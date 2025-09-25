Αθήνα, 29°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 27.2°
3 BF
48%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
27°C
28.0° 25.4°
3 BF
55%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
28°C
28.0° 27.7°
2 BF
73%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
2 BF
50%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
53%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.5° 25.5°
3 BF
46%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.4° 25.4°
2 BF
29%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
28°C
28.5° 28.5°
2 BF
33%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
27°C
27.2° 26.8°
3 BF
61%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.0° 24.3°
2 BF
53%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
3 BF
47%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.7° 24.7°
3 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
69%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
44%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
28°C
28.8° 26.7°
2 BF
43%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
27°C
27.8° 27.1°
5 BF
70%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.3°
2 BF
32%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
25.3° 23.3°
4 BF
66%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
4 BF
54%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
26°C
25.7° 25.7°
2 BF
47%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
ΟΠΕΚΕΠΕ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σκάνδαλο με πολλά σκοτεινά σημεία

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ «ΕΦ.ΣΥΝ.»
ΕΦ.ΣΥΝ.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναδεικνύεται, έχει πολλές διαστάσεις. Πολύ περισσότερες από αυτές που έχουν αποκαλυφθεί έως σήμερα. Κι αυτό δεν έχει να κάνει με την προσπάθεια της κυβέρνησης να το διαχύσει στο παρελθόν και να τα καταστήσει διακυβερνητικό πρόβλημα. Εχει να κάνει με το γεγονός ότι στη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη έγιναν πράγματα που δεν έχουν αποκαλυφθεί και πρέπει να ερευνηθούν ενδελεχώς.

Αν συμφωνούμε στα προαναφερόμενα, μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη διαπίστωση. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκαλύφθηκε λόγω της έρευνας και της δράσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας -αφού η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε ήθελε ούτε είχε λόγο να το αποκαλύψει-, βρίσκεται ακόμη στην αρχή της διερεύνησής του κι έχει πολλές μη φωτισμένες πλευρές για τις οποίες δεν χρειάζονται εύκολες κρίσεις και εύκολα συμπεράσματα.

Είναι απολύτως βέβαιο πως η διετία 2022-2023 δεν έχει διερευνηθεί. Βρίσκεται εντελώς στο σκοτάδι. Και είναι εξίσου βέβαιο πως υπάρχουν πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτή την κρίσιμη διετία για τα οποία ή δεν ξέρουμε τίποτα ή έχουμε μια εικόνα η οποία είναι μεν ενδεικτική αλλά όχι αρκετή για να τα εκτιμήσουμε ολοκληρωμένα. Κατά συνέπεια, το αίτημα της συγκυρίας απαιτεί πλήρη έρευνα και φως στα πάντα. Οταν αυτό γίνει θα μπορούμε να αποδώσουμε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι χωρίς τον κίνδυνο να αδικήσουμε κανέναν.

Είναι γνωστό πως οι δικαστικές αρχές -πόσο μάλλον μια Εισαγγελία ευρωπαϊκού επιπέδου- χρησιμοποιούν πολλές μεθόδους για να κάνουν τη δουλειά τους. Και δεν είναι λίγες οι φορές που παρέχουν άσυλο -προσωρινό ή οριστικό- σε άτομα που είναι μεν εμπλεκόμενα και με ποινικές ευθύνες, τα οποία όμως συνεργάζονται και βοηθούν στη διαλεύκανση, έστω και αποσπασματική.

Με δεδομένο ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι σε εξέλιξη, προφανώς δεν είναι η ώρα να την κρίνουμε. Αυτή η ώρα θα έρθει αργά ή γρήγορα. Αυτό το υπογραμμίζουμε καθώς χθες στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Νίκος Σαλάτας, είπε πολλά σε βάρος της προαναφερόμενης εισαγγελικής αρχής. Τα σημειώνουμε και επιφυλασσόμαστε.

Σε εκείνο που πάντως έχει απόλυτο δίκιο -ως απαύγασμα των όσων είπε- είναι ότι ο κ. Μυλωνάκης έχει άμεση και ενεργή εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω θέσης και δράσης. Κατά συνέπεια η εξεταστική πρέπει, απαραιτήτως και χωρίς δεύτερη σκέψη, να τον καλέσει να καταθέσει.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Σκάνδαλο με πολλά σκοτεινά σημεία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual