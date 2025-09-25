Ο Μπαμπασίδης έκανε την «πάπια» στην εξεταστική και τα έριξε στην Τυχεροπούλου

Όλα καλά, όλα ανθηρά για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το όνομα του οποίου εμφανίζεται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας να συνομιλεί με πολλούς, όπως τον «φραπέ» και τον «χασάπη» και να λέει ακόμη περισσότερα.

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα επιχείρησε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (Ιανουάριος 2024 - Ιανουάριος 2025), Κυριάκος Μπαμπασίδης, στην εξεταστική επιτροπή για το δυσώδες σκάνδαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Ο κ. Μπαμπασίδης είναι ο προτελευταίος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κλήθηκε να δώσεις εξηγήσεις, μετά τον Νίκο Σαλάτα και τον νυν μεταβατικό επικεφαλής, Γιάννη Καββαδά.

Ο σημερινός μάρτυρας είχε πλούσιο «βιογραφικό» από την παρουσία του στο τιμόνι του αγροτικού οργανισμού καθώς, ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ τον είχε τσακώσει να δίνει ανεπανάληπτες στιχομυθίες με τον περίφημο «φραπέ» και «χασάπη» αλλά και με τον γαλάζζιο βουλευτή Διονύση Σταμενίτη, αλλά και με τον πρώην γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Στράτακο, για τα «ρουσφετάκια» που φέρεται να ζητούσε ο κ. Κέλλας.

Σημειώνεται πως τα άνωθεν έγιναν γνωστά στο πανελλήνιο, καθώς περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που είχε φτάσει στη Βουλή, η οποία σημειωτέον στάλθηκε εκεί καθώς συμπεριλαμβάνονταν ο Λευτέρης Αυγενάκης αλλά και ο Μάκης Βορίδης.

Οι στιχομυθίες που έφερε στο φως αποκλειστικά η «Εφ.Συν.» για τα «ρουσφετάκια» του κ. Κέλλα:

Κυριάκος Μπαμπασίδης (πρόεδρος) με Γιώργο Στρατάκο (ΓΓ του ΥΠΑΑΤ):

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ: Ο Κέλλας τι ήθελε;

Ο Κέλλας τι ήθελε; ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ: Κάτι ρουσφετάκια.

Κάτι ρουσφετάκια. Γ.Σ.: Ό,τι να ναι ρε μα...κα...

Ό,τι να ναι ρε μα...κα... Κ.Μ.: (γέλια)

(γέλια) Γ.Σ.: Δεν μπορεί λέει χωρίς αυτά, δεν ζει χωρίς αυτά.

Δεν μπορεί λέει χωρίς αυτά, δεν ζει χωρίς αυτά. Κ.Μ.: Ε, μου έφερε λέει τα κρασιά ο υπουργός. Είναι για όλους.

Υπενθυμίζεται πως ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, δεν τέθηκε ποτέ στο «μάτι» του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς κρίθηκε από την κυβέρνηση ότι δεν προκύπτει τίποτα μεμπτό από τη δικογραφία για το πρόσωπό του.

Έγινε «παραγήξηση»

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης έστησαν στον τοίχο τον κ. Μπαμπασίδη, καθώς είχαν πολλά ράμματα για τη γούνα του.

Ο κ. Μπαμπασίδης, καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτήρισε «εύκολα παρεξηγήσιμα» τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, ενώ απαντώντας στην συνομιλία που είχε με τον «φραπέ», είπε πως ο συνομιλητής του «είχε υποβάλει επώνυμη καταγγελία εις βάρος της κυρίας Τυχεροπούλου» και πως μίλησε μαζί του γιατί ήθελε «να κατευνάσει τα πνεύματα».

«Εφόσον στέκει το Μαξίμου και στέκει και ο Μάκης, είσαι βράχος που δεν πέφτει. Λοιπόν, πάτα εκεί να τα γ@μήσεις όλα». Όταν ρωτήθηκε επί της συγκεκριμένης συνομιλίας από την εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Μιλένα Αποστολάκη, ο μάρτυρας πέταξε την μπάλα στην κερκίδα, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει λάβει γνώση της δικογραφίας.

«Ποιος είναι ο Μάκης;» ρώτησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ο μάρτυρας αντέτεινε: «Τι απάντησα;».

Η στιχομυθία επαναλήφθηκε αρκετές φορές έως ότου παρενέβη ο πρόεδρος της Εξεταστικής, κ. Νικολακόπουλος, λέγοντας πως «δεν ξέρει (ο μάρτυρας) τον διάλογο», γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

«Έχετε ξανακούσει εφοριακό να προειδοποιεί τον ελεγχόμενο δύο μέρες πριν;» τον ρώτησε ξανά η Μιλένα Αποστολάκη, παρουσιάζοντας και αποσπάσματα διαλόγων που τεκμηριώνουν την προειδοποίηση για επικείμενους ελέγχους. Ο κ. Μπαμπασίδης επικαλέστηκε τη νομοθεσία, εξηγώντας ότι «οι υπάλληλοι οφείλουν να ενημερώνουν, είτε πρόκειται για τακτικό είτε για έκτακτο έλεγχο».

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι επιχείρησε την απομάκρυνση ευρωπαίων εισαγγελέων και ανέφερε πως παρέλαβε 16.500 μπλοκαρισμένα ΑΦΜ, κυρίως για βοσκοτόπια, ενώ επεσήμανε ότι η μέτρηση των ζώων αποτελεί αρμοδιότητα των κτηνιατρικών υπηρεσιών του ΥΠΕΣ.

Ενδεικτικά κάποιες από τις «παρεξηγημένες» συνομιλίες του κ. Μπαμπασίδη με μέλος του Δ.Σ.

Κ.Μπαμπασίδης.: Έλα, τι κάνεις; Τώρα εγώ σε πήρα για το εξής: Την Τρίτη, την Τετάρτη θα κάνουμε έλεγχο κάτω εκεί στο Ρέθυμνο. Στο Μυλοπόταμο. Αυτό, πώς το λέτε;

Έλα, τι κάνεις; Τώρα εγώ σε πήρα για το εξής: Την Τρίτη, την Τετάρτη θα κάνουμε έλεγχο κάτω εκεί στο Ρέθυμνο. Στο Μυλοπόταμο. Αυτό, πώς το λέτε; ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΛΕΤΖΑΚΗΣ: Ναι, Ζωνιανά.

Ναι, Ζωνιανά. Κ.Μπαμπαζίδης.: Ναι, Ζωνιανά και τα λοιπά. Να έχεις υπόψη σου κι εσύ.

Σε άλλη στιχομυθία των ίδιων προσώπων φαίνεται πως το κύκλωμα είχε αρχίσει να αντιλαμβάνεται πως κάτι δεν πήγαινε καλά με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που κάνει δυσχαιρέστερη την ποδηγέτηση των ελέγχων.

Γ.Γ.: Έχω μια ανησυχία. Λαμβάνω κάποια τηλέφωνα. Από τον έλεγχο, με τους ελέγχους. Μπορούμε να τον επάμε κανά μήνα πίσω; Γίνεται της που...νας με τα ζα.

Έχω μια ανησυχία. Λαμβάνω κάποια τηλέφωνα. Από τον έλεγχο, με τους ελέγχους. Μπορούμε να τον επάμε κανά μήνα πίσω; Γίνεται της που...νας με τα ζα. Κ.Μ .: Γιάννη άκουσέ με. Αυτός ο έλεγχος έχει πάει και στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα και παντού.

.: Γιάννη άκουσέ με. Αυτός ο έλεγχος έχει πάει και στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα και παντού. Γ.Γ.: Πάρε με στο WhatsApp.

Δύο στα δύο η Τυχεροπούλου

Η πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία ήταν η πρώτη που άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι του σκανδάλου, τέθηκε για ακόμη μια μέρα στο στόχαστρο πρώην επικεφαλής του αγροτικού συναιτερισμού.

Ο κ. Μπαμπασίδης κατήγγειλε την κ. Τυχεροπούλου ότι είχε ένα ερμάριο, δηλαδή ντουλάπι, το οποίο είχε κλειδωμένο και μέσα βρίσκονταν στοιχεία που αφορούσαν παράνομες πληρωμές.

Ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ισχυρίστηκε ότι λόγω άρνησης της πρώην διευθύντριας να παραδώσει την ντουλάπα ο οργανισμός αναγκάστηκε να τη σπάσει με αλυσοπρίονα.

«Αυτό ήταν ασυμβίβαστο σύμφωνα με το action plan και έπρεπε να τη βγάλουμε από τη μία θέση. Δεν έγινε κάτι εκδικητικά» είπε ο μάρτυρας για την αποπομπή της από τη θέση που κατείχε η κ. Τυχεροπούλου.

«Της στείλαμε εξώδικο. Το είχε κλειδώσει. Δεν είχε δικαίωμα» είπε.

Στη συνεδρίαση προκλήθηκε μεγάλη ένταση με τον κ. Μπαμπασίδη να αντιδρά: «Έχετε ακούσει για μια 73χρονη στην Κοζάνη η οποία πληρώθηκε παράνομα 800.000 ευρώ; Δήλωνε 1006 τεμάχια και είχε 56; Μέσα σε αυτή την ντουλάπα υπήρχε αυτή η παράνομη ιεραρχική πράξη της εν λόγω με δηλωμένα 1006 τεμάχια ενώ είχε 56. Το ανοίξαμε τηρώντας ό,τι προβλέπεται και ξέρετε τι άλλο βρήκαμε μέσα; Βρέθηκαν 13 ιεραρχημένες προσφυγές. Μια εκ των οποίων ήταν της 73χρονης από την Κοζάνη με τα 900 χιλ ευρώ. Μια άλλη αφορούσε άλλη οικογένεια η περιουσία της οποίας έχει επίσης δεσμευτεί μετά τους πρόσφατους ελέγχους. Αυτές τις προσφυγές τις είχε κάνει αποδεκτές η κυρία διευθύντρια, με μη νόμιμες διαδικασίες. Ενημέρωσα τότε το υπουργείο, τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Ήταν διοικητικό θέμα. Σε ερμάριο που ανήκει στην υπηρεσία έχει δικαίωμα ο πρόεδρος να ερευνά. Είχαμε τις πληρωμές Οκτωβρίου και χωρίς εσωτερικό έλεγχο δεν μπορούσε να γίνει πληρωμή. Η διευθύντρια δεν παρέδιδε το ερμάριο στον επόμενο για να παρακωλύσει τις πληρωμές. Άνοιξε το ερμάριο και το υλικό διαβιβάστηκε στην εισαγγελία» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Σαλάτας στη χθεσινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής εξαπέλυσε σοβαρότατες καταγγελίες κατά της κ. Τυχεροπούλου, η οποία απάντησε σε πολύ έντονο τόνο κατά πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο «προσωπικές επιθέσεις, αισχρά ψεύδη και απαράδεκτους υπαινιγμούς».