Μελόνι: Να σταματήσει το Global Sumud Flotilla, μπορεί να υπονομεύσει το σχέδιο Τραμπ

Την αναγκαιότητα της ειρήνης και του τερματισμού των θανάτων επικαλείται τώρα η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζώρτζα Μελόνι, μετά από τη δημοσιοποίηση του σχεδίου Τραμπ και μετά από τη μακροχρόνια σθεναρή της άρνηση να προχωρήσει καν σε αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, αλλά και στη λήψη σαφούς θέσης αναφορικά με τη συνεχιζόμενη γενοκτονία στη Γάζα. Ο λόγος: να καλέσει τους ακτιβιστές του Glodal Sumud Flotilla να σταματήσουν τον πλου, ή τουλάχιστον τα ιταλικά μέλη του στολίσκου να τον εγκαταλείψουν.

«Με το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει επιτέλους ελπίδα για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο και τα βάσανα του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού και θα σταθεροποιήσει την περιοχή. Μια εύθραυστη ισορροπία, την οποία πολλοί θα ήταν ευτυχείς να ανατρέψουν», αναφέρει σε ανάρτησή της στο X η Μελόνι.

Και προσέθεσε: «Φοβάμαι ότι ένα πρόσχημα μπορεί να είναι η προσπάθεια του στολίσκου να παραβιάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι ο στολίσκος πρέπει να σταματήσει τώρα και να αποδεχθεί μία από τις διάφορες προτάσεις που έχουν γίνει για την ασφαλή παράδοση της βοήθειας. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή κινδυνεύει να μετατραπεί σε πρόσχημα για να αποτραπεί η ειρήνη, να τροφοδοτηθεί η σύγκρουση και έτσι να πληγούν πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι στη Γάζα στους οποίους λένε ότι θέλουν να φέρουν ανακούφιση. Είναι καιρός για σοβαρότητα και υπευθυνότητα».

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, ο στολίσκος ανέφερε ότι το Υπουργείο Άμυνας πρότεινε να εγκαταλείψουν οι ιταλοί ακτιβιστές τα σκάφη τους και να μεταβούν στην ιταλική φρεγάτα Alpino πριν φτάσουν στη λεγόμενη κρίσιμη ζώνη. Οι ακτιβιστές απορρίπτουν την πρόταση και τονίζουν: «Ας είμαστε ξεκάθαροι, αυτό δεν είναι προστασία. Είναι σαμποτάζ. Είναι μια προσπάθεια να αποθαρρυνθεί και να διαιρεθεί μια ειρηνική και ανθρωπιστική αποστολή. Πρόκειται για δειλία μεταμφιεσμένη σε διπλωματία». Μάλιστα είναι πιθανό σήμερα τα συνοδευτικά πλοία να αφήσουν το στολίσκο, σύμφωνα με τους ακτιβιστές.