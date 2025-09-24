Μάρτυρες εξεταστικής ΟΠΕΚΕΠΕ: «Πλήρη άγνοια» δήλωσε ο Καββαδάς

Στο ερώτημα αν θα αποφευχθεί ο κίνδυνος να πληρωθούν από τις φετινές επιδοτήσεις, πρόσωπα που ελέγχονται, απάντησε πως προτεραιότητά του είναι να γίνουν οι πληρωμές και πως δεν έχει προβεί σε «ιεράρχηση μεταξύ των συγκεκριμένων ζητημάτων».

Ο πρώτος μάρτυρας που καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, νυν μεταβατικός διοικητής του οργανισμού Γιάννης Καββαδάς, δεν μπόρεσε να διαφωτίσει σε τίποτα την επιτροπή σχετικά με το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, διαβεβαιώνοντας απλά και μόνο ότι ο οργανισμός (υπό τη σκέπη της ΑΑΔΕ) κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλιστεί πως οι πληρωμές των επιδοτήσεων θα ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου. Στο ερώτημα αν θα αποφευχθεί το σενάριο να πληρωθούν πρόσωπα που ελέγχονται, αντέτεινε πως προτεραιότητά του είναι να γίνουν οι πληρωμές και πως δεν έχει προβεί σε «ιεράρχηση μεταξύ των συγκεκριμένων ζητημάτων». Επισης δήλωσε αναρμόδιος για τις δεσμεύσεις περιουσιών των πρωταγωνιστών του σκανδάλου.

«Μελετούμε σε βάθος τα δεδομένα που βρήκαμε στον οργανισμό σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, κάνουμε καταγραφή υποχρεώσεων μέχρι 31/12 και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχων στα αρχεία δικαιούχων πληρωμών ώστε να πραγματοποιήσουμε τις πληρωμές που πρέπει σε αυτούς που πρέπει και σε αυτούς που δικαιούνται. Γίνεται επίσης λεπτομερέστατη καταγραφή συμβάσεων προμηθειών αρχείων προσωπικού και κάθε άλλου στοιχείου για ενσωμάτωση από την ΑΑΔΕ» είπε ο κ. Καββαδάς.

Δεν απάντησε σχετικά με τα σκάνδαλα στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ΚΥΔ ούτε σχετικά με την έρευνα στα Ε9 και τους υπαλλήλους που ερευνώνται από την εισαγγελία. Όταν ρωτήθηκε για το ακαταδίωκτο, το οποίο θεσπίστηκε όταν ο ίδιος ανέλαβε τη διοίκηση, τόνισε πως δεν ήταν δικό του αίτημα και πως παρεμφερές πλαίσιο ισχύει για τις ποινικές ευθύνες των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. «Δεν έχω επικοινωνήσει με τον προηγούμενο πρόεδρο του οργανισμού» ανέφερε σε σχέση με τον κ. Σαλάτα, ο οποίος θα είναι και ο επόμενος μάρτυρας της Επιτροπής.