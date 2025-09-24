Ζητούν κλήτευση Μυλωνάκη στην εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις αποκαλύψεις Σαλάτα

«O κ. Μυλωνάκης προχθές είπε κραυγαλέα ψέματα» • «Από την κατάθεση του κ. Σαλάτα αβίαστα προκύπτει η εμπλοκή του κ. Μυλωνάκη για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ» • Πυρά από την αντιπολίτευση • Τι υποστηρίζουν διαρροές της κυβέρνησης

Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η αποκάλυψη του πρώην προέδρου ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, για τον τρόπο που μεθοδεύτηκε η καρατόμησή του από τον Οργανισμό και τη φερόμενη εμπλοκή - εντολή του Γιώργου Μυλωνάκη.

«Προκύπτει ότι ο κ. Μυλωνάκης προχθές είπε κραυγαλέα ψέματα, αρνήθηκε να καταθέσει το υπόμνημα 43 σελίδων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ως δεξί χέρι του πρωθυπουργού είναι αυτός που λύνει και δένει όλο το τελευταίο διάστημα σε παρασκηνιακές παρακρατικού τύπου μεθοδεύσεις», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού. «Αυτός που μας έλεγε εδώ ότι δεν ήξερε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», πρόσθεσε.

Ο Γ. Μυλωνάκης προσπάθησε προχθές να υποβαθμίσει τα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως γνώριζε για την έρευνα των αρχών και τη δικογραφία. «Διερευνάτε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους όρους της ΝΔ, με πρόσωπα που έχουν πεθάνει», ανέφερε η Ζώη Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος απηύθυνε κάλεσμα στα λοιπά κόμματα της αντιπολίτευσης και ζήτησε θεσμικές πρωτοβουλίες από κοινού.

«Από την κατάθεση του κ. Σαλάτα αβίαστα προκύπτει η εμπλοκή του κ. Μυλωνάκη για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι’ αυτό και είναι αναγκαία η κλήτευσή του. Επίσης οποιαδήποτε περίοδος απουσιάζει από τη δικογραφία, ανήκει και αυτή στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», δήλωσε από το περιστύλιο της Βουλής ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βασίλης Κόκκαλης. Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, «αναρμόδιος» σε όλα τα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε δήλωσε ο ασκών προσωρινά καθήκοντα Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καββαδάς, στην Εξεταστική Επιτροπή. Παράλληλα, δεν δεσμεύτηκε για τις φετινές πληρωμές των αγροτών και κτηνοτρόφων, επιτείνοντας την αγωνία τους». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, κατονόμασε με αποστομωτικό τρόπο τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη, ως το πρόσωπο που τον καρατόμησε από τον Οργανισμό. «Η αποκάλυψη του κ. Σαλάτα εκθέτει έτι περαιτέρω την πλειοψηφία της Επιτροπής και προσωπικά τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, για την άρνησή τους να συμπεριληφθεί ο κ. Μυλωνάκης στον κατάλογο μαρτύρων» αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σήμερα, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού Νίκος Σαλάτας έριξε τη «βόμβα» και γνωστοποίησε ότι ο Γ. Μυλωνάκης βρίσκεται πίσω από τη καρατόμησή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα, σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη για το ποιος τον απέπεμψε από τη θέση του, απάντησε: «Ο κ.Μυλωνάκης. Μίλησα μαζί του δεν του άρεσε η τοποθέτησή μου. Του είπα "εγώ δεν μπορώ να αποδεχθώ την κατηγορία που είναι ψεύτικη. Δεν μπορώ να καταστήσω τον εαυτό μου ένοχο". Και μου λέει "η πολιτική κτλ"… Του λέω "εγώ είμαι δικαστής ας βάλετε πολιτικό"…. Εκεί έγινε η απόλυση».

Τι απαντάνε πηγές από το Μαξίμου

«Διακομματικές και διαχρονικές ευθύνες αναγνώρισε στις διοικήσεις από συστάσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού κ. Νίκος Σαλάτας, στοιχείο που πιστοποιεί ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας», σημειώνουν πηγές της συμπολίτευσης, με αφορμή την εξέταση του Νίκου Σαλάτα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση του Οργανισμού Πληρωμών Κοινοτικών Ενισχύσεων.

«Και αυτό γιατί ο κ. Σαλάτας αποκάλυψε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό κ. Γ. Μυλωνάκη ο τελευταίος του ξεκαθάρισε ότι "οφείλει να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της διαφορετικά δεν απομένει άλλη λύση για την κυβέρνηση από το να τον απομακρύνει από τον οργανισμό"», αναφέρουν οι ίδιες πηγές και συνεχίζουν: «Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τη θέση της Κυβέρνησης ότι όχι μόνο δεν έχει συγκαλύψει κάτι, αλλά το αντίθετο, "το όλα στο φως" το κάνει πράξη».

Σύμφωνα με τις πηγές της ΝΔ, στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, «ο μάρτυρας, ο οποίος έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι υπήρχε στενή σχέση μεταξύ της Παρασκευής Τυχεροπούλου και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκαλώντας ντόμινο ερωτημάτων που ζητούν απαντήσεις, καθώς η κυρία Τυχεροπούλου διετέλεσε διευθύντρια του Οργανισμού σε δύο κρίσιμες διευθύνσεις χωρίς μάλιστα να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών είπε ότι δεν έχει καμία κομματική ταυτότητα, ενώ δείχνοντας προς τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Μιλένα Αποστολάκη, υπογράμμισε ότι στις εκλογές των δικαστών κατέβαινε επικεφαλής "της δικής σας προοδευτικής παράταξης"», αναφέρουν οι πηγές της ΝΔ.