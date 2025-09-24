Αντίδραση Τυχεροπούλου μετά τις κατηγορίες Σαλάτα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Προσωπικές επιθέσεις, αισχρά ψεύδη και απαράδεκτους υπαινιγμούς» καταγγέλλει δια του συνηγόρου της η πρώην διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου, απαντώντας στις κατηγορίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νικόλα Σαλάτα στην εξεταστική της Βουλής.

«Ο συκοφαντικός παροξυσμός του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Σαλάτα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε για ακόμη μια φορά ως στόχο την κ. Τυχεροπούλου, με προσωπικές επιθέσεις, αισχρά ψεύδη και απαράδεκτους υπαινιγμούς. Από τη σύντομη θητεία του στον Οργανισμό, από την τοποθέτησή του τον Φεβρουάριο μέχρι την αποπομπή του τον Μάιο, αποδείχθηκε στην πράξη η εμμονή του να τη στοχοποιεί - μια εμμονή τουλάχιστον περίεργη, αν όχι και ύποπτη, μετά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και το περιεχόμενο των επισυνδέσεων της Δικογραφίας που εστάλη στη Βουλή. Όποιος τον παρακολούθησε μπορεί να αντιληφθεί το εμμονικό και ανηλεές κυνηγητό που έχει υποστεί μέχρι σήμερα η κ. Τυχεροπούλου από τις διοικήσεις του Οργανισμού και το σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύπτει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», απαντά η Παρασκευή Τυχεροπούλου δια του συνηγόρου της.

Τι προηγήθηκε στην εξεταστική

Ο Ν. Σαλάτας υποστήριξε ότι η ειδική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Π. Τυχεροπούλου διώκεται για 20 αδικήματα συμπληρώνοντας πως είχε στενή συνεργασία με τον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού Βαγγέλη Σημανδράκο, την επίμαχη περίοδο 2022-2023. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε πως αν πραγματικά ασχολούνταν με την υπόθεση για την περίοδο 2022-2023 θα είχε συλλάβει την Π. Τυχεροπούλου, είπε ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού στη Βουλή.

Όπως υποστήριξε, «η κ. Τυχεροπούλου, σε συνεννόηση με τον συντονιστή των ευρωπαίων εισαγγελέων Νίκο Πασχάλη, κατηύθυναν αλλού την έρευνα» ενώ διέψευσε ότι έχει «βεντέτα» μαζί της. «Εγώ προθυμοποιήθηκα να βοηθήσω την Ευρωπαία εισαγγελέα. Πήρα τηλέφωνο την ειδική επιστήμονα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και της είπα ότι θα έχετε προβλήματα με την κ. Τυχεροπούλου η οποία πρέπει να ελέγχεται και όχι να ελέγχει. Από έρευνα που είχα κάνει διαπίστωσα ότι ελεγχόταν για 10 πλημμελήματα και 10 κακουργήματα.

Υποστήριξε επίσης ότι η κ. Τυχεροπούλου δεν είχε τα τυπικά προσόντα, δεν μπορούσε να πάει εκεί, στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Η απόσπαση έγινε με ΚΥΑ την οποία υπέγραψαν Τσιάρας και Φλωρίδης», ανέφερε. Επίσης, κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελο Σημανδράκο, για παράτυπη τοποθέτηση της σε νευραλγική θέση.

Σε άλλο σημείο ο κ. Σαλάτας ανέφερε πως «την περίοδο 2022-2023 η κ. Τυχεροπούλου ήταν παντοδύναμη. Παντοκράτορα την λέγανε. Έγινε επιλεκτική ανακριτική διαδικασία από ευρωπαϊκή εισαγγελία. Η κ. Τυχεροπούλου δεν έπρεπε να ήταν εκεί. Κατηύθυνε την έρευνα να πάει αλλού, να μην διερευνηθεί η περίοδος αυτή, σε συνεννόηση 100% με την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Είναι καραμπινάτη περίπτωση κατάχρησης εξουσίας».