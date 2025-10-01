Αθήνα, 23°C
Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου, 2025
Τα μάτια στο Global Sumud Flotilla: Καταγγέλλουν παρεμβάσεις από σκάφη και υποβρύχια

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
efsyn. gr
LIVE εικόνα από έξι πλοία

Όλα τα μάτια στραμμένα στον διεθνή στόλο Global Sumud Flotilla που βρίσκεται 140 ναυτικά μίλια από τις ακτές της πολύπαθης Γάζας. Ο διεθνής στόλος προσπαθεί να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ και να μοιράσει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους. 562 ακτιβιστές έχουν σαλπάρει με 42 πλοία από 50 χώρες. 

Το πλήρωμα ανέφερε τα ξημερώματα ότι άγνωστα σκάφη, μερικά από τα οποία είχαν σβηστά τα φώτα ναυτιλιακής σήμανσης, προσέγγισαν αρκετά από τα πλοία του.

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Telegram ότι τα σκάφη του απέπλευσαν και τα πληρώματα τους εφαρμόζουν πρωτόκολλα ασφάλειας, καθώς αναμένεται πιθανή παρεμπόδιση της πορείας τους όσο προσεγγίζει τον προορισμό του. Παράλληλα, οι υπερπτήσεις drones παρακολούθησης είναι διαρκείς και ξεκάθαρη η προσπάθεια τρομοκράτησης των πληρωμάτων. 

«Άγνωστα σκάφη προσεγγίζουν τον στόλο μας, κατά πάσα πιθανότητα ισραηλινά. Υποβρύχιο πέρασε και έκοψε τις επικοινωνίες σε κάποια σκάφη μας, ίντερνετ, GPS και αυτόματο πιλότο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί η εισβολή στο Άλμα. Δεν πετάμε ακόμα τα κινητά μας τηλέφωνα στη θάλασσα», έγραψε στο facebook η Κλειώ Αλεξοπούλου που βρίσκεται στο ελληνικό σκάφος «Οξυγόνο». 

«Έχουμε εισέλθει στη ζώνη υψηλού κινδύνου, στην περιοχή όπου προηγούμενες αποστολές δέχθηκαν επιθέσεις και/ή αναχαιτίστηκαν», αναφέρει ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Βίντεο από τη στιγμή παρενόχλησης

LIVE εικόνα από έξι πλοία

Εδώ θα δείτε LIVE που βρίσκονται όλα τα πλοία. 

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε χθες Τρίτη την αποστολή του GSF να μην προσεγγίσει τις ακτές της Γάζας ώστε να μην υπονομευτεί η διπλωματική πρωτοβουλία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μετά την παρουσίαση του σχεδίου 20 σημείων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, ο στολίσκος ανέφερε ότι το Υπουργείο Άμυνας πρότεινε να εγκαταλείψουν οι ιταλοί ακτιβιστές τα σκάφη τους και να μεταβούν στην ιταλική φρεγάτα Alpino πριν φτάσουν στη λεγόμενη κρίσιμη ζώνη.

