 ακτιβιστές έχουν σαλπάρει με 42 πλοία από 50 χώρες και απέχουν λιγότερο από 300 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Παλαιστίνης

Ο διεθνής στόλος του Global Sumud Flotilla απέχει πλέον λιγότερο από 300 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Γάζας, τις ακτές της κατεχόμενης Παλαιστίνης. 562 ακτιβιστές έχουν σαλπάρει με 42 πλοία από 50 χώρες.

Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες καθώς εντείνονται οι φόβοι για παρέμβαση του ισραηλινού στρατού, με στόχο να αποτρέψει και τρομοκρατήσει τους ακτιβιστές.

Τις επόμενες ημέρες, ο παγκόσμιος στόλος αλληλεγγύης και ελευθερίας θα φτάσει τις ακτές της Γάζας, μεταφέροντας φάρμακα και τρόφιμα, με στόχο να σπάσει στην πράξη ο παράνομος αποκλεισμός που έχει επιβάλλει το Ισραήλ.

Ο στόλος είναι μια αποστολή ανθρωπιστική βοήθειας με πληρώματα από όλο τον κόσμο. Κινείται στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και παραμένει ένα ειρηνικό εγχείρημα.

Δεκάδες είναι τα στρατιωτικά drones, επιτήρησης και μαχητικά, τα οποία πετούν καθημερινά πάρα πολύ κοντά στα ιστιοπλοϊκά, αυξάνοντας την αγωνία μετά τις επιθέσεις της προηγούμενης εβδομάδας στα νότια της Γαύδου, ενώ πληθαίνουν οι πληροφορίες που καταφτάνουν σε ακτιβιστές της διεθνούς αποστολής, για επικείμενα νέα ισραηλινά χτυπήματα τις προσεχείς ώρες ή μέρες. Την ίδια ώρα, εκτός από το ισπανικό και το ιταλικό πολεμικό σκάφος που συνοδεύουν τον στόλο, σε επιφυλακή βρίσκεται και η Τουρκία, η οποία παρακολουθεί στενά τα πλοία με τα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar Akıncı και TB3 S/İHA.