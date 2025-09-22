Νέα κόντρα Μυλωνάκη - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Φέρεστε να έχετε εμπλακεί σε σειρά κακουργημάτων», είπε η Κωνσταντοπούλου • «Δεν είχα γνώση για τις επισυνδέσεις και το περιεχόμενό τους», απάντησε ο Μυλωνάκης

Συνεχίζεται η σκληρή αντιπαράθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον υφυπουργώ παρά τω πρωθυπουργό Γιώργο Μυλωνάκη σχετικά με την ενημέρωση του τελευταίου για τις επισυνδέσεις, στα πλαίσια της έρευνας για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν ενημέρωσα κανέναν και δεν είχα γνώση για τις επισυνδέσεις και το περιεχόμενό τους, ούτε για αυτήν ούτε για άλλη δικογραφία. Αυτή είναι η αλήθεια» ισχυρίστηκε ο Γιώργος Μυλωνάκης. Ο ίδιος αποκάλεσε «non paper» το «εσωτερικό σημείωμα» που έλαβε για την εξέλιξη της έρευνας. Παράλληλα, δεν θέλησε να κατονομάσει τον «ειδικό συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης» που το φέρεται να συνέταξε.

«Δεν υπήρξε κανένα υπόμνημα, το έγγραφο αυτό δεν είναι υπόμνημα αλλά ενημερωτικό σημείωμα έτσι το χαρακτηρίζει και ο συντάκτης του. Δεν είναι έγγραφο γιατί δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά του, δεν έχει πρωτόκολλο και αποδέκτη. Ο συντάκτης του δεν είναι στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά συνεργάτης μας στη προεδρία κυβέρνησης. Είναι ένα είδος non paper. Σας στεναχωρεί αυτό αλλά τι να κάνουμε αυτή είναι η αλήθεια»

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που είδαν το φως τις προηγούμενες εβδομάδες, ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού φέρεται να είχε «προνομιακή πρόσβαση» στην εξέλιξη της έρευνας, πολύ πριν φτάσει η δικογραφία στη Βουλή και γίνει γνωστή στο πανελλήνιο.

Προκαλεί εντύπωση πως ο συνεργάτης του πρωθυπουργού άφησε... υπόνοιες για παρακολουθήσεις αναφορικά με τον τρόπο που έγινε γνωστό το εν λόγω υπόμνημα. «Μου έστειλε στο κινητό μου τηλέφωνο και μου δημιουργεί ερωτήματα για το πώς κάποιοι διαφημίζουν ότι το κατέχουν», είπε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου έθεσε τις διαστάσεις του θέματος και άσκησε πολιτική πίεση στον υφυπουργό. Επίσης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε από τον Γ. Μυλωνάκη να καταθέσει το υπόμνημα στα πρακτικά και να απαντήσει εάν στην ενημέρωση που έλαβε υπήρχαν αναφορές για φερόμενες ποινικές ευθύνες κατά του Μάκη Βορίδη.

«Επειδή φέρεστε να έχετε εμπλακεί σε σειρά κακουργημάτων, είναι η χρυσή σας ευκαιρία να διαψεύσετε: Καλέσατε τον κ. Μπουκώρο να του πείτε για την παρακολούθηση των συνομιλιών του και αν για αυτόν τον λόγο δεν θα γίνει υπουργός;», ρώτησε η πρόεδρος.

«Το υπόμνημα που παραγγείλατε, το παραγγείλατε μόνος ή με εντολή του Κυρ. Μητσοτάκη; Όταν ήρθε στα χέρια σας, ενημερώσατε τον Κυρ. Μητσοτάκη; Και ποιες οδηγίες πήρατε;», ανέφερε μεταξύ άλλων. «Έχετε ως αντικείμενο τη διαφάνεια όμως αυτό που φαίνεται να έχετε υπηρετήσει το τελευταίο διάστημα και τουλάχιστον από 2024 είναι η συσκότιση, το σκοτάδι», κατέληξε.