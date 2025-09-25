Σκάνδαλο με πολλά σκοτεινά σημεία

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναδεικνύεται, έχει πολλές διαστάσεις. Πολύ περισσότερες από αυτές που έχουν αποκαλυφθεί έως σήμερα. Κι αυτό δεν έχει να κάνει με την προσπάθεια της κυβέρνησης να το διαχύσει στο παρελθόν και να τα καταστήσει διακυβερνητικό πρόβλημα. Εχει να κάνει με το γεγονός ότι στη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη έγιναν πράγματα που δεν έχουν αποκαλυφθεί και πρέπει να ερευνηθούν ενδελεχώς.

Αν συμφωνούμε στα προαναφερόμενα, μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη διαπίστωση. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκαλύφθηκε λόγω της έρευνας και της δράσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας -αφού η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε ήθελε ούτε είχε λόγο να το αποκαλύψει-, βρίσκεται ακόμη στην αρχή της διερεύνησής του κι έχει πολλές μη φωτισμένες πλευρές για τις οποίες δεν χρειάζονται εύκολες κρίσεις και εύκολα συμπεράσματα.

Είναι απολύτως βέβαιο πως η διετία 2022-2023 δεν έχει διερευνηθεί. Βρίσκεται εντελώς στο σκοτάδι. Και είναι εξίσου βέβαιο πως υπάρχουν πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτή την κρίσιμη διετία για τα οποία ή δεν ξέρουμε τίποτα ή έχουμε μια εικόνα η οποία είναι μεν ενδεικτική αλλά όχι αρκετή για να τα εκτιμήσουμε ολοκληρωμένα. Κατά συνέπεια, το αίτημα της συγκυρίας απαιτεί πλήρη έρευνα και φως στα πάντα. Οταν αυτό γίνει θα μπορούμε να αποδώσουμε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι χωρίς τον κίνδυνο να αδικήσουμε κανέναν.

Είναι γνωστό πως οι δικαστικές αρχές -πόσο μάλλον μια Εισαγγελία ευρωπαϊκού επιπέδου- χρησιμοποιούν πολλές μεθόδους για να κάνουν τη δουλειά τους. Και δεν είναι λίγες οι φορές που παρέχουν άσυλο -προσωρινό ή οριστικό- σε άτομα που είναι μεν εμπλεκόμενα και με ποινικές ευθύνες, τα οποία όμως συνεργάζονται και βοηθούν στη διαλεύκανση, έστω και αποσπασματική.

Με δεδομένο ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι σε εξέλιξη, προφανώς δεν είναι η ώρα να την κρίνουμε. Αυτή η ώρα θα έρθει αργά ή γρήγορα. Αυτό το υπογραμμίζουμε καθώς χθες στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Νίκος Σαλάτας, είπε πολλά σε βάρος της προαναφερόμενης εισαγγελικής αρχής. Τα σημειώνουμε και επιφυλασσόμαστε.

Σε εκείνο που πάντως έχει απόλυτο δίκιο -ως απαύγασμα των όσων είπε- είναι ότι ο κ. Μυλωνάκης έχει άμεση και ενεργή εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω θέσης και δράσης. Κατά συνέπεια η εξεταστική πρέπει, απαραιτήτως και χωρίς δεύτερη σκέψη, να τον καλέσει να καταθέσει.